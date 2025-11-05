Волочкову неожиданно сравнили с SHAMAN’ом после смены имиджа
Балерина Анастасия Волочкова снова удивила подписчиков: в своём блоге она опубликовала свежие фото, где предстала с короткой стрижкой и заметно изменённым лицом. Судя по подписи под снимками, у артистки «очередная депрессия», а у поклонников – новый повод для бурных обсуждений.
Комментаторы тут же принялись сравнивать звезду с другими медийными персонами, передаёт Telegram-канал «Звездач».
«SHAMAN купил новое пальто», «Не узнать, Настёна, что с тобой стало?», «Костыль, ты что ли?», «Губы увеличила? И углы Джоли сделала…», «Кен алкоголика», – шутят пользователи.
Однако нашлись и те, кто поддержал Анастасию. Многие пользователи выразили слова поддержки артистке и призвали её никого не слушать.