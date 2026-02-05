«Берегите себя»: Певица Ирина Дубцова пожаловалась на боли из-за уколов
Певица Ирина Дубцова проходит лечение в больнице из-за защемления нервов
Певица Ирина Дубцова рассказала в личном блоге о проблемах со здоровьем.
Дубцова пожаловалась на сильные боли после курса уколов. Кроме того, артистка выразила раздражение из-за расхождения в рекомендациях врачей.
«Блин, рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов, п*па болит, бесит пипец. Один врач говорит одно делать, другой другое. Всё, поныла, щас легче станет. Берегите себя», — написала Ирина.Ранее, 2 февраля, певица сообщила, что проходит лечение в больнице. Проблемы начались после того, как она чистила снег с деревьев — это привело к защемлению нервов в шее и спине. Дубцова уточнила, что из-за травмы ей придётся отказаться от занятий спортом на ближайшие три месяца. Ирина призвала своих поклонников внимательнее относиться к здоровью.