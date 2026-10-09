«Не все могут быть в адекватном состоянии»: Катя Лель заступилась за Владимира Преснякова
Лель призвала не осуждать Преснякова после поцелуя с фанаткой на концерте
Катя Лель вступилась за Владимира Преснякова, оказавшегося в центре обсуждений после видео с поцелуем поклонницы прямо во время выступления. Певица призвала публику не спешить с выводами и напомнила, что короткий ролик не всегда позволяет понять, что на самом деле произошло. Об этом сообщает «Пятый канал».
По мнению Лель, артисты, как и обычные люди, иногда могут позволить себе неожиданные поступки. Поэтому, считает исполнительница, не стоит сразу превращать неоднозначный эпизод в повод для громкого скандала.
«Вы же себе тоже иногда что‑то позволяете невозможное, да? Так и артисты, которые могут… Ну вот, ну не все же могут быть в адекватном состоянии», — отметила Катя.Сам инцидент произошел в конце сентября. Во время концерта Пресняков заметил поклонницу в ярко-красной шляпе, которая снимала происходящее на телефон. Певец наклонился к девушке и поцеловал ее, а затем без лишних пауз продолжил выступление.
Не стала раздувать историю и супруга артиста Наталья Подольская. Она отказалась подробно обсуждать случившееся, назвав поднявшуюся шумиху «ерундой и глупостями». Сама поклонница, опубликовавшая видео, также заявила, что поведение Владимира было корректным.
Пока публика продолжает обсуждать неожиданный жест певца, его коллеги призывают не делать поспешных выводов. Похоже, для Кати Лель этот эпизод — скорее повод проявить понимание, чем причина осуждать артиста.