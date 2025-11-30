Достижения.рф

«Воздалось по заслугам»: Цыганова отреагировала на украинскую песню Вайкуле

Вика Цыганова порадовалась, что украинцы раскритиковали Вайкуле, уехавшую из РФ
Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова прокомментировала ситуацию вокруг Лаймы Вайкуле, которая исполнила песню на украинском языке. Цыганова написала в своём личном блоге, что пользователи из Украины раскритиковали артистку за её прошлые высказывания о России.



Поводом стала новогодняя реклама украинской торговой сети, где Вайкуле исполняет рождественскую песню. Некоторые зрители вспомнили, что певица долгое время работала в России и прославилась на русском языке.

Цыганова отметила, что Вайкуле теперь получает оценку от тех, к кому, по её выражению, «сбежала». Она напомнила, что её коллега ранее критиковала Россию, страну, где приобрела известность.

«Символично, что смешали с грязью теперь её сами украинцы, причём ещё и на ненавистном русском языке, на котором Вайкуле пела в начале карьеры, буквально «переступая через себя», — с усмешкой написала Виктория
Ранее стало известно, что 62-летняя Вика Цыганова сделала подтяжку лица.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0