Актёр Садальский поздравил Собчак с днём рождения, назвав её клоунессой и хамкой

05 ноября 2025, 10:24

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Актёр Станислав Садальский рассказал, почему считает журналистку Ксению Собчак не просто скандальной фигурой, а женщиной с умом, характером и внутренней логикой. Об этом он написал в своём личном блоге.





Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» высказался о Собчак в день её 44-летия, отметив, что несмотря на все споры вокруг её личности, телеведущая остаётся уникальной фигурой в российском шоу-бизнесе.





«Ксении 44 – в лото эти цифры называют "стульчики". Говорят, на детях природа отдыхает. Здесь не тот случай», – сказал актёр.

«Инфант террибль. Клоунесса. Хамка? Безусловно. Но с мозгами», – заметил Садальский.