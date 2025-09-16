«До истощения»: Психолог рассказала, кто чаще всего болеет анорексией и почему

16 сентября 2025, 11:11

Психолог Сальникова: анорексией чаще болеют подростки и мамы после декрета

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Анорексия — тяжелое психическое расстройство пищевого поведения, при котором человек частично или полностью отказывается от еды и стремительно теряет вес. У людей с таким диагнозом сохраняется потребность в пище, но отсутствует аппетит.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что анорексия, как грипп или простуда, не имеет быстрого лечения, поэтому требовать от себя скорых результатов не стоит.





«Сегодня я вешу 40 килограмм, а завтра мне нужно быть 60, чтобы восстановился гормональный фон — так не бывает. Здесь нужны время, помощь специалистов и поддержка близких», — сказала она.

«Это могут быть последствия послеродовой депрессии или после того, как матери перестают кормить молоком и как бы начинают следить за своим весом, доводя организм до истощения. К тому же, бессонные ночи, смена образа жизни, общества играют роль», — объяснила Сальникова.

«Желание доводить все до идеального результата и контролировать перекладывается на внешность, а потом возникают серьезные проблемы», — сообщила психолог.