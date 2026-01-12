Отказался от дочери, домогался актрисы и находился в розыске: все тайны и скандалы звезды «Кадетства» Александра Головина
Александр Головин — российский актер, прошедший путь от обаятельного мальчика из «Ералаша» и симпатичного кадета из «Кадетства» до востребованного артиста кино и театра, чья биография насыщена не только яркими ролями, но и громкими скандалами, слухами и противоречивыми эпизодами личной жизни. Подробнее о его биографии, карьерном пути и личной жизни – в материале «Радио 1».
Детство и первые шаги в профессии
Александр Головин родился 13 января 1989 года в чешском городе Брно, куда его отца — военного летчика — направили по службе. Мать будущего артиста была домохозяйкой и занималась воспитанием Саши и его старшей сестры Евгении. После выхода отца в отставку семья вернулась в Москву, где решила открыть небольшой хозяйственный магазин.
Судьба актера сложилась во многом случайно. Мать планировала отдать в школу моделей Вячеслава Зайцева только дочь, но Александр настоял, чтобы его тоже взяли на кастинг. В итоге оба были зачислены. Именно там мальчика заметил артист театра «Современник» Андрей Белкин, преподававший актерское мастерство. Педагог помог Головину раскрыть способности и поверить в себя. С девяти лет Александр обучался хореографии, сценическому движению и основам перевоплощения.
Ранние работы и становление образа кадета
Первым появлением Головина на экране стали съемки в клипе Найка Борзова «Три слова». На тот момент мальчику было около десяти лет. Позже он неоднократно участвовал в музыкальных видео, сотрудничая с Микой Ньютон и DJ Smash.
Через два года актер получил эпизодическую роль в фильме Виталия Москаленко «Бледнолицый лжец», где снимались Сергей Безруков, Анна Самохина и Игорь Ясулович. Картина была воспринята неоднозначно, а ее рейтинг на «Кинопоиске» составил 5 баллов из 10.
Куда более заметной стала роль в фильме «Повелитель луж», где Александр сыграл маленького кадета морского училища Ваню. Светловолосый мальчик небольшого роста быстро запомнился зрителям, и именно эта работа во многом закрепила за Головиным «кадетское» амплуа.
В 2002 году он начал сниматься в киножурнале «Ералаш», появившись в 15 эпизодах. Параллельно Александр попробовал себя на театральной сцене и прошел пробы в детскую труппу мюзикла «Норд-Ост», став первым исполнителем роли Сани Григорьева в детстве. При этом он не имел музыкального образования, но неожиданно для себя обнаружил вокальные способности.
«Кадетство» и всероссийская популярность Александра Головина
Настоящий прорыв произошел, когда в 15 лет Головин получил одну из главных ролей — Михаила Оболенского — в сериале «Кадеты». Успех был закреплен образом Максима Макарова в масштабном проекте «Кадетство», а затем и в продолжении – «Кремлевские курсанты». Съемки проходили в реальном Суворовском училище в Твери, а сам актер признавался, что кадетский образ стал для него почти альтер-эго.
Раскованность, юмор и обаяние Макарова сделали героя любимцем публики, прежде всего женской. Александр также озвучил своего персонажа в компьютерной игре по мотивам сериала. В этот период популярность артиста достигла такого уровня, что поклонницы разыскивали его адрес, расписывали подъезды признаниями в любви и даже требовали номер телефона у президента «СТС-Медиа» Александра Роднянского.
Театр и кино: поиск баланса
Несмотря на активную театральную деятельность — более десятка спектаклей, включая «Мы играем Ералаш», «Курсантский блюз», «Декамерон» и «Вий» — Головин не скрывал, что кино ему ближе. По его словам, возможность переснять неудачный дубль и сделать паузу между сценами дает больше свободы, тогда как театр требует постоянного напряжения.
Первой по-настоящему серьезной и высоко оцененной критиками киноработой стала роль беспризорника Кота в фильме Александра Атанесяна «Сволочи». Подготовка к съемкам была тяжелой: актеры проходили физическую подготовку, учились обращаться с оружием и осваивали основы экстремального альпинизма. Фильм вызвал бурные споры из-за вольной трактовки исторических событий, однако игру Головина назвали безупречной. Он получил награду «MTV-Россия» в номинации «Прорыв года».
Комедии, драмы и эксперименты
Значительное место в фильмографии артиста занимают комедии. Среди них — новогодний цикл «Елки», а также «Женщины против мужчин» и «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», где его экранной супругой стала Наталья Рудова.
В сериале «Папины дочки» Головин сыграл учителя информатики Павла Сергеевича, который влюблялся сразу в двух сестер Васнецовых. Спустя годы этот персонаж вернулся в проекте «Папины дочки. Новые», став сюрпризом для зрителей.
Актер не избегал и резонансных ролей. В фильме «Ч/Б» он сыграл националиста Вадика, а в белорусском триллере «Спайс бойз» предстал в жестком и кровавом образе. Картина была основана на реальном преступлении, произошедшем в Гомеле в 2014 году, что лишь усилило эффект от просмотра.
В разные годы Головин снимался в военных драмах («Герой», «Позывной “Журавлик”»), исторических сериалах («Ростов»), катастрофах («Буран») и экшен-проектах («Сержант»). Он не раз подчеркивал, что любит выполнять трюки без дублеров, включая сцены на краю 50-метрового обрыва и прыжки с большой высоты.
Личная жизнь Александра Головина: слухи и громкие скандалы
Личная жизнь Александра Головина всегда была предметом пристального внимания прессы. Ему приписывали романы с Лерой Козловой, Линдой Табагари, Дарьей Мельниковой. Последняя позже призналась, что долго испытывала к нему безответные чувства.
Самый громкий скандал разразился в конце 2018 года, когда гример Светлана Белогурова заявила, что воспитывает дочь Оливию от Головина. По ее словам, после известия о беременности актер прекратил отношения. Светлана рассказывала об этом в ток-шоу и обратилась за юридической помощью к Кате Гордон. В июне 2019 года суд признал отцовство Александра и обязал его выплачивать алименты, которые позднее были снижены с 200 тысяч рублей до двух МРОТ в месяц.
Еще один резонансный эпизод произошел летом 2021 года, когда актриса Дарья Митичашвили обвинила Головина в сексуальных домогательствах, заявив об инциденте в баре и обратившись в полицию. Представитель актера Анна Стародумова утверждала, что коллега решила привлечь внимание к себе за счет известного имени.
Брак и нынешняя жизнь: где сейчас актер Головин
В 2023 году Александр Головин женился на актрисе Александре Поповой. Пара познакомилась на съемках документального фильма о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве. Сам актер вспоминал знакомство так:
«У нас было очень интересное знакомство. Когда мы играли эту ситуацию в баре, Саша ко мне подошла и говорит: „Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая?“ Я отвечаю: „Не очень. Я по сценарию иду“. Она сказала, что играет девушку, влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня».
Летом того же года пара сыграла свадьбу. Попова заявляла, что спокойно относится к прошлому мужа и не оценивает людей по их прежним поступкам.
Позиция и последние события
Александр Головин не делал публичных заявлений о проведении спецоперации на Украине, однако в апреле 2023 года посетил московский пункт отбора на контрактную службу, где поддержал добровольцев. Он отмечал, что новобранцы настроены «на защиту родины и добросовестную службу», и говорил:
«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми. Настоящие мужчины, защитники родины».
Сегодня в фильмографии Головина насчитывается около 90 работ. Он продолжает сниматься в кино, участвует в театральных постановках, стал победителем второго сезона шоу «Выживалити», а также остается героем новостных лент: в разное время его объявляли в розыск судебные приставы из-за неоплаченных штрафов, а суд конфисковал автомобиль за долги перед микрокредитной организацией.
В 2026 году на большие экраны выйдут следующие картины с участием Головина: «Слава», «Родительский дом», «Приключения жёлтого чемоданчика», «Обратная сторона медали» «Большая волна» и «Афоня-2».