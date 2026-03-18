«Дубцова не виновата»: Юрист объяснил, кто будет автором созданной нейросетью музыки

18 марта 2026, 12:10

Юрист Терлецкий об обвинении Дубцовой: авторское право охраняет результат

Ирина Дубцова (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Певица Ирина Дубцова столкнулась с необычным обвинением: заказчики усомнились, что она сама написала песню, заподозрив использование нейросети. Эта история вновь разожгла дискуссию о том, где проходит грань между творчеством человека и работой искусственного интеллекта. Кто станет автором трека, если мелодию придумал человек, а аранжировку сделала программа? И можно ли воровать идеи, меняя темп оригинала?





Гендиректор авторско-правового общества «Копирус» Василий Терлецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что российское законодательство в этом вопросе довольно гибкое. Главный критерий — наличие творческого вклада человека.





«В нашем законодательстве прямо указывается, что произведения, созданные автором с помощью технических средств, предполагающие творческий вклад автора, охраняются авторским правом. Искусственный интеллект — это программно-техническое средство. Подобные средства были и раньше. С помощью компьютера авторы создавали песни, и ни к каким особым конфликтам это не приводило», — сказал он.

«Искусственный интеллект, обученный на многих песнях и музыке, может создавать что-то вроде фона. Иногда они даже могут нравиться. Но определить, например, заимствование можно путём экспертизы сходства до степени смешения. Именно слушатель может голосовать прослушиванием или, наоборот, отторжением музыки за её качество», — пояснил Терлецкий.

«Дети обучаются на основе учебников, которые охраняются авторским правом, и поступление обучения правомерно. Почему же тогда обучение каких-то программно-технических средств на основе авторской музыки будет законным и бесплатным? Здесь я считаю, абсолютно точно необходимо решать вопросы с получением разрешения и выплатой вознаграждения авторам. Что касается "кражи" стиля или идеи, то здесь закон на стороне экспериментаторов. Идеи не охраняются авторским правом, в отличие от их конкретного воплощения и результата», — объяснил специалист.