Ирина Дубцова прокомментировала слова Игоря Крутого

Дубцова рассказала свою версию истории с критикой от Игоря Крутого

Ирина Дубцова (Фото: Telegram / @dubtsovaofficial)

В недавнем интервью Лауре Джугелии Игорь Крутой неожиданно высказал своё мнение о ряде артистов. Среди упомянутых оказался Максим Фадеев, который уже дал комментарий по поводу слов композитора. Также в разговоре прозвучало имя Ирины Дубцовой.





Фраза Крутого — «она наплевала на меня — да пошла дальше» — вызвала у певицы недоумение.



В ответ Дубцова подробно рассказала о событиях тех лет. По её словам, серьёзного конфликта между артистами не было, и причины охлаждения отношений остаются неизвестными.





«В начале 2000-х годов разгорелся серьёзный конфликт между Игорем Яковлевичем и одним из ведущих телеканалов. В результате многие артисты его компании были вынуждены уйти, потеряв возможность ротации на радио и телевидении. Однако я осталась, несмотря на значительное сокращение концертной деятельности. Я полностью выполнила все условия контракта. Игорь Яковлевич неоднократно отмечал, что никогда не забудет мой поступок. Тем более неожиданным для меня стало его недавнее высказывание. Три года назад я перестала участвовать в его проектах, и до сих пор не понимаю причин такого решения. Надеюсь, что произошедшее — просто недоразумение, возможно, ошибка при монтаже интервью или неправильное понимание вопроса», — рассказала Дубцова.