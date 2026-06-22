Сын «Казановы» пошёл по стопам Александра Лыкова: Матвей рассказал о семейном сходстве
Матвей Лыков рассказал о неожиданном сходстве со своим знаменитым отцом — актёром Александр Лыков. По словам артиста и модели, с возрастом он всё чаще замечает в себе черты родителя. Об этом сообщает WomanHit.
Матвей признался, что особенно это проявляется в профессиональной сфере. Он отметил, что его отец всегда отличался особой внимательностью к деталям и серьёзным отношением к работе.
«Мой отец — очень педантичный человек, особенно в работе. И сейчас, когда я сам стал больше сниматься, я вдруг начал замечать в себе те же самые черты», — рассказал он.
При этом путь Матвея к актёрской карьере был не прямым. Сначала он добился успеха в мире моды: однажды уехал в США, чтобы подработать и познакомиться со страной, а случайный визит в модельное агентство полностью изменил его жизнь.
В итоге Лыков стал востребованной моделью, а позже начал получать предложения о съёмках в кино. Одним из самых знаковых проектов для него стала экранизация романа «Война и мир», где он сыграл Анатоля Курагина. Его отец Александр Лыков в этом же проекте исполнил роль князя Василия Курагина.
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