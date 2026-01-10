10 января 2026, 13:29

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Константин Хабенский – популярный российский актёр, воплотивший сотни образов в кино и театре. 11 января ему исполняется 54 года. Путь артиста был полон сложностей: от работы дворником и монтировщиком сцены до звезды отечественного экрана и руководителя театра. Как сейчас живёт актёр и как сложилась его личная жизнь – в материале «Радио 1».





Содержание Детство, семья и первые бунты Константина Хабенского Шалопай и школьный нарушитель порядка От техникума к сцене ЛГИТМиК, рождение актёра многолетняя дружба с Пореченковым и Трухиным Карьера Константина Хабенского в театре Кино: от сериала к национальному герою Режиссура и руководство МХТ Личная жизнь и утраты Константина Хабенского Константин Хабенский: настоящее время и будущие проекты

Детство, семья и первые бунты Константина Хабенского

«Он был очень весёлым и озорным мальчиком, актёрский талант был заметен сразу. В школе играл в детских спектаклях», – вспоминала учитель английского языка Татьяна Хабрик.

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Шалопай и школьный нарушитель порядка

«Настоящий тиран! Костю он очень не любил, потому что тот постоянно игнорировал требования к урокам», – рассказывал школьный друг Александр Томилов.

«По всей школе бежал за Хабенским с метровой линейкой, чтобы его наказать», – вспоминал Томилов.

«В детстве вообще все было: улица, гитара, дешевый портвейн. Даже приводы в милицию», – говорил он, подчёркивая, что этот этап стал для него лишь опытом, а не жизненным ориентиром.

Константин Хабенский (фото: кадр из программы «Белая студия»)

От техникума к сцене

«Мне лет 18 было, я вышел на площадку и почувствовал, что мне это нравится», — вспоминал Хабенский.

ЛГИТМиК, рождение актёра многолетняя дружба с Пореченковым и Трухиным

Михаил Пореченков, Михаил Трухин и Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Карьера Константина Хабенского в театре

Кино: от сериала к национальному герою

Констатин Хабенский (фото: кадр из х/ф «Ночной дозор», 2004)

Режиссура и руководство МХТ

Личная жизнь и утраты Константина Хабенского

Константин Хабенский (фото: кадр из интервью телеканалу «Москва 24»)

Константин Хабенский: настоящее время и будущие проекты