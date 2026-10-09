«Я никогда не видела насилия»: дочь Холли Берри дала показания по делу о младшем брате

09 октября 2026, 13:12

Дочь Холли Берри выступила в суде и защитила мать от обвинений в избиении сына

Холли Берри (Фото: Instagram* / @halleberry)

18-летняя дочь Холли Берри от модели Гэбриела Обри, Нала, выступила в суде по делу о предполагаемом избиении ее младшего брата, 12-летнего Масео. Девушка дала показания в поддержку матери и заявила, что никогда не замечала с ее стороны физического насилия над детьми. Об этом сообщает People.





Разбирательство началось после того, как в октябре Оливье Мартинес, отец Масео, подал новый иск против актрисы. Он утверждает, что 26 сентября Холли Берри избила сына. Сама Нала с подобной версией произошедшего категорически не согласилась.





«Я никогда не видела, чтобы моя мама била, шлёпала, душила, хватала Масео или каким-либо другим образом подвергала его физическому насилию. Я не видела, чтобы она совершала какие-либо действия, хотя бы отдалённо напоминающие обвинения, выдвинутые против неё», — подчеркнула девушка.