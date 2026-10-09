«Как золото на Олимпиаде»: Дина Аверина сравнила рождение сына с главными победами в жизни

09 октября 2026, 13:36

Дина Аверина рассказала о материнстве и призналась, что её жизнь изменилась

Дина Аверина с супругом и сыном (Фото: Instagram* / @dinaverina98)

Гимнастка Дина Аверина, которая в конце августа впервые стала мамой, поделилась впечатлениями от нового этапа жизни. Спортсменка родила сына, которого вместе с супругом Дмитрием Соловьёвым назвала Львом, и призналась, что ощущения от материнства можно сравнить лишь с самыми важными событиями в ее судьбе.





В интервью Мадонне Мур Аверина рассказала, что раньше испытывала похожие эмоции всего дважды: когда становилась чемпионкой мира и когда Дмитрий сделал ей предложение. Теперь к этим воспоминаниям добавилось рождение первенца — событие, которое, по словам гимнастки, невозможно сразу осознать в полной мере.





«Это прекрасно. Это так же, как когда становишься чемпионкой мира. Либо так же, как когда Дима сделал мне предложение. Ты сначала месяц ничего не понимаешь, а потом уже приходит осознание, что жизнь полностью поменялась», — поделилась Дина.