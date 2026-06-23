«Думал, что это развод»: Сергей Зверев рассказал, как согласился на съемки со Slava Marlow
В марте 2026 года состоялась премьера клипа Slava Marlow (Славы Марлоу) на трек «Агентство насилия», снятого при участии стилиста и шоумена Сергея Зверева. Для этого музыкант устроил в соцсетях флешмоб, предложив фанатам уговорить Зверева дать согласие на совместную работу. Аудитория откликнулась, и Сергей согласился. Однако известно, что первое время «Звезда гламура» долго игнорировал попытки Марлоу связаться с ним.
Стилист рассказал, что сначала не поверил в серьезность предложения Slava Marlow. Об этом он сообщил в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. По его словам, когда музыкант начал писать ему с предложением о сотрудничестве, он решил, что столкнулся с очередным розыгрышем или спамом.
«Я думал, что сейчас просто у них модно развести, поржать, думал, что издевательство. Ну и я так сначала молчал, потом довели меня и я кого-то послал», — рассказал Зверев.Позже с ним связалась певица Таня Терёшина. Она посоветовала обратить внимание на Marlow и назвала его очень талантливым и гениальным музыкантом.
«И тут я думаю — ну значит не развод. Списались, я предложил встретиться, поговорить», — поделился стилист.Зверев отметил, что до этого не был лично знаком со Славой. Он лишь слышал о существовании такого музыканта и знал некоторые его популярные песни, однако не представлял, кто именно стоит за этим именем.
«Я подумал, что я ничего не теряю. Там правда текст такой — "Агентство насилия". Но Слава мне объяснил, что молодые люди, когда их обижают, не должны замыкаться, а надо, наоборот, обращаться за помощью», — рассказал Зверев.Он также подчеркнул, что Слава Марлоу произвел на него хорошее впечатление и оказался «очень интеллигентным, воспитанным молодым человеком».