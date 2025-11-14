Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек ждет четвертого ребенка
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, беременна в четвертый раз. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с семьей.
К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной. Соответствующий документ выдал врач-гинеколог, сообщил источник агентства. Сама блогер остается под домашним арестом.
В ближайшее время Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Точная дата судебного заседания пока не назначена.
Напомним, летом 2024 года пара развелась после 12 лет совместной жизни, у них трое детей.
