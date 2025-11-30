«Воздалось по заслугам»: Цыганова отреагировала на украинскую песню Вайкуле

30 ноября 2025, 10:13

Вика Цыганова порадовалась, что украинцы раскритиковали Вайкуле, уехавшую из РФ

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова прокомментировала ситуацию вокруг Лаймы Вайкуле, которая исполнила песню на украинском языке. Цыганова написала в своём личном блоге, что пользователи из Украины раскритиковали артистку за её прошлые высказывания о России.





Поводом стала новогодняя реклама украинской торговой сети, где Вайкуле исполняет рождественскую песню. Некоторые зрители вспомнили, что певица долгое время работала в России и прославилась на русском языке.



Цыганова отметила, что Вайкуле теперь получает оценку от тех, к кому, по её выражению, «сбежала». Она напомнила, что её коллега ранее критиковала Россию, страну, где приобрела известность.

«Символично, что смешали с грязью теперь её сами украинцы, причём ещё и на ненавистном русском языке, на котором Вайкуле пела в начале карьеры, буквально «переступая через себя», — с усмешкой написала Виктория

