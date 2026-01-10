Путь звезды «Метода» Константина Хабенского: от дворника до руководителя крупнейшего столичного театра. Как он пережил смерть жены и с кем обрёл счастье?
Константин Хабенский – популярный российский актёр, воплотивший сотни образов в кино и театре. 11 января ему исполняется 54 года. Путь артиста был полон сложностей: от работы дворником и монтировщиком сцены до звезды отечественного экрана и руководителя театра. Как сейчас живёт актёр и как сложилась его личная жизнь – в материале «Радио 1».
Детство, семья и первые бунты Константина Хабенского
Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Его отец, Юрий Аронович, работал инженером, а мать, Татьяна Геннадьевна, преподавала математику и труд в школе № 486, где впоследствии учился и сам Константин.
Родители были далеки от мира театра и кино, поэтому об актёрской профессии в детстве Хабенский не задумывался. Однако уже в школьные годы педагоги отмечали его врождённый талант к перевоплощению.
«Он был очень весёлым и озорным мальчиком, актёрский талант был заметен сразу. В школе играл в детских спектаклях», – вспоминала учитель английского языка Татьяна Хабрик.
Особенно запомнилась преподавателям и одноклассникам его роль Гамлета — даже в юном возрасте она отличалась редкой эмоциональной глубиной.
Часть детства Константин провёл в Нижневартовске, куда семья переехала вслед за отцом, стремившимся заработать на Севере. Несколько лет родители трудились в «Мостоотряде-69», после чего Хабенские вернулись в Ленинград.
Хабенский никогда не скрывал своего происхождения: он имеет еврейские корни, а фамилия его предков происходит от названия местечка Хабно в Киевской губернии.
Шалопай и школьный нарушитель порядка
Школьные друзья вспоминают Хабенского как заводилу, фантазёра и большого выдумщика. Он любил читать, играл на гитаре, не отличался высоким ростом (172 см), но при этом пользовался популярностью у девочек.
Однако отношения с учителями складывались не всегда гладко. Особое место в воспоминаниях занимает строгий преподаватель черчения и ИЗО Василий Антонович.
«Настоящий тиран! Костю он очень не любил, потому что тот постоянно игнорировал требования к урокам», – рассказывал школьный друг Александр Томилов.
Однажды Хабенский попытался обмануть педагога, написав лишь первую и последнюю страницы сочинения, а середину заполнив случайным текстом.
«По всей школе бежал за Хабенским с метровой линейкой, чтобы его наказать», – вспоминал Томилов.
Сам актёр признавал, что в детстве не был пай-мальчиком.
«В детстве вообще все было: улица, гитара, дешевый портвейн. Даже приводы в милицию», – говорил он, подчёркивая, что этот этап стал для него лишь опытом, а не жизненным ориентиром.
От техникума к сцене
После восьмого класса Хабенский поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, увлёкшись красивым названием. Однако спустя три года понял, что техническая профессия — не его путь.
Будущий артист работал кем только мог: мыл полы, подметал улицы, играл в переходах. С 18 лет он буквально жил на нескольких работах одновременно. Одной из них стал театр «Суббота», где Константин устроился монтировщиком сцены.
«Мне лет 18 было, я вышел на площадку и почувствовал, что мне это нравится», — вспоминал Хабенский.
Решающим стал случайный выход в массовке: сцена окончательно «заразила» его, и стало ясно, что дорога лежит только в театральный вуз.
ЛГИТМиК, рождение актёра многолетняя дружба с Пореченковым и Трухиным
В 1990 году Хабенский поступил в ЛГИТМиК на курс В. М. Фильштинского. Уже во время учёбы он стал заметной фигурой: играл в «Шутках» Чехова, «Трёх сёстрах», спектакле «Время Высоцкого».
Настоящим прорывом стал дипломный спектакль «В ожидании Годо» Юрия Бутусова, где Хабенский играл вместе с Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухиным и Андреем Зибровым. Постановка прогремела на весь Петербург и привлекла внимание Алексея Германа, пригласившего молодых актёров в фильм «Хрусталев, машину!».
Именно в институте зародилась многолетняя дружба Хабенского с Пореченковым и Трухиным — союз, прошедший через бедность, репетиции ночами и совместные роли.
Карьера Константина Хабенского в театре
После выпуска в 1995 году Хабенский работал в театре «Перекрёсток», затем – в «Сатириконе», где играл в основном эпизоды. Настоящим домом для него стал МХТ имени Чехова, куда он пришёл в 2001 году.
Здесь Хабенский сыграл Зилова в «Утиной охоте», Алексея Турбина в «Белой гвардии», Клавдия в «Гамлете» Бутусова. Позднее появился и скандально обсуждаемый моноспектакль «Контрабас», вызвавший полярные реакции — от восторгов до резкой критики.
Кино: от сериала к национальному герою
В кино Хабенский начинал скромно: дебют 1994 года в комедии «На кого Бог пошлёт» прошёл незаметно. Перелом наступил с сериалом «Убойная сила», где его герой Игорь Плахов сделал актёра всенародно любимым.
Следом пришли «Ночной дозор», «Дневной дозор», исторический эпос «Адмиралъ», роль в голливудском фильме «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и десятки знаковых работ — от «Географ глобус пропил» до «Коллектора» и «Метода».
Режиссура и руководство МХТ
В 2018 году Хабенский дебютировал как режиссёр с фильмом «Собибор», вызвавшим бурные споры и критику.
В 2021 году он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, сменив Сергея Женовача. Назначение труппа поддержала единогласно.
За годы руководства Хабенский сохранил репертуар, запустил новые постановки и в 2023 году поставил масштабный спектакль «Сталинград — Волгоград».
Личная жизнь и утраты Константина Хабенского
Личная жизнь Хабенского всегда оставалась закрытой. Его первый брак с Анастасией Федосеевой стал трагедией: после рождения сына Ивана у неё диагностировали рак мозга. Несмотря на лечение в США, Анастасия скончалась 1 декабря 2008 года.
После её смерти артист основал благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями, который за годы работы помог более 1700 маленьким пациентам.
Позднее Хабенский вновь создал семью — с актрисой Ольгой Литвиновой. У пары родились две дочери — Александра и Вера.
Константин Хабенский: настоящее время и будущие проекты
Сегодня Константин Хабенский живёт в Москве, продолжает руководить МХТ, играть на сцене и активно сниматься в кино. В 2024 году он появился в фильме «Бременские музыканты», а также участвует в новых анимационных проектах.
В 2026 году на экраны выйдут сразу несколько фильмов с участием Хабенского:
- «Майор Гром: Игра против правил»;
- «Казино» – главная роль;
- «Здесь был Юра» – главная роль.