«Дрянная девчонка»: Психолог озвучила, что именно привело Аглаю Тарасову к наркотикам
Психолог Кардиакос: Тарасова в ситуации с наркотиками показала темную сторону
Не так давно актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. У нее нашли вейп с гашиш-маслом внутри. Эта новость поразила многих фанатов ее творчества, так как ранее актриса в подобном не замечалась.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» объяснила, что дети известных родителей всегда находятся в зоне риска, потому что подсознательно идут в смежную профессию.
«У ребенка может сформироваться некое внутреннее напряжение, которое требует разрядки. Это как раз про зависимости различного характера», — сказала она.
По словам эксперта, у Аглаи Тарасовой архетип принцессы с теневой стороной, которая имеет название «дрянная девчонка». И чем больше внутри проявляется тень, тем больше подавляется свет.
«Светлая сторона — это как раз принцесса, которую хотели видеть родители. И внутри может назревать конфликт, в котором сторона дряной девчонки выходит на первый план — это смелость, яркость, самовыражение, вызов, что влечет за собой какие-то рискованные события. Тут же можно сказать про двойное имя, которое носит Аглая. Это опять же говорит про субличность, через которую она живет», — объяснила Кардиакос.
Она добавила, что мы не знаем многих личных ситуаций из жизни актрисы, поэтому не будем давать оценок и тем более осуждать. Однако можно предположить, что у Аглаи архетип темноты взял верх.
«Еще актрисе 33 года, это кризис среднего возраста и возраст Христа, когда происходит переоценка ценностей. В этот момент люди оглядываются и смотрят, что в жизни у них получилось. И либо берут себя в руки, достигают дальше, либо расслабляются и отдыхают. Как будто ментальный выход на пенсию», — отметила специалист.