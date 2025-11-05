Волочкову неожиданно сравнили с SHAMAN’ом после смены имиджа

05 ноября 2025, 11:15

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова снова удивила подписчиков: в своём блоге она опубликовала свежие фото, где предстала с короткой стрижкой и заметно изменённым лицом. Судя по подписи под снимками, у артистки «очередная депрессия», а у поклонников – новый повод для бурных обсуждений.





Комментаторы тут же принялись сравнивать звезду с другими медийными персонами, передаёт Telegram-канал «Звездач».





«SHAMAN купил новое пальто», «Не узнать, Настёна, что с тобой стало?», «Костыль, ты что ли?», «Губы увеличила? И углы Джоли сделала…», «Кен алкоголика», – шутят пользователи.