Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек ждет четвертого ребенка

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, беременна в четвертый раз. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с семьей.



К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной. Соответствующий документ выдал врач-гинеколог, сообщил источник агентства. Сама блогер остается под домашним арестом.

В ближайшее время Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Точная дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, летом 2024 года пара развелась после 12 лет совместной жизни, у них трое детей.

Екатерина Коршунова

