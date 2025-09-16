Психиатр раскрыла, как можно справиться с нервным срывом
Психиатр Касперович: нарушение сна и раздражительность указывают на нервный срыв
Нервный срыв или психический коллапс является ответной реакцией организма на длительный стресс или нервное напряжение. Об этом рассказала врач-психиатр Мария Касперович.
Симптомами нервного срыва являются нарушение сна, изменение аппетита, повышенная раздражительность, постоянная усталость, проблемы с ЖКТ, суицидальные мысли, желание изолироваться от всех, плаксивость, нервный тик и панические атаки.
«При нервном срыве может помочь только квалифицированный специалист, а сам человек может лишь изменить свой распорядок дня, чтобы психологическая терапия дала нужный результат», — пояснила Касперович в разговоре с «Вечерней Москвой».
Тем не менее она порекомендовала больше отдыхать и спать, питаться здоровой пищей, заниматься спортом, уделять время хобби и исключить вредные привычки.
В свою очередь практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал Общественной Службе Новостей, что чем чаще глаза будут видеть что-то новое, а мозг учиться чему-то, тем пластичнее и стрессоустойчивее будет психика, а жизнь окажется продолжительнее.
«Чем старше становится человек, тем сложнее ему учиться, потому что, отучившись в юности, во взрослом возрасте он перестает это делать. А учеба — это навык. Мозг — это орган, который требует большого количества энергии. По сути, к нему стоит относиться как к мышце. Если его не тренировать, он начинает деградировать, как любая мышца», — отметил Хорс.
Он также добавил, что наличие новых впечатлений поспособствует ощущению замедления времени, и в качестве примера привёл первый день отпуска в незнакомом месте, который кажется длиннее обычного.
По словам Хорса, новые впечатления и открытость к ним повышают гибкость и устойчивость психики к стрессам, делая её более готовой к преодолению трудностей.