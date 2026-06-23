«Они мне как родные»: Иван Охлобыстин высказался о Кристине Асмус и Павле Прилучном

23 июня 2026, 09:54

Иван Охлобыстин воспринимает Асмус и Прилучного как близких по духу людей

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Актер Иван Охлобыстин высказался о Кристине Асмус и Павле Прилучном. Об этом пишет Пятый канал.





Артист отметил, что его связывает давняя дружба с коллегами, что позволило им работать вместе без лишних усилий. Он также подчеркнул, что видит в них не только талантливых профессионалов, но и людей, близких ему по духу.





«Очень хорошо работалось, потому что они мне как родные люди. Я и того, и другого знал с нежного юношеского возраста. Поэтому я даже не могу объективно их оценивать. Они для меня родные», — добавил Охлобыстин.