09 октября 2026, 14:57

Павел Дуров (Фото: РИА Новости/Евгений Полойко)

Павел Дуров — фигура, вокруг которой с ранних лет и до сегодняшнего дня не утихают скандалы: от взлома школьных компьютеров и эпатажных акций до задержания во Франции, международного розыска по обвинению в содействии терроризму, исков от матери троих детей и признания о более чем ста биологических наследниках. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Взламывал школьные сайты Необычная акция Музыка без оплаты и конфликт с ГИБДД Скандальные фото топлес Задержание во Франции и объявление в розыск Тайная семья, иски и донорство: что известно о личной жизни Павла Дурова Более ста биологических детей Отношения с Юлией Вавиловой и потеря ребенка

Взламывал школьные сайты

Павел Дуров (Фото: Telegram @t.me/durov)

Павел Дуров (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Необычная акция

Павел Дуров (Фото: Telegram @t.me/durov)

Музыка без оплаты и конфликт с ГИБДД

Павел Дуров (Фото: Telegram @t.me/durov)

Скандальные фото топлес

Павел Дуров (Instagram** @durov)

Задержание во Франции и объявление в розыск

Павел Дуров (Фото: Telegram @t.me/durov)

Тайная семья, иски и донорство: что известно о личной жизни Павла Дурова

«Да, я мать троих детей Павла Дурова. Это правда. Лея Дурова родилась в 2013 году, Даниэль Дуров — в 2016-м, Давид Дуров — в 2017-м. Мы живем в Швейцарии», — написала Болгар.

Более ста биологических детей

«Теперь у меня есть намерение раскрыть свой ДНК-код, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Разумеется, существуют риски, но я не жалею о том, что стал донором», — написал Дуров.

Отношения с Юлией Вавиловой и потеря ребенка