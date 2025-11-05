Актёр Садальский поздравил Собчак с днём рождения, назвав её клоунессой и хамкой
Актёр Станислав Садальский рассказал, почему считает журналистку Ксению Собчак не просто скандальной фигурой, а женщиной с умом, характером и внутренней логикой. Об этом он написал в своём личном блоге.
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» высказался о Собчак в день её 44-летия, отметив, что несмотря на все споры вокруг её личности, телеведущая остаётся уникальной фигурой в российском шоу-бизнесе.
«Ксении 44 – в лото эти цифры называют "стульчики". Говорят, на детях природа отдыхает. Здесь не тот случай», – сказал актёр.
По словам Садальского, в семье, где отец читал лекции в Сорбонне, а мать – кандидат исторических наук, грубиянка появиться может, но глупая женщина – никогда.
Актёр отметил, что Ксению трудно отнести к числу классических «тургеневских девушек». По его словам, Собчак – представительница другой эпохи и другой породы женщин: прямых, острых и ироничных. Садальский добавил, что телеведущая не стремится нравиться всем подряд, а её сила заключается в умении быть собой, даже если это раздражает окружающих.
По мнению актёра, в Ксении сочетаются редкие качества — дерзость, артистизм и острый ум.
«Инфант террибль. Клоунесса. Хамка? Безусловно. Но с мозгами», – заметил Садальский.
Он подчеркнул, что Собчак «хамит выборочно – в нужный момент и с точным расчётом», а её провокации зачастую оказываются продуманной стратегией, а не простыми эмоциональными всплесками.
Садальский добавил, что не идеализирует Собчак и не считает её ангелом, однако признаёт в ней редкое качество – умение быть интересной и честной в своей непредсказуемости.
В заключение артист отметил, что таких людей, как она, невозможно не замечать: можно не любить, спорить, критиковать – но равнодушным остаться трудно.