«Думал, что это развод»: Сергей Зверев рассказал, как согласился на съемки со Slava Marlow

23 июня 2026, 13:54

Сергей Зверев признался, что посчитал коллаборацию со Славой Марлоу розыгрышем

Сергей Зверев (фото: Instagram* / zverevsuperstar)

В марте 2026 года состоялась премьера клипа Slava Marlow (Славы Марлоу) на трек «Агентство насилия», снятого при участии стилиста и шоумена Сергея Зверева. Для этого музыкант устроил в соцсетях флешмоб, предложив фанатам уговорить Зверева дать согласие на совместную работу. Аудитория откликнулась, и Сергей согласился. Однако известно, что первое время «Звезда гламура» долго игнорировал попытки Марлоу связаться с ним.





Стилист рассказал, что сначала не поверил в серьезность предложения Slava Marlow. Об этом он сообщил в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. По его словам, когда музыкант начал писать ему с предложением о сотрудничестве, он решил, что столкнулся с очередным розыгрышем или спамом.





«Я думал, что сейчас просто у них модно развести, поржать, думал, что издевательство. Ну и я так сначала молчал, потом довели меня и я кого-то послал», — рассказал Зверев.

«И тут я думаю — ну значит не развод. Списались, я предложил встретиться, поговорить», — поделился стилист.

«Я подумал, что я ничего не теряю. Там правда текст такой — "Агентство насилия". Но Слава мне объяснил, что молодые люди, когда их обижают, не должны замыкаться, а надо, наоборот, обращаться за помощью», — рассказал Зверев.