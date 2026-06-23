«Они мне как родные»: Иван Охлобыстин высказался о Кристине Асмус и Павле Прилучном
Иван Охлобыстин воспринимает Асмус и Прилучного как близких по духу людей
Актер Иван Охлобыстин высказался о Кристине Асмус и Павле Прилучном. Об этом пишет Пятый канал.
Артист отметил, что его связывает давняя дружба с коллегами, что позволило им работать вместе без лишних усилий. Он также подчеркнул, что видит в них не только талантливых профессионалов, но и людей, близких ему по духу.
«Очень хорошо работалось, потому что они мне как родные люди. Я и того, и другого знал с нежного юношеского возраста. Поэтому я даже не могу объективно их оценивать. Они для меня родные», — добавил Охлобыстин.
Актер ранее сотрудничал с Кристиной Асмус в сериале «Интерны», а с Павлом Прилучным работал в проектах «Метод Фрейда» и «Простоквашино». Теперь у них общий проект — фильм «Холоп-3».