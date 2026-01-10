Достижения.рф

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Константин Хабенский – популярный российский актёр, воплотивший сотни образов в кино и театре. 11 января ему исполняется 54 года. Путь артиста был полон сложностей: от работы дворником и монтировщиком сцены до звезды отечественного экрана и руководителя театра. Как сейчас живёт актёр и как сложилась его личная жизнь – в материале «Радио 1».



Детство, семья и первые бунты Константина Хабенского


Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Его отец, Юрий Аронович, работал инженером, а мать, Татьяна Геннадьевна, преподавала математику и труд в школе № 486, где впоследствии учился и сам Константин.

Родители были далеки от мира театра и кино, поэтому об актёрской профессии в детстве Хабенский не задумывался. Однако уже в школьные годы педагоги отмечали его врождённый талант к перевоплощению.

«Он был очень весёлым и озорным мальчиком, актёрский талант был заметен сразу. В школе играл в детских спектаклях», – вспоминала учитель английского языка Татьяна Хабрик.

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Особенно запомнилась преподавателям и одноклассникам его роль Гамлета — даже в юном возрасте она отличалась редкой эмоциональной глубиной.

Часть детства Константин провёл в Нижневартовске, куда семья переехала вслед за отцом, стремившимся заработать на Севере. Несколько лет родители трудились в «Мостоотряде-69», после чего Хабенские вернулись в Ленинград.

Хабенский никогда не скрывал своего происхождения: он имеет еврейские корни, а фамилия его предков происходит от названия местечка Хабно в Киевской губернии.

Шалопай и школьный нарушитель порядка


Школьные друзья вспоминают Хабенского как заводилу, фантазёра и большого выдумщика. Он любил читать, играл на гитаре, не отличался высоким ростом (172 см), но при этом пользовался популярностью у девочек.

Однако отношения с учителями складывались не всегда гладко. Особое место в воспоминаниях занимает строгий преподаватель черчения и ИЗО Василий Антонович.

«Настоящий тиран! Костю он очень не любил, потому что тот постоянно игнорировал требования к урокам», – рассказывал школьный друг Александр Томилов.

Однажды Хабенский попытался обмануть педагога, написав лишь первую и последнюю страницы сочинения, а середину заполнив случайным текстом.

«По всей школе бежал за Хабенским с метровой линейкой, чтобы его наказать», – вспоминал Томилов.

Сам актёр признавал, что в детстве не был пай-мальчиком.

«В детстве вообще все было: улица, гитара, дешевый портвейн. Даже приводы в милицию», – говорил он, подчёркивая, что этот этап стал для него лишь опытом, а не жизненным ориентиром.

Константин Хабенский (фото: кадр из программы «Белая студия»)

От техникума к сцене


После восьмого класса Хабенский поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, увлёкшись красивым названием. Однако спустя три года понял, что техническая профессия — не его путь.

Будущий артист работал кем только мог: мыл полы, подметал улицы, играл в переходах. С 18 лет он буквально жил на нескольких работах одновременно. Одной из них стал театр «Суббота», где Константин устроился монтировщиком сцены.

«Мне лет 18 было, я вышел на площадку и почувствовал, что мне это нравится», — вспоминал Хабенский.

Решающим стал случайный выход в массовке: сцена окончательно «заразила» его, и стало ясно, что дорога лежит только в театральный вуз.

ЛГИТМиК, рождение актёра многолетняя дружба с Пореченковым и Трухиным


В 1990 году Хабенский поступил в ЛГИТМиК на курс В. М. Фильштинского. Уже во время учёбы он стал заметной фигурой: играл в «Шутках» Чехова, «Трёх сёстрах», спектакле «Время Высоцкого».

Настоящим прорывом стал дипломный спектакль «В ожидании Годо» Юрия Бутусова, где Хабенский играл вместе с Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухиным и Андреем Зибровым. Постановка прогремела на весь Петербург и привлекла внимание Алексея Германа, пригласившего молодых актёров в фильм «Хрусталев, машину!».

Михаил Пореченков, Михаил Трухин и Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Именно в институте зародилась многолетняя дружба Хабенского с Пореченковым и Трухиным — союз, прошедший через бедность, репетиции ночами и совместные роли.

Карьера Константина Хабенского в театре


После выпуска в 1995 году Хабенский работал в театре «Перекрёсток», затем – в «Сатириконе», где играл в основном эпизоды. Настоящим домом для него стал МХТ имени Чехова, куда он пришёл в 2001 году.

Здесь Хабенский сыграл Зилова в «Утиной охоте», Алексея Турбина в «Белой гвардии», Клавдия в «Гамлете» Бутусова. Позднее появился и скандально обсуждаемый моноспектакль «Контрабас», вызвавший полярные реакции — от восторгов до резкой критики.

Кино: от сериала к национальному герою


В кино Хабенский начинал скромно: дебют 1994 года в комедии «На кого Бог пошлёт» прошёл незаметно. Перелом наступил с сериалом «Убойная сила», где его герой Игорь Плахов сделал актёра всенародно любимым.

Следом пришли «Ночной дозор», «Дневной дозор», исторический эпос «Адмиралъ», роль в голливудском фильме «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и десятки знаковых работ — от «Географ глобус пропил» до «Коллектора» и «Метода».

Констатин Хабенский (фото: кадр из х/ф «Ночной дозор», 2004)

Режиссура и руководство МХТ


В 2018 году Хабенский дебютировал как режиссёр с фильмом «Собибор», вызвавшим бурные споры и критику.
В 2021 году он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, сменив Сергея Женовача. Назначение труппа поддержала единогласно.

За годы руководства Хабенский сохранил репертуар, запустил новые постановки и в 2023 году поставил масштабный спектакль «Сталинград — Волгоград».

Личная жизнь и утраты Константина Хабенского


Личная жизнь Хабенского всегда оставалась закрытой. Его первый брак с Анастасией Федосеевой стал трагедией: после рождения сына Ивана у неё диагностировали рак мозга. Несмотря на лечение в США, Анастасия скончалась 1 декабря 2008 года.

После её смерти артист основал благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями, который за годы работы помог более 1700 маленьким пациентам.

Позднее Хабенский вновь создал семью — с актрисой Ольгой Литвиновой. У пары родились две дочери — Александра и Вера.

Константин Хабенский (фото: кадр из интервью телеканалу «Москва 24»)

Константин Хабенский: настоящее время и будущие проекты


Сегодня Константин Хабенский живёт в Москве, продолжает руководить МХТ, играть на сцене и активно сниматься в кино. В 2024 году он появился в фильме «Бременские музыканты», а также участвует в новых анимационных проектах.

В 2026 году на экраны выйдут сразу несколько фильмов с участием Хабенского:

  • «Майор Гром: Игра против правил»;
  • «Казино» – главная роль;
  • «Здесь был Юра» – главная роль.

