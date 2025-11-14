Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек ждет четвертого ребенка

14 ноября 2025, 09:00

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, беременна в четвертый раз. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с семьей.