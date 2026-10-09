ДТП, эротические фотосессии, раздача спермы и дело о наркотиках: громкие скандалы вокруг Павла Дурова, из которых он выходит без последствий
Павел Дуров — фигура, вокруг которой с ранних лет и до сегодняшнего дня не утихают скандалы: от взлома школьных компьютеров и эпатажных акций до задержания во Франции, международного розыска по обвинению в содействии терроризму, исков от матери троих детей и признания о более чем ста биологических наследниках. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Взламывал школьные сайтыПавел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, в интеллигентной семье. Его отец Валерий Дуров — доктор филологических наук, мать Альбина Дурова преподавала в университете. С ранних лет парень проявлял любознательность и стремление к знаниям. Он учился в Академической гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете и заслужил репутацию эрудированного ученика.
В школе Дуров, как и его старший брат Николай, увлекся программированием. Уже тогда он привлекал внимание нестандартными поступками. Однажды будущий предприниматель заменил заставки на всех школьных компьютерах фотографией преподавателя информатики с надписью: «Должен умереть». После этого Павлу закрыли доступ к компьютерам. Однако он продолжал пользоваться ими, взламывая пароли. В 2002 году Дуров поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Он выбрал специальность «Английская филология и перевод», но вскоре сосредоточился на IT-направлении.
Студент занялся программированием и разработкой сайтов. Этот опыт стал основой для его дальнейшей работы в технологической сфере. При этом Дуров успешно учился и активно участвовал в университетской жизни. Он получил стипендию правительства России, а затем — президентскую стипендию. Трижды становился лауреатом Потанинской стипендии и входил в число наиболее одаренных студентов с сильными интеллектуальными и лидерскими качествами. Павел побеждал в конкурсах по программированию, лингвистике и дизайну, организовывал университетские мероприятия. В 2006 году он окончил СПбГУ с красным дипломом. По некоторым данным, выпускник так и не забрал документ.
Необычная акция27 мая 2012 года Павел Дуров вновь привлек внимание необычной акцией. Вместе с топ-менеджерами «ВКонтакте» он запустил из окна центрального офиса компании в Санкт-Петербурге бумажные самолетики с прикрепленными купюрами по 5 тысяч рублей. У здания быстро собралась толпа. Люди начали бороться за деньги. Позже Дуров заявил, что хотел создать праздничное настроение в День города. По его словам, на акцию ушло около 2 тысяч долларов. Очевидцы утверждали, что предпринимателя развлекла реакция собравшихся: он снимал происходящее на камеру.
Еще один скандал произошел в том же году. Дуров вместе с группой девушек вышел на главную площадь Санкт-Петербурга и раздавал прохожим футболки с символикой «ВКонтакте». Сам представитель соцсети выбрал обычную одежду. Его спутницы появились в мини-шортах и коротких топах. За день до акции девушки устроили в офисе «ВКонтакте» эротическую фотосессию: они позировали в майках и без них. Выходка вызвала резонанс среди публики.
Музыка без оплаты и конфликт с ГИБДДВ 2012 году против «ВКонтакте» выступили представители российской эстрады. Певец Сергей Лазарев, а затем студия «Союз», сотрудничавшая со многими артистами, обвинили соцсеть в пиратстве. Они заявили, что платформа позволяет пользователям бесплатно загружать и слушать музыку, нарушая авторские права. В ответ Павел Дуров удалил из «ВКонтакте» все композиции Лазарева. Тогда он заявил, что без этих песен культурная ценность аудиозаписей в соцсети заметно выросла. Студия «Союз» обратилась в суд, однако проиграла разбирательство.
Авторские права стали поводом и для спора с газетой «Ведомости». Издание заявило, что пользователи соцсети могли читать материалы без перехода на сайт газеты. Дуров отключил активные ссылки на публикации «Ведомостей». В ответ редакция заморозила свою страницу на платформе. Позднее механизм чтения онлайн-материалов во «ВКонтакте» изменился. В апреле 2013 года Дуров оказался в центре более серьезного скандала. Сотрудник ГИБДД заметил нарушение правил дорожного движения и попытался остановить автомобиль. Водитель не выполнил требование инспектора, продолжил движение и сбил полицейского.
Пресс-служба «ВКонтакте» сначала отрицала причастность Дурова. Представители компании заявляли, что у гендиректора нет личного автомобиля, а машина принадлежит другому человеку. Позже следствие не нашло доказательств, и дело закрыли.
Скандальные фото топлесПредприниматель регулярно публикует в соцсетях фотографии топлес. Такие посты он часто сопровождает цитатами, которые пользователи называют «пацанскими». Часть подписчиков высмеивает этот стиль и обвиняет миллиардера в нарциссизме, попытках одновременно казаться умным и привлекательным, а еще обсуждает возможные пластические операции.
Дуров много времени уделяет физической форме, придерживается строгих диет и, по мнению поклонников, в 40 лет выглядит лучше, чем в 18. Пользователи, сравнивающие его студенческие и нынешние фотографии, предполагают, что он мог обращаться к пластическим хирургам и косметологам, а еще сделать пересадку волос. Другие считают, что предприниматель использует накладку или парик.
Задержание во Франции и объявление в розыскСамый громкий скандал в жизни Дурова разгорелся в 2024 году. После отъезда из России он поселился в Объединенных Арабских Эмиратах, продолжил развивать свои проекты и много путешествовал. Помимо российского гражданства, Дуров имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Французский паспорт сыграл важную роль в последующих событиях. 24 августа 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Его личный самолет прибыл из Азербайджана. Французские власти заинтересовались работой Telegram и вопросами конфиденциальности платформы.
Основателю мессенджера предъявили обвинения по 12 пунктам. Среди них — отказ сотрудничать с властями, возможное соучастие в распространении материалов с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, незаконном обороте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы и использовании криптовалютных инструментов. Ему могло грозить до десяти лет лишения свободы.
Через четыре дня суд освободил Дурова под залог в пять миллионов евро. Ему временно запретили выезжать из Франции на время расследования. Французские СМИ сообщали, что предприниматель жил в отеле и искал жилье, поскольку не мог покинуть страну до марта 2025 года.
29 июля 2026 года Павла Дурова объявили в международный розыск. Причиной стало обвинение в содействии террористической деятельности. По версии ФСБ, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и ботов, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки и координации диверсий, терактов, массовых убийств и кибермошенничества.
Тайная семья, иски и донорство: что известно о личной жизни Павла ДуроваЛичная жизнь Павла Дурова вызывает у публики не меньший интерес, чем его бизнес-проекты. Сам предприниматель редко комментирует слухи о бывших и нынешних отношениях. Иногда подробностями делятся женщины, которых связывают с миллиардером. В июле 2024 года Ирина Болгар опубликовала в соцсетях фотографии с тремя детьми. В постах она использовала хештег #durov и заявила, что дети — наследники Павла Дурова.
«Да, я мать троих детей Павла Дурова. Это правда. Лея Дурова родилась в 2013 году, Даниэль Дуров — в 2016-м, Давид Дуров — в 2017-м. Мы живем в Швейцарии», — написала Болгар.
О самой Ирине известно немного. По ее словам, она познакомилась с Дуровым в Санкт-Петербурге. Пара состояла в отношениях, но рассталась в конце 2022 года. Брак они не регистрировали, при этом дети носят фамилию и отчество отца. В подтверждение своих слов Болгар выложила несколько десятков снимков из семейного архива. Некоторые подписчики обратили внимание, что на этих кадрах Дуров выглядит сдержанно, в то время как сама Ирина часто улыбается.
Позже женщина обвинила бывшего партнера в прекращении выплат на детей и подала два иска. Она потребовала передать ей полную опеку и заявила о физическом насилии над сыном. По ее словам, швейцарский суд поддержал ее позицию и лишил Дурова родительских прав. Кроме того, Ирина намерена претендовать на права на Telegram. Она считает мессенджер совместно нажитым имуществом. Болгар утверждает, что за десять лет отношений имела доступ к семейным активам, а название для сервиса они якобы придумали вместе.
Причиной конфликта она называла разное отношение к деньгам. Болгар говорила, что предпочитает жить как представитель среднего класса. Состояние Дурова оценивали в 15,5 миллиарда долларов, хотя сам он не раз подчеркивал, что деньги не занимают главное место в его жизни. До заявлений Болгар в СМИ появлялась информация о двух детях Дурова от Дарьи Бондаренко, студентки Санкт-Петербургского государственного университета. Сообщалось, что отношения пары закончились расставанием. Сам предприниматель писал в соцсетях, что никогда не состоял в браке и предпочитает одиночество.
Более ста биологических детейВ июле 2024 года Дуров сделал неожиданное заявление в своем Telegram-канале. Он сообщил, что стал биологическим отцом более ста детей в 12 странах. По словам бизнесмена, около 15 лет назад друг попросил его стать донором из-за трудностей с зачатием в семье. В медицинском центре врачи высоко оценили его биоматериал и предложили помочь другим парам.
«Теперь у меня есть намерение раскрыть свой ДНК-код, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Разумеется, существуют риски, но я не жалею о том, что стал донором», — написал Дуров.
Он добавил, что его биоматериал по-прежнему доступен в клиниках. После этого пользователи начали искать предполагаемую анкету миллиардера на сайте одного из медицинских центров. В соцсетях появились сообщения о желающих воспользоваться донорским материалом предпринимателя.
Отношения с Юлией Вавиловой и потеря ребенкаДуров долгие годы сохранял закрытый образ жизни. Он предпочитал темную одежду, минимализм и редко рассказывал о личном. После задержания во Франции предприниматель оказался в центре внимания папарацци. Его заметили в аэропорту вместе с блогером и криптокоучем Юлией Вавиловой. После освобождения из-под стражи пара попала в объективы фотографов во время прогулки по Парижу.
Еще до этого Вавилова публиковала кадры из тех же мест, где находился Дуров. Подписчики предполагали, что их связывают отношения, однако подтверждений долго не было. Позже Юлия Вавилова сообщила о потере ребенка. По ее словам, беременность прервалась на десятой неделе: сердце ребенка остановилось. Дуров прокомментировал трагедию и предположил, что причиной мог стать стресс, связанный с их задержанием.
Мужчина остается одной из самых закрытых фигур в технологическом бизнесе. При этом детали его личной жизни регулярно становятся предметом обсуждений, судебных споров и публичных заявлений.
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** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.