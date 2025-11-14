Два неудачных брака и алкоголизм: звезде фильма «Ивановы» Федору Лаврову 50 лет. Как живет сын актера Николая Лаврова?
Фёдор Николаевич Лавров — актёр театра и кино, композитор, режиссёр и педагог. 15 ноября артист отмечает 50-летие. Как складывался его путь и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Федора Лаврова: детство и первые шаги на сценеФёдор Лавров вырос в семье актёров Натальи Боровковой и Николая Лаврова. Уже в четырёхлетнем возрасте он впервые вышел на сцену Ленинградского ТЮЗа, сыграв в постановке «Мамаша Кураж и её дети». В школьные годы юный артист продолжал играть в театре, хотя одно время размышлял о других профессиях — журналистике или медицине.
К окончанию школы сомнений не осталось: Лавров поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и окончил её в 1996 году — в период серьёзного экономического кризиса.
Начало профессионального пути: театры и первые успехиПосле выпуска несколько театров отказали актёру, однако Вениамин Фильштинский предложил ему место в «Этюд-театре», где уже работали его бывшие однокурсники Константин Хабенский и Михаил Пореченков. Лавров легко влился в коллектив.
Позднее его пригласили в театр «Фарсы», затем — в БДТ, позже — в МХТ имени Чехова. Переходы были связаны прежде всего с занятостью в кино. Сегодня Лавров служит в Театре Сатиры, где получил удобный график и возможности для творческого роста.
Федор Лавров в кино: путь от эпизодов до признанияКинокарьера Лаврова началась вскоре после получения диплома. Актёр дебютировал в фильме Дмитрия Месхиева «Американка», потом сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Картина «Отец и сын» была представлена в Каннах, а «Удалённый доступ» — на Венецианском кинофестивале.
Первой главной ролью стала работа в фильме «977», удостоенном Гран-при фестиваля «Окно в Европу». Затем были ключевые образы в картинах «Мы поженимся, в крайнем случае созвонимся», «Чёрт», «УГРО. Простые парни», «Горе от ума», «Садовое кольцо», «Чужое лицо», «Однолюбы» и других проектах.
Приз фестиваля «В кругу семьи» ему принесла роль в фильме «Ивановы». А сериалы «Новая жизнь Маши Соленовой», «Последний министр» и «Проект "Анна Николаевна"» укрепили его позиции на телевидении.
Новые проектыЗа последние годы количество работ Лаврова заметно увеличилось. Среди его недавних проектов — «Секреты семейной жизни», «Закрыть гештальт», «Тайфун», «По щучьему велению», «Шаляпин», «Ухожу красиво», «Тень Чикатило».
В 2025 году вышли исторический сериал «Александр I», комедия «Отдохнуть по-людски» и проект «Герои анекдотов». Актёр рассказывал, что с опытом научился выбирать проекты: он отмечал, что теперь может позволить себе отказываться от работы, если она не вызывает отклика, и отдаёт предпочтение ролям, которые интересны лично ему.
«Совмещать работу с отдыхом учишься с опытом. В начале творческого пути берешься почти за все, что идет — надо успеть и это, и то. Сейчас уже есть возможность выбора, от чего-то можно отказаться. Хочется играть то, что мне действительно нравится и что мне интересно. В том числе благодаря этому у меня есть время на семью и личные дела», — говорил Лавров.
Фильмография Федора Лаврова
- 1997 — «Американка»;
- 2003 — «Отец и сын»;
- 2006 — «977»;
- 2008 — «Мы поженимся, в крайнем случае созвонимся»;
- 2014 — «Бесы»;
- 2016 — «Ивановы»;
- 2019 — «Горе от ума»;
- 2019 — «Любовь не по правилам»;
- 2022 — «Сказка для старых»;
- 2023 — «По щучьему велению»;
- 2025 — «Александр I»;
- 2025 — «Почтарь».
Личная жизнь Федора Лаврова: первая любовь и ранние жизненные испытанияПервый серьёзный роман Лавров пережил ещё во время учёбы: отношения с Софьей развивались стремительно, и в 20 лет актёр стал отцом. Родители поддержали молодых, помогли им решиться на создание семьи.
«Нам тогда много чего говорили, про аборт тоже. Родители меня поддержали: было бы сложно, если бы и они оказались против», — делился артист.Дочь Глафира быстро стала любимицей деда — Николая Лаврова. Но увидеть её взросление он не смог: в 2000 году актёр скончался. Как рассказывал Фёдор, смерть отца произошла из-за проблем с поджелудочной железой и осложнений после аварии.
Развод, трудные годы и борьба с зависимостью
После ухода отца ответственность за семью легла на плечи молодого актёра. Он должен был обеспечивать жену, ребёнка и мать, при том что карьера только начиналась. Финансовое напряжение негативно повлияло на отношения, и спустя пять лет Софья ушла.
Лавров позже признавался, что переживал сложный период и злоупотреблял алкоголем, но вовремя остановился.
«Бывало всякое. Случился момент, когда я оказался на грани, когда еще чуть-чуть — и все. Тогда мне удалось избежать падения», — вспоминал актер.Несмотря на разрыв с Софьей, Лавров всегда поддерживал связь с дочерью. Глафира пошла по стопам отца и дедушки, став актрисой БДТ. Он подчеркивал, что старается помогать, но не вмешивается в её путь: по его словам, ошибки — часть роста, и Глафира достаточно талантлива, чтобы найти своё место в профессии.
Новые отношения Федора ЛавроваПосле расставания с первой гражданской женой актёру приписывали многочисленные романы. Попытка построить серьёзные отношения с коллегой Марией завершилась разрывом — на фоне чрезмерной концентрации артиста на работе.
Позже Лавров познакомился с юристом-международником Еленой. Её внимание привлекли не его роли в кино, а музыкальная сторона творчества — когда-то актёр играл в рок-группе «Червонцы», которая ей нравилась. Их дружба быстро переросла в отношения, пара поженилась, у них родились дочки Марта и Фрола.
Елена не была из театральной среды, и актёр отмечал, что именно это принесло в его жизнь необходимый баланс. Ранее все силы уходили на творчество и стремление к самореализации, оставляя минимум эмоционального ресурса для отношений.
Знакомство произошло в тот период, когда артист активно снимался, получил приглашение в МХТ имени Чехова и готовился к переезду в Москву. По его словам, именно тогда он впервые ощутил, что творчество и семья способны сосуществовать без конфликта.
Развод с Еленой
Долгое время актёр утверждал, что в его семье царит абсолютное взаимопонимание. Тем неожиданнее для публики стало интервью 2024 года, где Лавров сообщил о разводе. Он уточнил, что изменения произошли в первую очередь в нём самом.
«Время идет, произошли некие трансформации в моей личности. Но с детьми я вижусь даже чаще, чем когда жил вместе с ними. Всегда гастроли, экспедиции, уезжаю — они еще спят, приезжаю — они уже спят. А сейчас мы специально планируем время нашего общего досуга. Беру их с собой в Питер», — рассказывал артист.Причины разрыва актёр не раскрыл, подчеркнув лишь, что пережил период переоценки ценностей и понял, что ему комфортно жить одному.
Вскоре появилась информация о новом романе Лаврова. Избранницей актёра стала журналистка Анна. В мае 2024 года артист подтвердил, что помолвлен. Он заявил, что не торопится с организацией торжества, но свадьба обязательно состоится.
Федор Лавров сегодняСегодня Фёдор Лавров активно продолжает сценическую деятельность. Его можно увидеть в постановках Театра сатиры и МХТ имени Чехова. Среди спектаклей с его участием — «Старушка в подарок», «Дядя Жорж», «Мастер и Маргарита» и другие проекты, востребованные зрителями и критиками.
В кино актёр традиционно проявляет себя универсально, свободно работая в разных жанрах и амплуа. Весомым событием стало его участие в масштабном историческом проекте «Александр I», вышедшем на цифровых сервисах в марте 2025 года. Лавров воплотил образ государя Павла I, создав выразительный портрет сложной исторической фигуры.
Уже в апреле 2025-го стартовал прокат детективного фильма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Лавров вошёл в основной актёрский состав. Также весной завершилась работа над продолжением драмеди «Ухожу красиво», где Лавров вновь появился в роли Бибикова. В комедийном проекте «Герои анекдотов», также намеченном к премьере, он сыграл колоритного «нового русского» — типаж, знакомый зрителям по народному фольклору 1990-х.