ДТП, поддельные картины и обвинение в изнасиловании: жизнь и творчество художника Никаса Сафронова. Сколько стоят его полотна?
Николай Степанович Сафронов, более известный под творческим псевдонимом Никас Сафронов, — советский и российский художник, получивший широкую известность благодаря серии психологических портретов известных личностей и политических деятелей, включая Владимира Путина и президентов бывших республик СССР. 8 апреля художнику исполняется 70 лет. О его биографии, творческих достижениях и громких скандалах — в материале «Радио 1».
Биография Никаса Сафронова: многодетная семья и происхождениеНикас Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. Он вырос в небогатой многодетной семье: у него четверо старших братьев и младшая сестра. Отец, Степан Григорьевич Сафронов, был военным и к моменту рождения сына уже находился в отставке.
Семейная история Сафроновых уходит корнями в духовное сословие: их родословная прослеживается до 1668 года и связана с потомственными священнослужителями. Со стороны матери, Анны Федоровны, семья происходит из литовского города Паневежис и имеет финско-литовские корни. Именно этим объясняется происхождение псевдонима «Никас», выбранного художником.
Ранние годы и поиск себяИнтерес к живописи проявился у Николая Сафронова еще в детстве. Он копировал иллюстрации из учебников и пытался найти собственную художественную манеру, в которой преобладали мотивы романтизма, вдохновленные мечтами о путешествиях и приключениях.
После окончания восьми классов школы он уехал из Ульяновска и отправился в Одессу, где поступил в мореходное училище. Однако уже после первого года обучения оставил морскую карьеру и переехал в Ростов-на-Дону, где поступил в художественное училище имени М. Б. Грекова.
Тогда Сафронов работал художником-бутафором в Ростовском театре юного зрителя, а также подрабатывал дворником, грузчиком и сторожем. В 1975 году его призвали в армию, закончить обучение он не успел.
Образование и становлениеПосле службы Сафронов переехал в Паневежис — родной город матери, где продолжил работать театральным художником-оформителем. В 1978 году он перебрался в Вильнюс и поступил в художественную академию на факультет дизайна.
По окончании пятилетнего обучения Сафронов поехал в Москву, где поступил в Московский академический художественный институт имени В. И. Сурикова. Параллельно он обучался в Московском университете технологии и управления на факультете психологии, что впоследствии оказало влияние на его подход к созданию портретов.
Творческий путь: от первых выставок к международному признаниюВыставочная деятельность Сафронова началась в 1972 году. Уже после экспозиции 1978 года его стали воспринимать как перспективного художника-сюрреалиста. Отличительной чертой его творчества стала авторская техника Dream Vision — многослойная живопись, создающая эффект размытости и «сновидческого» изображения.
Первая значимая выставка состоялась в 1980 году в Вильнюсе. Однако настоящий профессиональный успех пришел после переезда в Москву. Международная известность закрепилась за художником в начале 1990-х годов, когда он начал создавать портреты известных политиков и общественных деятелей.
Среди заказчиков Сафронова — Владимир Путин, Александр Лукашенко, представители политических элит России, Украины, Беларуси и Туркменистана. В числе его клиентов также значатся известные представители культуры и шоу-бизнеса, включая Никиту Михалкова, Филиппа Киркорова и Николь Кидман.
Часть этих работ объединена в серию «Река времени». Выставки художника проходили в крупнейших городах стран СНГ. В 2007 году его экспозиция была представлена в Кремле — в корпусе Управления делами президента Российской Федерации. Стоимость работ Сафронова варьируется в среднем от 6 до 10 тысяч долларов.
Проекты и общественная деятельность: школа живописи и выставкиВ конце лета 2016 года Никас Сафронов открыл собственную школу живописи в Москве, реализовав давнюю идею создания творческой мастерской. Она расположена в Брюсовом переулке.
В сентябре 2019 года в Государственном музее современной истории России прошла его выставка под названием «Иные миры». Кроме того, Сафронов является автором ряда книг, включая автобиографические произведения и совместные проекты с известными деятелями культуры.
В 2021 году ему присвоили звание Народного художника Российской Федерации. Также он является академиком Российской академии художеств.
Скандалы с Никасом Сафроновым
Поддельные картины: обвинения и позиция художника
Одним из самых резонансных эпизодов в карьере Сафронова стал скандал 2002 года. Несколько клиентов, заплативших за портреты значительные суммы, заявили о том, что получили не оригинальные произведения.
По результатам экспертизы выяснилось, что работы представляли собой фотографии, напечатанные на холсте и частично доработанные краской для имитации живописи. Один из покупателей обнаружил под слоем лака характерные типографские точки.
В ответ на обвинения Сафронов заявил, что ответственность за произошедшее лежит на его бывшем продюсере Александре Гайсине. По версии художника, тот без его ведома изготавливал копии работ, пока сам автор находился в разъездах.
Несмотря на широкий общественный резонанс и обвинения «бездарности» искусства, уголовного преследования или полного краха карьеры не последовало.
Обвинение в изнасиловании
В 2012 году имя Никаса Сафронова вновь оказалось в центре скандала. Жительница Ростова-на-Дону обвинила художника в изнасиловании. По ее словам, Сафронов пригласил ее для написания портрета, однако в гостиничном номере якобы набросился на нее.
После распространения информации художник подал иск в суд о защите чести и достоинства, потребовав компенсацию в размере 10 миллионов рублей. Савеловский суд Москвы признал обвинения недостоверными, квалифицировав их как клевету, направленную на шантаж. В результате суд обязал заявительницу выплатить Сафронову компенсацию, снизив ее размер до 300 тысяч рублей.
ДТП и инциденты: аварии с участием художника
В начале апреля 2020 года, накануне своего дня рождения, Сафронов попал в ДТП. В автомобиль художника врезалась другая машина, водитель которой уснул за рулем. Сафронов получил незначительные травмы — ушибы, повреждение губы и зуба, а также головную боль.
Годом ранее он также становился участником ДТП на Рублевке. В тот раз в автомобиле вместе с художником находился его знакомый, который пострадал сильнее. Сам Сафронов жаловался на боли в шее.
Участие в деле о наследстве Вячеслава Зайцева
В 2023 году имя Никаса Сафронова фигурировало в громком деле, связанном с наследством модельера Вячеслава Зайцева. Помимо сына кутюрье, Егора Зайцева, на имущество претендовал модель Эдуард Кривенко, утверждавший, что помогал дизайнеру в последние годы жизни.
В ходе разбирательств всплыло имя легендарной манекенщицы Лёки Мироновой, которая могла бы подтвердить общение Кривенко и Зайцева. Однако выяснилось, что модель ушла из жизни еще в 2021 году, а её столичная квартира перешла в собственность Сафронова.
Сафронов пояснил: он много лет опекал одинокую музу, оплачивая её бытовые расходы и лечение. В знак признательности Лёка завещала ему свою «однушку». Это спровоцировало резкую критику со стороны Кривенко, который обвинил живописца в манипуляциях и корысти, заявив, что тот «обработал» пожилую женщину.
Сам художник признался, что долго сомневался, принимать ли дар, опасаясь претензий со стороны родни Мироновой, но таковых не нашлось.
Благотворительная деятельность: вклад в культуру и обществоНикас Сафронов на протяжении многих лет занимается благотворительностью. В частности, художник оказал содействие в строительстве храма Святой Анны, попросив назвать его в честь своей матери.
В Ульяновске он участвовал в возведении храма Святого Александра Невского, а также поддержал местный университет, финансируя повышенные стипендии для студентов.
Личная жизнь Никаса СафроноваПервый брак художника завершился практически сразу после его заключения. По его словам, он ушел от супруги уже во время медового месяца. В начале 1980-х годов молодой художник только приехал в Москву, стремясь реализовать себя в столице, и проживал в коммунальной квартире.
Именно в этот период он познакомился с девушкой по имени Драгана, происходившей из обеспеченной югославской семьи. Она обучалась в Сорбонне и оказалась в Москве в составе туристической группы, выполняя функции переводчика. Девушка свободно владела русским языком. По признанию самого Сафронова, она не соответствовала его вкусу, однако он поддался желанию добиться ее расположения.
Спустя год после развода Сафронов встретил новую избранницу — шотландку Анджелу. Причиной разрыва стала кратковременная связь Сафронова с американкой. Женщина сообщила Анджеле, что беременна от художника. После этого возлюбленные расстались.
Брак с итальянкой Франческой Вендрамин
Во второй раз Никас Сафронов вступил в брак с гражданкой Италии Франческой Вендрамин. Супруги состояли в официальных отношениях на протяжении 13 лет. При этом, по словам самого художника, значительную часть этого времени они жили раздельно.
У них родился сын Стефано Сафронов. Когда ребенку было всего четыре месяца, художник был вынужден покинуть Италию и вернуться в Россию в связи с окончанием визы. Впоследствии он не смог вернуться обратно.
На протяжении многих лет бывшая супруга препятствовала общению сына с отцом. Лишь во взрослом возрасте Стефано встретился с Никасом Сафроновым в Лондоне, куда художник прибыл туда с выставкой.
Романы и слухи: известные женщины в жизни художника
Помимо официальных браков, Сафронову неоднократно приписывали отношения с известными женщинами. В числе предполагаемых возлюбленных в прессе назывались актриса Елена Коренева, певица Ирина Понаровская и другие представительницы творческой среды.
Актриса Татьяна Васильева публично подтверждала роман с художником. По ее словам, отношения не получили продолжения из-за ярких характеров обоих партнеров, из-за чего они не могли жить вместе.
При этом в творческом наследии Сафронова остался портрет Татьяны Васильевой, на котором она изображена обнаженной. Однако сама актриса утверждала, что не позировала художнику, а изображение является художественной интерпретацией.
В 2023 году Сафронов заявил, что больше не намерен вступать в брак. Он объяснил это негативным опытом предыдущих отношений, которые завершались конфликтами и не всегда мирным образом.
Дети Никаса СафроноваПомимо сына Стефано, у Никаса Сафронова есть еще четверо внебрачных детей. Один из них — Лука Затравкин, профессиональный пианист. Младший ребенок художника, Ландин Сороко, проживает вместе с матерью в Австралии. Еще один сын, Александр Филимоненко, также живет в Москве.
Дмитрий Цыбульский, родившийся в Литве, самостоятельно установил контакт с Сафроновым и начал общение с предполагаемым отцом. Художник оказывал ему материальную поддержку, однако изначально сомневался в наличии родства.
Позже Сафронов захотел найти всех возможных внебрачных детей. С этой целью он принял участие в программе «ДНК» на телеканале НТВ, где предполагаемые наследники прошли генетическую экспертизу. Результаты анализа подтвердили родство художника с Дмитрием Цыбульским. После этого Сафронов включил его в число своих официальных наследников.
Наследство Никаса СафроноваХудожник заявлял о намерении распределить свое состояние между детьми. В завещании фигурировали объекты недвижимости, антикварная мебель и коллекционные предметы искусства.
В то же время в 2021 году в эфире программы «Звезды сошлись» Сафронов сообщил о планах передать все имущество государству. Причины такого решения он не уточнил.
Позднее, в 2024 году, художник пересмотрел свою позицию, заявив, что его дети должны сохранить память о нем. При этом он не исключил возможность частичной передачи имущества государственным структурам.
Никас Сафронов сегодняВ феврале 2025 года Никас Сафронов посетил Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском. В ходе встречи художник подарил понтифику картину, ранее побывавшую на Международной космической станции. На полотне было изображено первое место служения Франциска в Буэнос-Айресе. Папа Римский, в свою очередь, благословил Сафронова на создание персональной художественной коллекции для Ватикана.
Кроме того, персональная выставка Никаса Сафронова под названием «Dream Vision» вызвала значительный интерес за рубежом. В Нью-Дели экспозицию посетили около 560 тысяч человек всего за две недели, что стало рекордным показателем. В январе 2026 года выставка продолжила свою работу в Мумбаи.