Увлечение танцами, любовь с Арнтгольц и связь с Лазаревым: как живет звезда сериала «Я знаю твои секреты» Хабаров и где он сейчас?
Антон Хабаров — актер, который стал известен благодаря нескольким популярным российским фильмам и сериалам. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Семейные ценностиАнтон Хабаров появился на свет в январе 1981 года в Балашихе. Его семья была далека от мира кино: мама работала воспитательницей в детском саду, а папа, Олег, ради родных оставил учебу в университете. По словам Антона, отец был талантливым математиком и одним из лучших студентов. Но когда пришло время выбирать между учебой и работой, он решил остаться с детьми — Антоном и Лизой. Олег трудился на трех работах: сначала токарем, потом слесарем, а позже стал инкассатором и поднялся до начальника охраны.
Артист всегда ценил жертвы родителей ради их благополучия. Когда он добился успеха в карьере актера, то подарил отцу внедорожник и отправил маму на шикарный отдых. Сестра Елизавета выбрала другой путь и работает ветеринаром-кардиологом.
Детство и юность ХабароваХабаров проявил свой актерский талант задолго до того, как оказался перед камерами. В детстве он был обычным мальчишкой, как многие его сверстники, увлекался спортом — занимался легкой атлетикой и играл в баскетбол. Но любовь к искусству уже тогда начинала пробуждаться: у Антона оказался хороший слух, и мама отдала его в музыкальную школу, где ребенок научился играть на фортепиано.
Когда любимцу экранов исполнилось 10, он случайно заглянул в секцию хореографии вместе с одноклассницей. Его так впечатлили танцы, что юноша решил тоже попробовать и записался на занятия бальными танцами. Скоро хореография захватила его полностью, и это стало главным увлечением. Через несколько лет Антон даже получил звание кандидата в мастера спорта по спортивным бальным танцам. Однако, когда пришло время поступать в университет, он столкнулся с разочарованием — не смог попасть на факультет физкультуры и спорта, куда мечтал поступить.
На помощь пришел отец, который предложил сыну попробовать поступить в колледж искусств на режиссерский факультет. Антон не совсем понимал, зачем ему это нужно, но все же решил послушать родителя. Возможно, свою роль сыграла любовь к театру, которую привили ему родственники — они были большими поклонниками искусства. Хабаров поступил на режиссерский факультет и удивил приемную комиссию. Задание проанализировать пьесу парень воспринял буквально. За одну ночь он написал свою и пришел на экзамен с готовым анализом. После третьего курса Антон так увлекся игрой на сцене, что решил попробовать себя в актерстве. Он подал документы в три театральных вуза: Театр-студию МХАТ, Щукинское и Щепкинское училища. Успех не заставил себя ждать — он прошел везде. В итоге выбрал «Щепку».
Работа в театреВ 2004 году юношу приняли в труппу театра «Современник». За четыре года в этом знаменитом месте он успел сыграть в четырех постановках, среди которых особенно запомнились «Дама с камелиями» и «Антоний и Клеопатра». Артист вспоминал, что сначала ему было сложно выступать на большой сцене. В «Современнике» зал вмещал 850 человек. Это требовало от него больше внутренней силы. Премьеры с его участием иногда проходили при полупустом зале, но вскоре он понял, как справиться с этой задачей.
В 2008 году Антон решил сменить обстановку и ушел из «Современника» в Академический театр имени В. Маяковского. Здесь его талант проявился в спектаклях «Круг», «Три сестры» и «Опасный поворот». Время шло, он получил предложение перейти в Московский губернский театр. Мужчина с радостью согласился и дебютировал на новой сцене в спектакле «Нашла коса на камень».
Фильмы с ХабаровымКинематографическая карьера Антона Хабарова началась, когда он учился в институте. В это время он появился в сериалах «Госпожа Победа» и «Медовый месяц». Однако настоящая популярность пришла к нему в 2005 году с ролью в «Докторе Живаго». В 2007 году он сыграл свою первую главную роль — генеральского сына в мелодраме «И все-таки я люблю…», где его партнершей была бывшая однокурсница Татьяна Арнтгольц. Их экранный роман завоевал сердца миллионов зрителей. Позже они снова встретились на съемочной площадке в сериале «Жертва любви», который вышел через 11 лет после их первой совместной работы.
В 2009 году Антона пригласили в новый проект «Братаны», который сразу же стал хитом. В 2011 году зрители оценили его работу в драме с элементами фэнтези «Мишень». К этому времени имя Хабарова уже стало известным, и его пригласили участвовать в популярном шоу «Танцы со звездами». Зрители заметили, что он очень похож на Сергея Лазарева. Кроме этого, Антон снялся в таких проектах, как «Хроника гнусных времен», «Мурка», «Свадьбы и разводы», «Отчим», «Казанова» и «Воскресенский». В 2023 году вышло продолжение сериала «Я знаю твои секреты», а также второй сезон исторического проекта «Великая. Золотой век». В феврале 2024 года начался показ детективного триллера «Страх над Невой».
Личная жизнь ХабароваХабаров заметил свою будущую жену Елену Степучеву еще на первом курсе «Щепки». За сердце этой красавицы ему пришлось побороться, ведь у девушки уже был парень. Антон проявил хитрость: сначала стал для нее хорошим другом, с которым она делилась своими секретами. Постепенно они влюбились и начали жить вместе. Через пять лет, в 2007 году, актёры официально зарегистрировали свой брак. В том же году у них родился первенец Влад. С появлением второго ребенка супруги тоже не медлили — всего через три года у них уже было двое детей. Сейчас Антон живет с семьей в Балашихе, хотя давно мог бы купить квартиру в Москве. В вопросах воспитания детей он старается быть строгим и ограничивает их время на развлечения, включая телефон.
Антон Хабаров сейчасАнтон Хабаров по-прежнему радует своих поклонников новыми ролями в театре и кино. После пятилетнего перерыва он снова вжился в образ обаятельного афериста Игоря Апрельцева в продолжении криминальной мелодрамы «Казанова. В бегах». Его герой узнает, что охота на него закончилась, но это не значит, что ему удастся спокойно жить. Фильм вышел в марте 2025 года на Первом канале и цифровых платформах.
В этом же месяце мужчина также вышел на сцену, сыграв легендарного ловеласа Дон Жуана. В Губернском театре прошла премьера спектакля Максима Меламедова, который предложил свежий взгляд на классическое произведение Мольера. Антон отметил, что играть отрицательных персонажей гораздо интереснее, хотя это требует больше усилий от актера.