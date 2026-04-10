Два развода и неудачная попытка забеременеть: какую трагедию пришлось пережить актрисе Ирине Безруковой?
11 апреля 2025 года российская актриса Ирина Безрукова отмечает 60-летний юбилей. Зрителям она знакома по культовым фильмам «Коля» (обладатель «Оскара»), «Графиня де Монсоро», «Землетрясение», «Чикатило» и многим другим. Но за кулисами её актёрской карьеры скрывается сложный, местами трагичный жизненный путь. О ее биографии, творческом пути и о том, какие трагедии пришлось пережить актрисе — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Безруковой: детство с бабушкойИрина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Её отец, Владимир Бахтура, был музыкантом — гобоистом в симфоническом оркестре, а мама, Людмила, работала врачом.
Все было хорошо до тех пор, пока ее родители не развелись. Девочке на тот момент было восемь лет. Отец уехал в Артёмовск и исчез из жизни дочерей. Когда Ирине было 11, она пережила ещё одну утрату: мама умерла от онкологического заболевания.
Воспитание Ирины и её сестры Ольги взяла на себя бабушка. Чтобы прокормить внучек, ей пришлось устроиться дворником. Семья жила скромно, и Ирина с ранних лет шила себе одежду самостоятельно.
«Я росла скромной, застенчивой девочкой. Когда позже начала слышать комплименты, удивлялась: неужели это обо мне?» — рассказала актриса в интервью журналу «Антенна — Телесемь».
Ирина Безрукова: начало карьеры и социальная помощьСначала девушка мечтала стать врачом, как мама, но позже по совету знакомого подала документы в Ростовское училище искусств — и сдала вступительные экзамены на высший балл. Уже на втором курсе её пригласили работать в Ростовский академический театр драмы им. Горького, где она поборола робость и обрела уверенность на сцене.
После окончания училища в 1988 году Ирина Безрукова уехала в Тулу, где играла в местном театре. Некоторое время она выступала и в «Табакерке», подменяя заболевшую актрису. Однако там она не задержалась.
Спустя годы актриса снова вернулась в театр — уже в антрепризу Сергея Безрукова, а затем — в Московский Губернский театр, где исполнила главную роль в спектакле «Бесконечный апрель», который до сих пор идёт на сцене.
Особое место в её жизни занимает социальная деятельность. В 2013 году Ирина получила профессию тифлокомментатора — человека, который озвучивает происходящее на сцене для зрителей с нарушением зрения. Она мечтала, чтобы в каждом крупном городе был хотя бы один такой специалист, и способствовала созданию онлайн-портала для незрячих, где можно узнать о спектаклях с тифлокомментариями.
Московский Губернский театр стал первым в России, кто внедрил такую систему, за что получил премию имени Елены Мухиной в категории «Инновационный прорыв».
Безрукова стала известна благодаря фильму «Когда опаздывают в ЗАГС». Позже она сыграла в криминальной драме «Путана», а затем — в десятках других проектов: от «Коли» и «Полного контакта» до «Непрощённого» и «Короче, я женюсь!».
Личная жизнь Ирины Безруковой: два мужа и ЭКОПервым мужем Ирины стал актёр Игорь Ливанов. Разница в возрасте составляла 12 лет. Они познакомились в Ростове — он преподавал в училище, где училась Ирина. За несколько лет до этого Ливанов потерял жену и дочь в железнодорожной аварии. Ирина помогла ему справиться с болью, и в 1989 году они поженились. В том же году в их семье родился сын Андрей.
Жили скромно: зарплата Игоря была мизерной, средств едва хватало. Ирина в этот период пробовала себя в модельном бизнесе. Десять лет супруги делили тесную комнату в коммуналке, однако настоящие трудности начались позже — как раз тогда, когда оба пошли в гору: карьера Ливанова набирала обороты, а Ирину пригласили в труппу «Табакерки». В 2000 году супруги расстались — Ирина увлеклась коллегой Сергеем Безруковым.
В 2015 году случилась трагедия — их сын Андрей погиб в возрасте 25 лет. По официальной версии, он поскользнулся в ванной и получил смертельную травму головы. Ирина позже рассказала, что у сына был диабет и в детстве он чуть не утонул.
Вторым супругом Ирины стал актёр Сергей Безруков. Их брак продлился 15 лет.
«Сергей был огонь. Его невозможно было не заметить», — призналась она в интервью на Первом канале.В 2012 году пара проходила процедуру ЭКО в Германии, зарегистрировавшись под чужой фамилией — Кузнецовы. Беременность не сохранилась.
В это время всплыла информация о внебрачных детях Сергея — Александре и Иване, которых родила актриса Кристина Смирнова. Но причиной развода стала режиссёр Анна Матисон, с которой у Безрукова позже родились трое детей.
Несмотря на расставание в 2015 году, Ирина и Сергей сохранили хорошие отношения. Они продолжили сотрудничество в Губернском театре и Фонде поддержки социокультурных проектов. Безрукова оставила его фамилию, но больше замуж не выходила.
Впала в глубокую депрессиюСмерть сына и развод случились почти одновременно. Ирина впала в глубокую депрессию — не могла есть, спать, общаться. Но в свой 50-летний юбилей — 11 апреля 2015 года — она вновь вышла на сцену.
Позже она написала автобиографию «Жить дальше…», где откровенно рассказала о своей боли и пути к восстановлению.
Ирина Безрукова: как живет сейчасВ 2023 году актриса купила дом в Подмосковье — для уединения и встреч с близкими. Она также оформила ипотеку на дачный участок и собрала уникальную коллекцию ювелирных украшений. В этом же году перенесла тяжёлую форму лихорадки Денге после поездки в Таиланд. Однако быстро восстановилась и вернулась к работе.
Весной 2025 года Ирина Безрукова призналась, что могла попасть на церемонию «Оскара» в 1996 году, когда фильм «Коля» получил награду. Однако поездка не состоялась — из-за нехватки средств. Актриса до сих пор не состоит в отношениях. Она с юмором рассказывает, как отказывает женатым мужчинам: «В следующей жизни без очереди, пожалуйста. А пока жене привет передайте».
Сегодня Ирина Безрукова продолжает сниматься в кино и сериалах, активно участвует в благотворительности. Она входит в попечительский совет фонда «Возрождение», является соучредителем Фонда Сергея Безрукова, участвует в проектах WWF и помогает развивать инициативу фонда Алексея Антропова «Начало».