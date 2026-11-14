В 20 лет стал отцом, боролся с алкоголем и ушел из семьи: как Фёдор Лавров пережил переоценку ценностей и нашел свое счастье?
Актеру Фёдору Лаврову, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Годунов», «Ивановы», «Александр I» и десяткам других проектов, 15 ноября исполняется 51 год. Этот заслуженный артист прошёл долгий путь: от «Колькиного сына» на пробах до одного из самых востребованных актёров поколения. Как складывался его путь и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Федора Лаврова: детство и первые шаги на сценеФёдор Лавров вырос в семье актёров Натальи Боровковой и Николая Лаврова. Уже в четырёхлетнем возрасте он впервые вышел на сцену Ленинградского ТЮЗа, сыграв в постановке «Мамаша Кураж и её дети». В школьные годы юный артист продолжал играть в театре, хотя одно время размышлял о других профессиях — журналистике или медицине.
К окончанию школы сомнений не осталось: Лавров поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и окончил её в 1996 году — в период серьёзного экономического кризиса.
Начало профессионального пути: театры и первые успехиПосле выпуска несколько театров отказали актёру, однако Вениамин Фильштинский предложил ему место в «Этюд-театре», где уже работали его бывшие однокурсники Константин Хабенский и Михаил Пореченков. Лавров легко влился в коллектив.
Позднее его пригласили в театр «Фарсы», затем — в БДТ, позже — в МХТ имени Чехова. Переходы были связаны прежде всего с занятостью в кино. Сегодня Лавров служит в Театре Сатиры, где получил удобный график и возможности для творческого роста.
Федор Лавров в кино: путь от эпизодов до признанияКинокарьера Лаврова началась вскоре после получения диплома. Актёр дебютировал в фильме Дмитрия Месхиева «Американка», потом сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Картина «Отец и сын» была представлена в Каннах, а «Удалённый доступ» — на Венецианском кинофестивале.
Первой главной ролью стала работа в фильме «977», удостоенном Гран-при фестиваля «Окно в Европу». Затем были ключевые образы в картинах «Мы поженимся, в крайнем случае созвонимся», «Чёрт», «УГРО. Простые парни», «Горе от ума», «Садовое кольцо», «Чужое лицо», «Однолюбы» и других проектах.
Приз фестиваля «В кругу семьи» ему принесла роль в фильме «Ивановы». А сериалы «Новая жизнь Маши Соленовой», «Последний министр» и «Проект "Анна Николаевна"» укрепили его позиции на телевидении.
Новые проектыЗа последние годы количество работ Лаврова заметно увеличилось. Среди его недавних проектов — «Секреты семейной жизни», «Закрыть гештальт», «Тайфун», «По щучьему велению», «Шаляпин», «Ухожу красиво», «Тень Чикатило».
В 2025 году с его участием вышли сериал «Ухожу красиво» (второй сезон), детектив «Почтарь», комедия «Колбаса», где он сыграл участкового Фомина, фэнтези-комедия «Герои анекдотов», а также «Путешествие на солнце и обратно», «Отдохнуть по-людски» и «Избранный». В историческом сериале «Александр I» Лавров воплотил образ императора Павла I — роль, которая потребовала от него не только внешнего перевоплощения, но и понимания трагической фигуры монарха, слишком мягкого для трона и слишком великого для забвения.
В 2026 году актёр продолжил работать с той же интенсивностью, которая давно стала его визитной карточкой. На начало 2027 года запланирован выход фильма «Княгиня Ольга», где Лавров играет Перемысла. Кроме того, в производстве находится картина «Ноль», съёмки которой завершились в Ярославле — там у Лаврова одна из главных ролей.
Актёр рассказывал, что с опытом научился выбирать проекты: он отмечал, что теперь может позволить себе отказываться от работы, если она не вызывает отклика, и отдаёт предпочтение ролям, которые интересны лично ему.
«Совмещать работу с отдыхом учишься с опытом. В начале творческого пути берешься почти за все, что идет — надо успеть и это, и то. Сейчас уже есть возможность выбора, от чего-то можно отказаться. Хочется играть то, что мне действительно нравится и что мне интересно. В том числе благодаря этому у меня есть время на семью и личные дела», — говорил Лавров.
Личная жизнь Федора Лаврова: первая любовь и ранние жизненные испытанияПервый серьёзный роман Лавров пережил ещё во время учёбы: отношения с Софьей развивались стремительно, и в 20 лет актёр стал отцом. Родители поддержали молодых, помогли им решиться на создание семьи.
«Нам тогда много чего говорили, про аборт тоже. Родители меня поддержали: было бы сложно, если бы и они оказались против», — делился артист.Дочь Глафира быстро стала любимицей деда — Николая Лаврова. Но увидеть её взросление он не смог: в 2000 году актёр скончался. Как рассказывал Фёдор, смерть отца произошла из-за проблем с поджелудочной железой и осложнений после аварии.
Развод, трудные годы и борьба с зависимостьюПосле ухода отца ответственность за семью легла на плечи молодого актёра. Он должен был обеспечивать жену, ребёнка и мать, при том что карьера только начиналась. Финансовое напряжение негативно повлияло на отношения, и спустя пять лет Софья ушла.
Лавров позже признавался, что переживал сложный период и злоупотреблял алкоголем, но вовремя остановился.
«Бывало всякое. Случился момент, когда я оказался на грани, когда еще чуть-чуть — и все. Тогда мне удалось избежать падения», — вспоминал актер.Несмотря на разрыв с Софьей, Лавров всегда поддерживал связь с дочерью. Глафира пошла по стопам отца и дедушки, став актрисой БДТ. Он подчеркивал, что старается помогать, но не вмешивается в её путь: по его словам, ошибки — часть роста, и Глафира достаточно талантлива, чтобы найти своё место в профессии.
Новые отношения Федора ЛавроваПосле расставания с первой гражданской женой актёру приписывали многочисленные романы. Попытка построить серьёзные отношения с коллегой Марией завершилась разрывом — на фоне чрезмерной концентрации артиста на работе.
Позже Лавров познакомился с юристом-международником Еленой. Её внимание привлекли не его роли в кино, а музыкальная сторона творчества — когда-то актёр играл в рок-группе «Червонцы», которая ей нравилась. Их дружба быстро переросла в отношения, пара поженилась, у них родились дочки Марта и Фрола.
Елена не была из театральной среды, и актёр отмечал, что именно это принесло в его жизнь необходимый баланс. Ранее все силы уходили на творчество и стремление к самореализации, оставляя минимум эмоционального ресурса для отношений.
Знакомство произошло в тот период, когда артист активно снимался, получил приглашение в МХТ имени Чехова и готовился к переезду в Москву. По его словам, именно тогда он впервые ощутил, что творчество и семья способны сосуществовать без конфликта.
Развод с Еленой
Долгое время актёр утверждал, что в его семье царит абсолютное взаимопонимание. Тем неожиданнее для публики стало интервью 2024 года, где Лавров сообщил о разводе. Он уточнил, что изменения произошли в первую очередь в нём самом.
«Время идет, произошли некие трансформации в моей личности. Но с детьми я вижусь даже чаще, чем когда жил вместе с ними. Всегда гастроли, экспедиции, уезжаю — они еще спят, приезжаю — они уже спят. А сейчас мы специально планируем время нашего общего досуга. Беру их с собой в Питер», — рассказывал артист.Причины разрыва актёр не раскрыл, подчеркнув лишь, что пережил период переоценки ценностей и понял, что ему комфортно жить одному.
Вскоре появилась информация о новом романе Лаврова. Избранницей актёра стала журналистка Анна. В мае 2024 года артист подтвердил, что помолвлен. В сентябре 2025 года пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге.
Федор Лавров сегодняСегодня Фёдор Лавров активно продолжает сценическую деятельность. Его можно увидеть в постановках Театра сатиры и МХТ имени Чехова. Среди спектаклей с его участием — «Старушка в подарок», «Дядя Жорж», «Мастер и Маргарита» и другие проекты, востребованные зрителями и критиками.
В сентябре 2026 года состоялась премьера спектакля «Собачье сердце» в «Мастерской "12" Никиты Михалкова», где Лавров сыграл Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
«В первую очередь, конечно, личность режиссёра. Это действительно так, потому что такую роль мне ещё никто не предлагал. И, может быть, если бы предложение поступило от кого-то другого, я бы ещё 50 раз подумал».