Развод с Хмельницкой, любовь с Симоньян, пятеро детей и смертельная болезнь: шокирующие повороты судьбы Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян — одна из самых заметных и многогранных фигур в мире российского кинематографа и телевидения. Его жизненный путь, насыщенный драматическими поворотами и выдающимися успехами, стал ярким свидетельством феноменальной настойчивости и таланта. Отношения с женщинами стали предметом пристального внимания общественности. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Путь от детства в кино до признания в российском кинематографеТигран Кеосаян родился в 1966 году в семье известных деятелей искусства. Его отец, Эдмонд Кеосаян, был режиссером, а мать, Лаура Геворгян, — актрисой. С раннего возраста мальчик погрузился в мир кино, дебютировав в четырехлетнем возрасте в фильме папы. После неудачной попытки поступления в ВГИК он все же был зачислен и снял свою первую короткометражку. В 90-е годы мужчина адаптировался к новым реалиям, создав студию «GOLD VISION» для съемок музыкальных клипов. Поворотным моментом в его карьере стал фильм «Бедная Саша», который принес ему популярность и премию «ТЭФИ». Тигран показал свое мастерство в создании трогательных и теплых историй и завоевал любовь зрителей.
В проектах «Президент и его внучка» и «Ландыш серебристый» Тигран Кеосаян совместил режиссуру и актерскую игру. Несмотря на неудачу с фильмом «Мираж», он не остановился и переключился на телесериалы, среди которых «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит».
В рамках его авторских программ «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Горячий вечер» обсуждались актуальные темы, а «Международная пилорама» вызвала споры благодаря своей политической сатире. В 2021 году он выпустил драму «Бессмертные», посвященную ветеранам Афганской войны, затрагивающую важные темы возвращения к мирной жизни.
Любовный треугольникБолее двадцати лет он был в браке с актрисой Алёной Хмельницкой, у них родились две дочери, но внезапное расставание и появление новой семьи стали важными этапами в жизни режиссера. Тигран смог сохранить добрые отношения с бывшей супругой и наладить дружеские связи между двумя женщинами, оказавшимися в центре этого любовного треугольника. Алёна Хмельницкая, его муза и верная спутница на экране, была не только выдающейся актрисой, но и надёжным партнёром в жизни.
Алёна ХмельницкаяАлена Хмельницкая родилась 12 января 1971 года в Москве в семье артистов балета. С детства проявляла интерес к театру, хотя изначально не планировала стать актрисой. После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ и окончила ее в 1992 году.
С 1990 по 1994 год Хмельницкая работала в театре «Ленком», где сыграла роль Кончиты в «Юноне и Авось» и участвовала в других постановках. Позже она продолжила карьеру в антрепризах и мюзиклах.
Алена Хмельницкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)В кино Алена приобрела популярность благодаря ролям в мини-сериале «Сердца трех» и других проектах. В картине «Три полуграции» она сыграла одну из главных ролей. Она также снималась в сериалах «Три счастливых женщины» и «Война и мир супругов Торбеевых».
В юности Хмельницкая встречалась с режиссером Егором Кончаловским, но их отношения оказались легким романом. Позже, благодаря Кончаловскому, она познакомилась с Тиграном Кеосаяном. Они поженились, и через год у них родилась старшая дочь Александра, а спустя 16 лет — младшая Ксения. Однако, несмотря на кажущуюся гармонию, в их жизни назревали изменения.
В 2014 году они развелись, после того как фактически прекратили совместное проживание за полтора года до официального расторжения брака из-за несовпадения жизненных взглядов.
С 2014 по 2022 год Алена Хмельницкая была в отношениях с предпринимателем Александром Синюшиным, который младше ее на 13 лет. Их знакомство произошло на вечеринке у общих друзей. Влюбленные начали совместную жизнь в 2016 году, спустя год после знакомства, хотя сама актриса изначально не планировала жить вместе.
Маргарита СимоньянПозже выяснилось, что Кеосаян состоит в отношениях с известной журналисткой Маргаритой Симоньян. Их роман начался с поддерживающего сообщения в социальных сетях, когда Тигран встал на защиту Маргариты после её публичной критики. Это трогательное взаимодействие стало началом новой главы в их жизни. Сначала они пытались сохранить дистанцию, но чувства оказались сильнее, чем любые предостережения.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Вскоре они начали жить под одной крышей, и на свет появились их дети: дочь Марьяна, сын Баграт и младшая дочь Маро.
Отношения с первой семьейНесмотря на новый этап в жизни, Тигран поддерживал близкие отношения с первой семьёй. Каждый день он навещал младшую дочь в доме в Барвихе, проводил с ней утренние завтраки и оказывал финансовую помощь по мере необходимости.
Его поступки были продиктованы не только чувством ответственности, но и искренней любовью к детям. При этом Алёна Хмельницкая и Маргарита Симоньян смогли наладить контакт. Первым шагом к этому стало приглашение Маргариты на пятилетие Ксении. Вскоре их отношения перешли в дружескую плоскость, а совместные праздники стали обычным делом.
ТрудностиОднако не всё шло без трудностей. Старшая дочь Тиграна, Александра, долгое время испытывала неприязнь к новой жене отца. Её обвинения в адрес Маргариты стали настоящим испытанием для всей семьи. Но терпение и доброта Симоньян помогли преодолеть этот барьер.
Постепенно Александра осознала, что жизнь взрослых зачастую бывает гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сегодня она с юмором называет Маргариту мачехой, и между ними сложились тёплые отношения.
«Осмелюсь попросить молиться»: Муж главного редактора RT Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому после двух инфарктов
Рождение внука ГаспараСемья Кеосаяна и Хмельницкой ощутила настоящее счастье с рождением внука Гаспара, долгожданного наследника, который появился на свет в прошлом году и стал началом нового этапа в их жизни. Мать мальчика, старшая дочь Тиграна и Алёны — Александра, за последние годы произвела на общественность впечатление своей многогранностью и творческой энергией.
Она завершила обучение в престижной Школе Искусств в США, а ранее получила образование в Великобритании. Не ограничиваясь только режиссурой, Александра также выпустила дебютный музыкальный альбом под псевдонимом Asha. Поклонники артистки активно обсуждают её избранника, однако сама она предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Алёна Хмельницкая, считает рождение внука источником невероятной энергии.
«Я невероятно счастлива, что у меня появился такой замечательный внук. Кажется, с его приходом я даже помолодела! Хочется быть активной и принимать участие в его жизни», — делилась актриса, искренне наслаждаясь своей новой ролью бабушки.
Младшая дочьМладшая дочь Алёны Хмельницкой, четырнадцатилетняя Ксения, начинает строить свою карьеру в искусстве. Она уже успела проявить актёрский талант, снявшись в эпизоде сериала «Колл-центр», что вызвало восхищение зрителей.
Ранее Ксения увлекалась гимнастикой и лепкой, следуя по стопам своей матери. Алёна признаётся, что сталкивается с трудностями в воспитании, особенно в вопросах учёбы:
«Уроки — наш главный конфликт. Я договорилась с педагогом, чтобы Ксюша оставалась на продлёнке и там всё выполняла, потому что не могу больше контролировать её», — делится она в интервью.
Клиническая смерть и комаТигран Кеосаян долгие годы страдал от серьезных проблем с сердцем. В 2008 году он перенес инфаркт и операцию стентирования, а в 2010 году — повторный инфаркт и стентирование.
В конце декабря 2024 года его состояние резко ухудшилось, и 27 декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии. 8 января 2025 года его супруга Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.
В последующие месяцы появлялась информация о минимальных признаках реакции (моргание, движение), но стабильного улучшения не наступало. Врачи продолжали уход, а Симоньян просила молиться за его здоровье.
Несмотря на это, 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян скончался, не приходя в сознание за девять месяцев комы. Симоньян подтвердила эту новость, поблагодарив всех за поддержку.