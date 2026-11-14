Инстасамка отправится в тур по Европе: в гастрольном графике уже 20 городов
Инстасамка планирует масштабный мировой тур: в гастрольном расписании артистки уже значатся 20 городов. Среди заявленных площадок — Барселона, Франкфурт, Амстердам, Вена, Прага, Варшава и Берлин.
По подсчётам «Звездача», потенциальная выручка от продажи билетов на все концерты может превысить 40 миллионов рублей. Таким образом, предстоящие гастроли способны принести Даше Зотеевой внушительную сумму.
Впрочем, речь идёт именно о возможной кассе, а не о чистой прибыли. Из собранных за билеты денег организаторам предстоит покрыть расходы на аренду концертных площадок, перелёты, проживание участников команды и подготовку шоу. Поэтому итоговый финансовый результат тура будет зависеть не только от продаж, но и от затрат на проведение выступлений.
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