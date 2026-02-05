«Берегите себя»: Певица Ирина Дубцова пожаловалась на боли из-за уколов

05 февраля 2026, 17:34

Певица Ирина Дубцова проходит лечение в больнице из-за защемления нервов

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* @dubtsova_official)

Дубцова пожаловалась на сильные боли после курса уколов. Кроме того, артистка выразила раздражение из-за расхождения в рекомендациях врачей.

«Блин, рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов, п*па болит, бесит пипец. Один врач говорит одно делать, другой другое. Всё, поныла, щас легче станет. Берегите себя», — написала Ирина.