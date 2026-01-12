Дружба с Михалковым, жизнь в монастыре и отношения с Тарасовой: как живёт звезда «Холопа» Милош Бикович и кто обвинил его в фанатизме?
Милош Бикович — один из самых узнаваемых российских и сербских актеров последних лет. На экране он часто воплощает образы мажоров, баловней судьбы и харизматичных любимцев публики, однако за пределами съёмочной площадки его жизнь складывалась куда сложнее. Нищета, война, развод родителей, смерть отца, духовный выбор старшего брата и постоянный внутренний поиск — всё это стало частью биографии артиста, который, несмотря на внезапный успех после «Холопа», «Вызова», «Магомаева» и «Льда», не раз подчеркивал, что слава не стала для него самоцелью. 13 января Бикович отметит 38-летие. Как сейчас актёр, кто его жена, родившая ему сына, и где он снимается сейчас – в материале «Радио 1».
Детство, семья и война
Биография Милоша Биковича неразрывно связана с Белградом. Он родился 13 января 1988 года в семье дефектолога и предпринимателя. Родители будущего актера не были связаны с миром искусства, однако в доме всегда почитались литература, живопись и театр. Отношения между матерью и отцом складывались непросто: они то расходились, то сходились вновь, а когда Милошу исполнилось полгода, окончательно развелись. Отец уехал работать в Германию, и воспитанием мальчика в основном занималась мать.
Семья жила бедно. По словам Биковича, долгое время у них не было собственного жилья — мать с сыном ютилось в съемной квартире площадью всего 19 квадратных метров. Лишь позже, продав дом в пригороде и благодаря выслуге лет, она смогла получить квартиру от государства.
«Я только в 15 лет узнал, что такое “наша квартира”», — вспоминал актер.
В семье был и старший брат Александр, который еще в юности принял неожиданное для всех решение уйти в монастырь. Позже он взял имя Михаил. Несмотря на то, что семья была религиозной, этот шаг стал потрясением.
«Мне кажется, монахи отказываются от мирской суеты, от ненужного хлама. Обычно люди это воспринимают как трагедию. На самом деле нет. Это радостное событие, если человек уходит по своей воле, значит, он нашёл там смысл. А мы здесь не находим его — всё, что нам предлагают, воспринимаем как потребители. Думаем, что мы счастливые. На самом деле от одного восхищения к другому, а внутри – пустота», – говорил Бикович.
Еще одним тяжелым испытанием стала война. В 1999 году, когда Милошу было 11 лет, НАТО начало бомбардировки Югославии. Актер хорошо запомнил то время: укрытия, страх, ожидание ударов и ощущение близости смерти.
«Я помню бомбёжки, убежища. То, как мы прятались под стол. Я помню, как мы сплотились и стали близкими. Этот год был очень ярким, счастливый год, как ни странно. От этой близости смерти ты по-другому начинаешь ощущать реальность», — рассказывал он позже.
Поиск себя и выбор профессии
Несмотря на тяжелые обстоятельства, Милош хорошо учился, занимался спортом и был открыт всему новому. В 13 лет он начал посещать театральную студию, а в подростковом возрасте окончательно понял, что хочет стать актером. После школы Бикович поступил в Белградский университет искусств, где обучение строилось на сочетании системы Станиславского и английской актерской школы. После получения диплома его приняли в труппу Белградского национального театра.
Сам Милош объяснял выбор профессии тем, что актерство позволяет постоянно бросать себе вызов, пробовать разные судьбы и испытывать пределы собственных возможностей.
Первые роли Милоша Биковича и успех на родине
В кино Бикович начал сниматься еще во время учебы, активно посещая кастинги вместе с однокурсниками. В 2004 году он дебютировал в сериале «Доллары приходят», затем появились роли в проектах «Аисты вернутся» и других сербских сериалах.
Первая настоящая слава пришла в 2010 году после выхода мелодрамы «Монтевидео: Божественное видение», где Милош сыграл одну из ключевых ролей. Картина о первых сербских футболистах, мечтавших попасть на чемпионат мира 1930 года, получила несколько престижных наград, включая приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале. Именно там Бикович познакомился с Никитой Михалковым — встреча, которая во многом изменила его судьбу.
Россия, Михалков и новый этап карьеры Биковича
После фестиваля Михалков пригласил Биковича в драму «Солнечный удар». Ради роли барона Николая Гульбе-Левицкого актер усердно занимался русским языком, преодолевая языковой барьер.
«Я бы очень хотел, чтобы в России было пять Михалковых, и они все друг с другом соревновались. Но, к сожалению, Михалков только один», — отвечал Бикович на разговоры о «кумовстве».
После «Солнечного удара» жизнь Милоша оказалась тесно связана с Россией. Он начал активно сниматься в отечественных проектах, сыграл в «Духless-2», «Без границ», «Отеле “Элеон”», «Крыльях империи», «Мифах». При этом актер не скрывал, что опасался стать заложником одного амплуа, поэтому часто соглашался на роли, которые давали возможность для роста.
Настоящим кассовым феноменом стал фильм «Холоп», который за две недели проката собрал 1,8 млрд рублей. Примечательно, что Бикович поначалу отказывался от роли, не желая снова играть мажора, однако команда проекта сумела его убедить.
«Магомаев», «Вызов» и серьезные работы
Особое место в фильмографии актера занимает сериал «Магомаев». Милош подчеркивал, что не стремился к буквальному сходству с легендарным певцом.
«Я не старался быть Магомаевым один в один. Старался передать своё впечатление о нём, это некий импрессионизм. Я считаю неправильным исключать личность актёра, когда он играет», — говорил Бикович.
Значимой вехой стал и фильм «Вызов», съемки которого проходили с участием космонавтов и в условиях реального полета в космос. Хотя сам Бикович снимался на Земле, он называл участие в проекте невероятной удачей.
Личная жизнь Милоша Биковича: потери и скандалы
В 18 лет Милош пережил тяжелую утрату — умер его отец. Несмотря на то, что они давно жили раздельно после развода родителей, актер поддерживал с ним связь. Болезнь развивалась стремительно, и эти дни Бикович называл самыми сложными в своей жизни.
«Это были самые сложные 18 дней моей жизни… Он долго оставался как овощ», — вспоминал актер.
Позже Милош вместе с братом отправлялся в паломничества, а пандемию провел в монастыре Йованья, помогая по хозяйству и читая молитвы.
Личная жизнь Биковича всегда вызывала интерес публики. Он встречался с моделью Сашей Лусс, актрисой Аглаей Тарасовой, моделью Барбарой Таталович. Роман с Тарасовой, начавшийся на съемках «Льда», был особенно заметным и даже шел к свадьбе, но пара рассталась из-за плотных графиков. Разрыв прошёл спокойно, без скандалов.
Не обошлось в жизни Биковича и без скандальных обвинений. Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина обвинила артиста в эгоизме и религиозном фанатизме, опубликовав резонансный пост. Сам актер предпочел не реагировать публично.
Семья, брак и отцовство
Милош не раз говорил, что мечтает о большой семье и троих детях. В 2022 году он представил публике свою новую избранницу — юриста из Черногории Ивану Малич. Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, отношения оказались серьезными. В конце 2023 года стало известно, что пара поженилась.
В январе 2024 года Милош Бикович впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Василием. Актер поделился радостью в социальных сетях, опубликовав рисунок с изображением семьи, а позже показал малыша.
Милош Бикович сейчас
Сегодня Милош Бикович остается одним из самых востребованных актеров в России. Он продолжает сниматься в крупных проектах, участвует в международных копродукциях и пробует себя как продюсер.
В 2026 году в прокат выйдут следующие картины с участием артиста: «Черный шелк», «Холоп-3», «Таня и космонавт», «Тайный город», «Рождение империи», «Варвара-Краса», «Альпийская баллада» и «Адвокаты».
От предложения сняться в нашумевшем сериале «Белый лотос» актер отказался, заявив, что не готов менять свои принципы.
Говоря о своем предназначении, Милош формулирует его просто и без пафоса:
«Мне кажется, что наша работа приносит людям радость, дарит эмоции, заставляет размышлять, и этого достаточно. Я дарю людям радость — вот моя работа».