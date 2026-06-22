«Какая-то другая»: MARGO завоевала бронзу на соревнованиях в Кремлёвском дворце
Певица MARGO вошла в тройку призёров турнира по бальным танцам
Певица MARGO поделилась с поклонниками радостной новостью — ей удалось занять третье место на соревнованиях по бальным танцам, которые прошли в Государственном Кремлёвском дворце.
Артистка опубликовала кадры с турнира и призналась, что осталась довольна своим выступлением. По словам MARGO, участие в соревнованиях стало для неё особенным опытом и позволило по-новому взглянуть на себя.
«Я горжусь собой! Как же мне идет паркет, согласны? Я там какая-то другая», — поделилась певица с подписчиками.Поклонники поддержали артистку и поздравили её с успешным результатом, отметив, что танцевальные выступления раскрывают её с неожиданной стороны. Бронзовая награда стала ещё одним достижением в копилке звезды, которая продолжает активно развиваться не только в музыке, но и в других творческих направлениях.