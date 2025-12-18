«Нежелательные явления»: Онколог объяснил ухудшение состояния Симоньян после третьей химиотерапии

18 декабря 2025, 15:30

Онколог Серяков: после любого химиопрепарата бывают побочные эффекты

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Недавно Маргарита Симоньян сообщила об ухудшении своего состояния после третьего курса химиотерапии. По ее словам, не хватило сил выйти из комнаты, поэтому она пропустила встречу литературного клуба, где обсуждали ее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что побочные эффекты бывают практически при любом варианте химиотерапевтического воздействия, в большей или меньшей степени.





«Ни один химиопрепарат не бывает без побочных эффектов. Он, как правило, бьет по активно делящимся клеткам, в первую очередь достается опухоли, но страдает и все остальное. Тут под угрозой здоровье органов, систем и клеток. Поэтому в большей или меньшей степени нежелательные явления на фоне химиотерапии присутствуют», — сказал он.

«Могут упасть лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин. Есть для этого определенные колонистимулирующие препараты, гепатопротекторы и так далее. Наша задача на фоне химиотерапии — ударить по опухолевой ткани, но ведь когда лес рубят, летят и щепки. Это такая грань: дашь меньше — не получишь эффект, дашь больше — получишь больше побочных эффектов», — объяснил Серяков.