14 ноября 2025, 11:18

Федор Лавров (фото: Instagram* / lenka__lavrova)

Фёдор Николаевич Лавров — актёр театра и кино, композитор, режиссёр и педагог. 15 ноября артист отмечает 50-летие. Как складывался его путь и что ​известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Федора Лаврова: детство и первые шаги на сцене Начало профессионального пути: театры и первые успехи Федор Лавров в кино: путь от эпизодов до признания Новые проекты Фильмография Федора Лаврова Личная жизнь Федора Лаврова: первая любовь и ранние жизненные испытания Новые отношения Федора Лаврова Федор Лавров сегодня

Биография Федора Лаврова: детство и первые шаги на сцене

Начало профессионального пути: театры и первые успехи

Федор Лавров в кино: путь от эпизодов до признания

Федор Лавров (фото: Instagram* / lenka__lavrova)



Новые проекты

«Совмещать работу с отдыхом учишься с опытом. В начале творческого пути берешься почти за все, что идет — надо успеть и это, и то. Сейчас уже есть возможность выбора, от чего-то можно отказаться. Хочется играть то, что мне действительно нравится и что мне интересно. В том числе благодаря этому у меня есть время на семью и личные дела», — говорил Лавров.

Фильмография Федора Лаврова

1997 — «Американка»;

2003 — «Отец и сын»;

2006 — «977»;

2008 — «Мы поженимся, в крайнем случае созвонимся»;

2014 — «Бесы»;

2016 — «Ивановы»;

2019 — «Горе от ума»;

2019 — «Любовь не по правилам»;

2022 — «Сказка для старых»;

2023 — «По щучьему велению»;

2025 — «Александр I»;

2025 — «Почтарь».

Личная жизнь Федора Лаврова: первая любовь и ранние жизненные испытания

«Нам тогда много чего говорили, про аборт тоже. Родители меня поддержали: было бы сложно, если бы и они оказались против», — делился артист.

Развод, трудные годы и борьба с зависимостью

Софья с дочерью Глафирой (фото: Instagram* / glaphira)

«Бывало всякое. Случился момент, когда я оказался на грани, когда еще чуть-чуть — и все. Тогда мне удалось избежать падения», — вспоминал актер.

Новые отношения Федора Лаврова

Развод с Еленой

«Время идет, произошли некие трансформации в моей личности. Но с детьми я вижусь даже чаще, чем когда жил вместе с ними. Всегда гастроли, экспедиции, уезжаю — они еще спят, приезжаю — они уже спят. А сейчас мы специально планируем время нашего общего досуга. Беру их с собой в Питер», — рассказывал артист.

Федор Лавров с детьми (фото: Instagram* / glaphira)

Федор Лавров сегодня