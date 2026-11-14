«Иногда теряешь веру в хорошее»: Гордон эмоционально отреагировала на освобождение Лерчек

14 ноября 2026, 13:17

Юрист Катя Гордон не сдержала слёз после помилования блогера Лерчек

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист Катя Гордон эмоционально отреагировала на новость о помиловании Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом она рассказала в своём блоге.





Узнав о решении президента России Владимира Путина, Гордон не смогла сдержать слёз и призналась, что произошедшее стало для неё неожиданной и очень важной новостью.



