Крошечные гонорары, проблемы с алкоголем и неудачные операции: Что скрывает исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова?
Марина Хлебникова — настоящая звезда девяностых. Её хиты «Чашка кофею» и «Дожди» до сих пор обожают фанаты ретро-вечеринок. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба артистки сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Марины ХлебниковойМарина Хлебникова появилась на свет 6 ноября 1965 года в Москве. Родители занимались радиофизикой, однако творческая сторона также была близка семье: мать Ирина Васильевна исполняла произведения на фортепиано, отец Арнольд Сергеевич увлекался игрой на гитаре. С детства девочка проявляла интерес к учебе и точным наукам, даже думала стать металлургом. Во время учебы играла в театральных постановках в детской студии, а также училась в музыкальной школе. Знаменитость создала ансамбль «Маринад», где была солисткой и исполняла популярные песни. После школы она поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных. В 1989 году девушка встретила Бари Алибасова, который заметил ее талант и пригласил в группу «Интеграл», а затем в «На-На». В 1996 году вышел первый альбом «Билли Бом», а в 1997-м появился самый известный хит «Чашка кофею». Эта песня принесла ей популярность и награды, включая «Песню года» и «Золотой граммофон».
В феврале 1998 года звезда провела концерты в Московском дворце молодежи, а также выпустила 40-минутный фильм «Дожди». Весной 2001 года вышел альбом «Солнышко мое, вставай!», к которому сняли клипы на несколько песен. В 2002 году певица получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Она также участвовала в различных шоу. В январе 2021 года на НТВ показали документальный фильм «Хлебникова. Тайна исчезновения», рассказывающий о ее жизни и карьере.
«Я, благодаря отцу, уже в раннем детстве плавала, ходила на лыжах, каталась на коньках. В возрасте четырех с половиной лет мама отдала меня в балетную школу, но, увидев мои вечно грязные колготки, быстро забрала меня оттуда и отвела в музыкальную. После этого фортепиано заняло прочное место в моей жизни», — вспоминала певица.
Кроме этого, голос певицы звучал в радиоэфире на частоте станции «Маяк» и «Ретро ФМ». В телевизионном конкурсе «Лестница в небо» и в проекте «Улица твоей судьбы» Марина попробовала силы в роли ведущей.
Личная жизнь Марины ХлебниковойПевица предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.
«Личное — это личное, а хорошим людям — хорошие песни», — считает она.
Первым мужем Марины стал гитарист Антон Логинов. Многие считают, что их брак был фиктивным. Говорят, что Бари Алибасов устроил его, чтобы держать Хлебникову под контролем. Когда музыканты начали сольные карьеры, муж активно продвигал Марину, фактически выполняя роль продюсера. Артистка не раз подчеркивала, что Антон — главный в их творческом тандеме и даже приписывала ему создание бренда «Марина Хлебникова». Они прожили вместе десять лет, но детей у них так и не появилось.
Брак по любвиПо словам Марины, второй раз она вышла замуж по любви. Её избранником стал директор звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс» Михаил Майданич. В 1999 году у них родилась дочь Доминика. Но брак не продлился долго. Мужчина не смог смириться с тем, что его жена стала знаменитой, и между ними начались ссоры, иногда даже драки. Марина старалась тянуть семью на себе и растила дочь одна. Она вернулась на сцену всего через месяц после родов. Певица говорила, что в доме не хватало еды, а помощи от мужа не было.
Доминика носит фамилию матери. Иногда она выступала в клубах и ресторанах Москвы, но музыка её не заинтересовала. В итоге девушка уехала в Англию учиться на экономиста.
Страшные потериПосле развода с Майданичем у певицы осталась шикарная двухуровневая квартира. Она сделала в ней дорогой ремонт и вскоре пригласила к себе своего первого мужа. Как сообщили близкие Хлебниковой, в 2017 году Антон Логинов перенес инсульт, и артистка решила, что не может оставить его одного. Однако повторно выходить замуж она не планировала. В октябре 2018 года мужчина покончил с собой.
В мае 2023 года Марине пришлось пережить страшную потерю: скончался ее отец Арнольд Сергеевич. СМИ писали, что причиной смерти стало пошатнувшееся здоровье, но семья никак не комментировала эти домыслы.
Здоровье певицыМарина Хлебникова долгое время не появлялась на сцене, ходили слухи о её болезни. У неё действительно были серьезные проблемы со здоровьем: киста привела к гаймориту, ей пришлось перенести несколько операций на челюсти. Врачи сказали, что женщине нельзя простужаться, но с частыми поездками по работе это сложно. СМИ также писали о её проблемах с алкоголем, но сама Марина развеяла эти слухи. Она объяснила, что просто не успевает появляться в модной тусовке. По её словам, чтобы заработать деньги, нужно много работать. Всплеск популярности в 90-х оказался недолгим, теперь за выступления платят гораздо меньше.
В 2016-2017 годах появились фотографии Хлебниковой с изменившейся внешностью, что снова вызвало разговоры о неудачных пластических операциях. В интервью артистка уверенно опровергла эти слухи.
«Секрет красоты — это побольше спать. Сама я никогда не прибегала к пластической хирургии. У меня не разрезано ни дюйма кожи. Но если захочется, то я это сделаю», — отмечала она.
Осенью 2021 года в её квартире произошёл пожар, вызванный неосторожным обращением с огнём. Артистка получила более 50% ожогов тела и была доставлена в реанимацию. К середине декабря состояние Хлебниковой стабилизировалась. В январе 2022 года она выписалась из больницы.