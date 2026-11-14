«Иногда теряешь веру в хорошее»: Гордон эмоционально отреагировала на освобождение Лерчек
Юрист Катя Гордон не сдержала слёз после помилования блогера Лерчек
Юрист Катя Гордон эмоционально отреагировала на новость о помиловании Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом она рассказала в своём блоге.
Узнав о решении президента России Владимира Путина, Гордон не смогла сдержать слёз и призналась, что произошедшее стало для неё неожиданной и очень важной новостью.
«Честно говоря, иногда теряешь веру в то, что может произойти что-то хорошее. Спасибо президенту. Это круто», — сказала юрист.Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину и освободил её от наказания, назначенного минувшим летом. Ранее блогера приговорили к пяти годам условно, обязав выплатить штраф в размере 763 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили продвигать собственный бренд в интернете в течение трёх лет.
История Лерчек в последнее время привлекала большое внимание из-за её тяжёлого состояния здоровья. Ранее сообщалось, что блогер рассчитывает отправиться на лечение в Китай. Катя Гордон публично поддерживала Чекалину и выступала за предоставление ей возможности получить необходимую медицинскую помощь.