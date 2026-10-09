«Не все могут быть в адекватном состоянии»: Катя Лель заступилась за Владимира Преснякова

09 октября 2026, 12:51

Лель призвала не осуждать Преснякова после поцелуя с фанаткой на концерте

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель вступилась за Владимира Преснякова, оказавшегося в центре обсуждений после видео с поцелуем поклонницы прямо во время выступления. Певица призвала публику не спешить с выводами и напомнила, что короткий ролик не всегда позволяет понять, что на самом деле произошло. Об этом сообщает «Пятый канал».





По мнению Лель, артисты, как и обычные люди, иногда могут позволить себе неожиданные поступки. Поэтому, считает исполнительница, не стоит сразу превращать неоднозначный эпизод в повод для громкого скандала.





«Вы же себе тоже иногда что‑то позволяете невозможное, да? Так и артисты, которые могут… Ну вот, ну не все же могут быть в адекватном состоянии», — отметила Катя.