«Какая-то другая»: MARGO завоевала бронзу на соревнованиях в Кремлёвском дворце

22 июня 2026, 15:05

Певица MARGO вошла в тройку призёров турнира по бальным танцам

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица MARGO поделилась с поклонниками радостной новостью — ей удалось занять третье место на соревнованиях по бальным танцам, которые прошли в Государственном Кремлёвском дворце.





Артистка опубликовала кадры с турнира и призналась, что осталась довольна своим выступлением. По словам MARGO, участие в соревнованиях стало для неё особенным опытом и позволило по-новому взглянуть на себя.





«Я горжусь собой! Как же мне идет паркет, согласны? Я там какая-то другая», — поделилась певица с подписчиками.