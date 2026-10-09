«Я никогда не видела насилия»: дочь Холли Берри дала показания по делу о младшем брате
Дочь Холли Берри выступила в суде и защитила мать от обвинений в избиении сына
18-летняя дочь Холли Берри от модели Гэбриела Обри, Нала, выступила в суде по делу о предполагаемом избиении ее младшего брата, 12-летнего Масео. Девушка дала показания в поддержку матери и заявила, что никогда не замечала с ее стороны физического насилия над детьми. Об этом сообщает People.
Разбирательство началось после того, как в октябре Оливье Мартинес, отец Масео, подал новый иск против актрисы. Он утверждает, что 26 сентября Холли Берри избила сына. Сама Нала с подобной версией произошедшего категорически не согласилась.
«Я никогда не видела, чтобы моя мама била, шлёпала, душила, хватала Масео или каким-либо другим образом подвергала его физическому насилию. Я не видела, чтобы она совершала какие-либо действия, хотя бы отдалённо напоминающие обвинения, выдвинутые против неё», — подчеркнула девушка.Кроме того, Нала рассказала, что, несмотря на плотный рабочий график и успешную карьеру в кино, мать всегда старалась уделять детям достаточно внимания. По словам девушки, Холли также никогда не позволяла себе плохо отзываться об отцах своих наследников.
При этом дочь актрисы признала, что в воспитании Холли могла быть строгой. Нала предположила, что Масео, который сейчас находится в подростковом возрасте, мог особенно остро воспринимать материнские замечания и требования.
Теперь показания Налы стали частью судебного разбирательства, в котором предстоит разобраться в обстоятельствах конфликта. Сама девушка, судя по ее словам, уверена в своей позиции и не считает, что мать могла поступить так, как утверждается в иске.