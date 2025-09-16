Психиатр раскрыла, как можно справиться с нервным срывом

16 сентября 2025, 12:42

Психиатр Касперович: нарушение сна и раздражительность указывают на нервный срыв

Фото: iStock/vladans

Нервный срыв или психический коллапс является ответной реакцией организма на длительный стресс или нервное напряжение. Об этом рассказала врач-психиатр Мария Касперович.





Симптомами нервного срыва являются нарушение сна, изменение аппетита, повышенная раздражительность, постоянная усталость, проблемы с ЖКТ, суицидальные мысли, желание изолироваться от всех, плаксивость, нервный тик и панические атаки.





«При нервном срыве может помочь только квалифицированный специалист, а сам человек может лишь изменить свой распорядок дня, чтобы психологическая терапия дала нужный результат», — пояснила Касперович в разговоре с «Вечерней Москвой».

