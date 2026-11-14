Певица Катя Лель допустила криминальную подоплёку в смерти Сергея Соседова

14 ноября 2026, 09:26

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) на премии для добрых людей «ДоброХот» связала смерть музыкального критика Сергея Соседова с ростом агрессии и зависти в мире.





В беседе с NEWS.ru артистка заявила, что не удивилась бы, если бы следствие доказало криминальную подоплёку смерти Соседова.



Она объяснила это тем, что сейчас в непредсказуемом мире огромное количество людей живёт в разрушительной энергии агрессии и зависти. При этом певица заявила, что у Соседова был достаточно острый юмор. Чупринина подчеркнула, что он всегда был очень смел и не скрывал эмоций.

«Есть разные артисты, которые могут промолчать и съесть то, что ему сказал Соседов очень жестко и грубо, и некорректно, специально, чтобы его провоцировать. А были такие артисты, как я, которые соглашались с мнением и которые говорили честно своё мнение. И это очень не нравилось жюри», — заявила Екатерина.