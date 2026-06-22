Сын «Казановы» пошёл по стопам Александра Лыкова: Матвей рассказал о семейном сходстве

22 июня 2026, 23:13

Матвей Лыков признался, что стал похож на знаменитого отца

Матвей Лыков (Фото: Instagram* / @matveylykov)

Матвей Лыков рассказал о неожиданном сходстве со своим знаменитым отцом — актёром Александр Лыков. По словам артиста и модели, с возрастом он всё чаще замечает в себе черты родителя. Об этом сообщает WomanHit.