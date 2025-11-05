Два развода и скандал с Прохором Шаляпиным: Яне Чуриковой 47 лет. Как сегодня живет бывшая ведущая «Фабрики звезд»?
6 ноября известная телеведущая, журналистка и продюсер Яна Чурикова отмечает 47-летие. За годы работы на телевидении она стала одной из самых узнаваемых фигур российского шоу-бизнеса, была ведущей «Фабрики звезд» приняла участие в проектах «Голос» и «Евровидение». О личной жизни Чуриковой и ее конфликте с Прохором Шаляпиным расскажет «Радио 1».
Биография Яны Чуриковой: детство и семьяЯна Чурикова родилась 6 ноября 1978 года в Москве. Отец телеведущей был военнослужащим, мать — экономистом, позднее она перешла работать в ВГТРК.
Детские годы Яны прошли в Венгрии, в городе Техель, где служил ее отец. В начале 1990-х семья вернулась в Москву. Уже тогда девушка проявляла интерес к журналистике — занималась в школе юного журналиста, а в 13 лет стала корреспондентом детской газеты «Глагол». В это же время вместе с единомышленниками она создала музыкальную группу «Сказки для взрослых», где выступала в роли солистки.
После окончания школы Чурикова поступила на факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2000 году она успешно закончила обучение. Позже Яна поступила в аспирантуру, но защищать диссертацию не стала, сосредоточившись на карьере в медиа.
Начало карьеры на телевиденииПервый телевизионный опыт Чурикова получила в 1996 году, когда вместе с другими молодыми журналистами попала на съемки программы Владимира Познера «Мы». Тогда она впервые заявила о себе, решившись выступить с собственным мнением во время острой дискуссии между коммунистами и сторонниками партии «Яблоко».
После этой программы Яну пригласили на практику в телекомпанию АТВ, где она стала корреспондентом популярной передачи «Времечко».
Яна Чурикова на MTV: взлет популярностиВ 1998 году Яна Чурикова получила должность литературного редактора на канале Biz TV, вскоре переименованном в «MTV Россия». Благодаря знанию английского языка и хорошему слогу она быстро стала ведущей передачи «Большое кино». Некоторое время она работала в паре с Антоном Комоловым, а затем стала лицом программы «12 злобных зрителей».
Шоу быстро стало культовым среди молодежи, а сама Чурикова — символом нового поколения телевидения.
«Когда MTV запускался в 1998 году, это было настоящее культурное явление для молодежи. Ведь альтернативы тогда не было. А появление канала и виджеев, которые разговаривали нормальным молодежным языком, да еще и в прямом эфире, стало настоящим прорывом», — вспоминала она.В 2002 году телеведущая перешла на «Первый канал», где работала над крупными музыкальными проектами. В 2013 году, после перезапуска «MTV Россия», Чурикова возглавила обновленный телеканал. Чтобы глубже понимать бизнес-процессы индустрии, Чурикова прошла курсы профессиональной переподготовки по направлению «Экономика и менеджмент СМИ».
«Фабрика звезд» и другие проекты на Первом каналеНастоящая слава пришла к Яне Чуриковой в 2002 году, когда она стала ведущей реалити-шоу «Фабрика звезд». На протяжении семи сезонов она была бессменным лицом проекта, став символом целой эпохи музыкального телевидения.
Шоу подарило зрителям множество популярных артистов — от Полины Гагариной и Ирины Дубцовой до Тимати, Стаса Пьехи и Натальи Подольской. Позже Чурикова вела и специальные версии проекта: «Фабрика звезд. Возвращение» и «Фабрика звезд. Россия — Украина».
Кроме того, телеведущая принимала участие в музыкальных программах «Красная звезда» и «Универсальный артист», где артисты соревновались в разных жанрах.
Работа на «Евровидении» и «Голосе»С 2000-х годов Яна Чурикова прочно связана с конкурсом «Евровидение». Сначала она объявляла результаты голосования от России, а с 2009 года стала постоянным комментатором полуфиналов и финалов конкурса.
В 2022 году, после отстранения России от участия, ведущая запустила собственное шоу «Евровидение с Яной Чуриковой».
С конца 2022 года Чурикова стала ведущей программы «Голос. Дети», а с 2023 года — основного шоу «Голос» на «Первом канале». В том же году она запустила бизнес-реалити «Сверхновая» на RU.TV, где показывала, что женщина может успешно строить карьеру и бизнес в России. Кроме того, телеведущая создала свой YouTube-канал «Яна Чу».
Общественная деятельностьНа президентских выборах 2018 года Яна Чурикова выступала доверенным лицом Владимира Путина. В том же году она вела концерт в поддержку кандидата в Лужниках вместе с Дмитрием Губерниевым, Федором Бондарчуком и Светланой Зейналовой.
Личная жизнь Яны ЧуриковойЯна Чурикова была замужем дважды. В 2004 году телеведущая вышла замуж за режиссера-постановщика «Первого канала» Ивана Цыбина. Через пять лет пара рассталась по инициативе Яны.
В 2009 году у телеведущей родилась дочь Таисия от бизнесмена Дениса Лазарева. В 2011 году они поженились, однако в 2016-м стало известно о разводе.
В 2022 году Чурикова призналась, что состоит в отношениях с мужчиной по имени Кирилл, который руководит спутниковым оператором. Телеведущая подчеркнула, что ее избранник не публичен и далек от шоу-бизнеса.
«Нет уж, увольте! Не мне вас учить, как строить личную жизнь! Но вы можете за меня порадоваться: у меня в ней все, слава Богу, прекрасно», — поделилась она.
Скандал Чуриковой с Прохором ШаляпинымВесной 2025 года между Яной Чуриковой и певцом Прохором Шаляпиным разгорелся скандал. Исполнитель заявил, что телеведущая удалила интервью с ним, записанное в конце 2024 года, поскольку «осознала свой провал». Артист критиковал поведение ведущей, отмечая, что в ходе разговора она выступала как «говорящая голова», «пережевывая» его ответы. Кроме того, он обвинил ее в высокомерии.
Чурикова ответила, что не считает свое поведение некорректным, и рекомендовала обращаться за комментариями к самому Шаляпину. Позднее певец подтвердил, что не намерен продолжать конфликт.
Яна Чурикова сегодня: новые проекты телеведущейВ апреле 2025 года вышел новый выпуск шоу «Евровидение с Яной Чуриковой» с участием певицы Алсу. Гостья поделилась воспоминаниями о своем выступлении на конкурсе 2000 года с песней Solo и рассказала о закулисных моментах подготовки номера.
20 сентября 2025 года Чурикова стала комментатором первого международного музыкального конкурса «Интервидение», проходившего в Москве.
В начале 2025 года стартовал 13-й сезон проекта «Голос», где Яна вновь выступила ведущей. Телеведущая продолжает активно развивать карьеру и оставаться одной из ключевых фигур российского телевидения.