14 ноября 2026, 14:40

Федор Лавров (фото: Instagram* / lenka__lavrova)

Актеру Фёдору Лаврову, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Годунов», «Ивановы», «Александр I» и десяткам других проектов, 15 ноября исполняется 51 год. Этот заслуженный артист прошёл долгий путь: от «Колькиного сына» на пробах до одного из самых востребованных актёров поколения. Как складывался его путь и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Федора Лаврова: детство и первые шаги на сцене Начало профессионального пути: театры и первые успехи Федор Лавров в кино: путь от эпизодов до признания Новые проекты Личная жизнь Федора Лаврова: первая любовь и ранние жизненные испытания Развод, трудные годы и борьба с зависимостью Новые отношения Федора Лаврова Федор Лавров сегодня



Биография Федора Лаврова: детство и первые шаги на сцене

Начало профессионального пути: театры и первые успехи

Федор Лавров в кино: путь от эпизодов до признания

Федор Лавров (фото: Instagram* / lenka__lavrova)

Новые проекты

«Совмещать работу с отдыхом учишься с опытом. В начале творческого пути берешься почти за все, что идет — надо успеть и это, и то. Сейчас уже есть возможность выбора, от чего-то можно отказаться. Хочется играть то, что мне действительно нравится и что мне интересно. В том числе благодаря этому у меня есть время на семью и личные дела», — говорил Лавров.

Личная жизнь Федора Лаврова: первая любовь и ранние жизненные испытания

«Нам тогда много чего говорили, про аборт тоже. Родители меня поддержали: было бы сложно, если бы и они оказались против», — делился артист.

Развод, трудные годы и борьба с зависимостью

Софья с дочерью Глафирой (фото: Instagram* / glaphira)

«Бывало всякое. Случился момент, когда я оказался на грани, когда еще чуть-чуть — и все. Тогда мне удалось избежать падения», — вспоминал актер.

Новые отношения Федора Лаврова

Развод с Еленой

«Время идет, произошли некие трансформации в моей личности. Но с детьми я вижусь даже чаще, чем когда жил вместе с ними. Всегда гастроли, экспедиции, уезжаю — они еще спят, приезжаю — они уже спят. А сейчас мы специально планируем время нашего общего досуга. Беру их с собой в Питер», — рассказывал артист.

Федор Лавров с детьми (фото: Instagram* / glaphira)

Федор Лавров сегодня

«В первую очередь, конечно, личность режиссёра. Это действительно так, потому что такую роль мне ещё никто не предлагал. И, может быть, если бы предложение поступило от кого-то другого, я бы ещё 50 раз подумал».