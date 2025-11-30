«Воздалось по заслугам»: Цыганова отреагировала на украинскую песню Вайкуле
Вика Цыганова порадовалась, что украинцы раскритиковали Вайкуле, уехавшую из РФ
Певица Вика Цыганова прокомментировала ситуацию вокруг Лаймы Вайкуле, которая исполнила песню на украинском языке. Цыганова написала в своём личном блоге, что пользователи из Украины раскритиковали артистку за её прошлые высказывания о России.
Поводом стала новогодняя реклама украинской торговой сети, где Вайкуле исполняет рождественскую песню. Некоторые зрители вспомнили, что певица долгое время работала в России и прославилась на русском языке.
Цыганова отметила, что Вайкуле теперь получает оценку от тех, к кому, по её выражению, «сбежала». Она напомнила, что её коллега ранее критиковала Россию, страну, где приобрела известность.
«Символично, что смешали с грязью теперь её сами украинцы, причём ещё и на ненавистном русском языке, на котором Вайкуле пела в начале карьеры, буквально «переступая через себя», — с усмешкой написала ВикторияРанее стало известно, что 62-летняя Вика Цыганова сделала подтяжку лица.