«Дрянная девчонка»: Психолог озвучила, что именно привело Аглаю Тарасову к наркотикам

16 сентября 2025, 13:38

Психолог Кардиакос: Тарасова в ситуации с наркотиками показала темную сторону

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Не так давно актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. У нее нашли вейп с гашиш-маслом внутри. Эта новость поразила многих фанатов ее творчества, так как ранее актриса в подобном не замечалась.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» объяснила, что дети известных родителей всегда находятся в зоне риска, потому что подсознательно идут в смежную профессию.





«У ребенка может сформироваться некое внутреннее напряжение, которое требует разрядки. Это как раз про зависимости различного характера», — сказала она.

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)



«Светлая сторона — это как раз принцесса, которую хотели видеть родители. И внутри может назревать конфликт, в котором сторона дряной девчонки выходит на первый план — это смелость, яркость, самовыражение, вызов, что влечет за собой какие-то рискованные события. Тут же можно сказать про двойное имя, которое носит Аглая. Это опять же говорит про субличность, через которую она живет», — объяснила Кардиакос.

«Еще актрисе 33 года, это кризис среднего возраста и возраст Христа, когда происходит переоценка ценностей. В этот момент люди оглядываются и смотрят, что в жизни у них получилось. И либо берут себя в руки, достигают дальше, либо расслабляются и отдыхают. Как будто ментальный выход на пенсию», — отметила специалист.