«Как золото на Олимпиаде»: Дина Аверина сравнила рождение сына с главными победами в жизни
Дина Аверина рассказала о материнстве и призналась, что её жизнь изменилась
Гимнастка Дина Аверина, которая в конце августа впервые стала мамой, поделилась впечатлениями от нового этапа жизни. Спортсменка родила сына, которого вместе с супругом Дмитрием Соловьёвым назвала Львом, и призналась, что ощущения от материнства можно сравнить лишь с самыми важными событиями в ее судьбе.
В интервью Мадонне Мур Аверина рассказала, что раньше испытывала похожие эмоции всего дважды: когда становилась чемпионкой мира и когда Дмитрий сделал ей предложение. Теперь к этим воспоминаниям добавилось рождение первенца — событие, которое, по словам гимнастки, невозможно сразу осознать в полной мере.
«Это прекрасно. Это так же, как когда становишься чемпионкой мира. Либо так же, как когда Дима сделал мне предложение. Ты сначала месяц ничего не понимаешь, а потом уже приходит осознание, что жизнь полностью поменялась», — поделилась Дина.Сейчас жизнь супругов действительно изменилась кардинальным образом. Вместо привычных спортивных будней и соревнований у пары появились новые заботы, связанные с воспитанием малыша. Судя по словам Авериной и ее счастливому настроению, перемены стали для нее по-настоящему радостными.
Отдельно обсуждался и выбор места для родов. Дина решила рожать на родине, в Нижнем Новгороде, и предпочла государственный роддом элитным частным клиникам. При выборе она ориентировалась прежде всего на квалификацию врачей.