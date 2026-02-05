Два развода и внебрачный ребенок: судьба лидера рок-группы «Чиж & Co» Сергея Чигракова. Какие трагедии в жизни ему пришлось пережить?
Сергей Николаевич Чиграков — советский и российский музыкант, автор песен, поэт, вокалист и гитарист, основатель и бессменный лидер рок-группы «Чиж & Co». В разные годы он также сотрудничал с коллективами «Разные люди», «Полковник и однополчане», «Шива». На долю артиста выпали тяжелые личные утраты — смерть родителей, брата и сына. 6 февраля Сергею Чигракову исполняется 65 лет. О том, как формировался его творческий путь и что известно о личной жизни музыканта, — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Чигракова: детство и первые шаги в музыкеСергей Чиграков родился 6 февраля 1961 года в городе Дзержинске. Его родители были рабочими, переехавшими в промышленный город из сельской местности. Музыкальные способности будущего рок-музыканта проявились рано.
Игре на гитаре Сергея обучил старший брат, вернувшийся из армии. На тот момент мальчику было 11 лет, и за его плечами уже было шесть лет обучения в дзержинской музыкальной школе имени А. Н. Скрябина по классу аккордеона.
К 14 годам Чиграков уверенно владел гитарой и вместе с братом выступал в самодеятельных ансамблях Дзержинска. Именно тогда он впервые попробовал себя как вокалист. Дебютом на сцене стала песня Александра Градского «Синий лес».
Образование и студенческие годыОкончив музыкальную школу, Сергей Чиграков поступил в музыкальное училище в Дзержинске. Студенческие годы оказались насыщенными: новые знакомства, увлечение рок-н-роллом, квартирники, алкоголь и активная неформальная жизнь. В итоге музыканта отчислили за систематические пропуски занятий.
Однако позже Чиграков пересмотрел отношение к учебе, восстановился и завершил обучение с высокими оценками. Следующим этапом стало поступление в Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской, известный как «Кулек». Там его зачислили на кафедру оркестрового дирижирования и народных инструментов.
Армия и первые песниПосле получения диплома о высшем музыкальном образовании Сергей Чиграков некоторое время работал в системе ленинградского культпросвета, но вскоре был призван на срочную службу. Армию он проходил в танковых войсках в латвийском портовом городе Вентспилс.
Именно в этот период были написаны многие композиции, позже ставшие известными, включая песню «ОК». С сослуживцами музыкант поддерживает дружеские отношения и спустя десятилетия.
Возвращение к учебе и работа в школеПосле демобилизации Чиграков продолжил обучение в институте культуры заочно и одновременно поступил в джазовую студию Ленинградской консерватории, выбрав класс барабана. Получив еще одно профессиональное музыкальное образование, он вернулся в Дзержинск.
В молодости Сергей Чиграков работал учителем музыки и пения в общеобразовательной школе № 33. Этот опыт впоследствии стал основой для сюжета одной из самых известных его песен — «Вечная молодость».
Переезд в Харьков и группа «Разные люди»К тому времени имя Сергея Чигракова было хорошо известно в музыкальной среде Дзержинска. Музыканта пригласили в Харьков для участия в группе «Группа продленного дня» (ГПД). После распада коллектива Чиграков остался с Александром Чернецким, Павлом Михайленко и другими участниками, сформировавшими группу «Разные люди».
Во время тяжелой болезни Чернецкого средства на его лечение собирали при поддержке музыкального сообщества. Благотворительные концерты организовал и Юрий Шевчук, а информация о помощи прозвучала в программе «Взгляд».
Пока Александр Чернецкий проходил лечение, фронтменом группы стал Сергей Чиграков. После возвращения Чернецкого к активной концертной деятельности музыканты исполняли композиции по очереди.
Спустя несколько лет Чиграков покинул «Разных людей», решив сосредоточиться на сольном творчестве.
«Чиж & Co»: рождение легендыВ 1993 году Сергей Чиграков записал свою первую сольную виниловую пластинку «Чиж». Композиции «Она не вышла замуж» и «Хочу чаю» быстро стали популярными. Музыканты из петербургского рок-сообщества помогли организовать несколько концертов, где публика тепло приняла нового исполнителя. Вскоре Чиграков окончательно переехал в Санкт-Петербург.
Уже через месяц была сформирована группа «Чиж & Co». Музыкантов искали через объявления в печатных изданиях, включая журналы «Юный натуралист» и «Техника — молодежи», что было типичным для того времени. Менее чем за год коллектив выпустил дебютный студийный альбом «Перекресток» и концертную запись Live, параллельно активно гастролируя. Следующим релизом стал альбом «О любви».
Пик популярности и зарубежные гастролиСергей Чиграков приобрел статус рок-звезды. Вскоре они записали сборник лучших песен — концерт в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где зал подпевал практически каждой композиции. На волне успеха «Чиж & Co» отправились на гастроли в США.
В 1998 году группа выступила в Израиле, где был записан альбом «Новый Иерусалим» с композициями «На поле танки грохотали» и «Фантом». Затем последовала поездка в Лондон. Узнав о визите музыканта, радиоведущий Сева Новгородцев пригласил коллектив в эфир BBC. Запись программы позднее вышла под названием «В 20:00 по Гринвичу».
Год спустя «Чиж & Co» выступили на рок-фестивале в Нью-Йорке и дали концерт в Чикаго. После возвращения в Россию группа стала постоянным участником крупнейших отечественных рок-фестивалей.
Трибьюты и новые проектыВ 2002 году коллектив принял участие в создании трибьют-альбомов, посвященных Дюше Романову, Егору Летову и группе «Секрет».
Юбилей «Чиж & Co» отметили масштабными концертами в Москве и Санкт-Петербурге, где музыкантов поздравляли известные российские артисты. Среди последних композиций Сергея Чигракова — песня «Апрель», записанная совместно с тульской рок-группой «Ангел НеБес».
Сольные альбомы и коллаборацииСольный альбом «Гайдном буду» вышел в 2001 году. Все инструментальные и вокальные партии музыкант записал самостоятельно. В 2004 году Чиграков реализовал давний замысел, записав блюзовые композиции с темнокожими соул-музыкантами Herbert Maitlandt Band. Проект Chizh & Blues Company был представлен концертами в Бостоне и Нью-Йорке.
Параллельно артист выпускал совместные работы с участниками группы «Разные люди». В дуэте с Александром Чернецким вышел альбом Comeback, а с Павлом Михайленко — пластинка «Про слонов».
Проект «Имена» и поздние релизыВ 2010 году состоялся релиз альбома «Имена», записанного Сергеем Чиграковым совместно с Евгением Маргулисом и Ромарио. Проект получил положительные отзывы критиков, а песня «Таня — дура!» возглавила хит-парад «Нашего радио».
Через пять лет трио представило новую работу «Улетай, мое похмелье», премьера которой состоялась в программе «Чартова дюжина». В 2018 году Чиграков записал композицию «Быть знаменитым» вместе с Михаилом Башаковым, лидером группы «Башаков BAND».
Личная жизнь Сергея Чигракова: три брака и смерть сынаСергей Чиграков состоит в третьем браке. Первой супругой музыканта стала его однокурсница Марина, с которой он познакомился во время учебы в дзержинском музыкальном училище. В этом браке у Чигракова родился сын Михаил. Однако семейная жизнь продлилась недолго — спустя три года пара рассталась: в период, когда популярность Сергея Чигракова только начинала набирать обороты, он увлекся поклонницей по имени Ольга. Примечательно, что новая избранница была знакома с его первой женой — девушки учились вместе на одном курсе.
Во втором браке у музыканта родилась дочь Дарья. Союз Чигракова и Ольги оказался более продолжительным и просуществовал около 15 лет. Однако и эти отношения завершились разводом — история повторилась, и артист вновь влюбился.
Третья жена Валентина и большая разница в возрасте
Третьей супругой Сергея Чигракова стала Валентина — случайная попутчица, с которой музыкант познакомился в поезде. На момент их встречи Чиж был женат. Валентина значительно моложе артиста — разница в возрасте между супругами составляет 20 лет.
По словам самого Чигракова, он добивался расположения новой музы на протяжении года, посвящая ей песни. В этом браке у музыканта родились двое сыновей: Николай и Даниил. Как отмечает Сергей Николаевич, именно с Валентиной его личная жизнь сложилась гармонично. Музыкант подчеркивает, что между ними царит полное взаимопонимание — по его словам, супруги «даже одинаково молчат».
Трагедия внебрачного сына
Всего у Сергея Чигракова четверо детей. Помимо сыновей и дочери, у артиста был внебрачный сын Влад. Молодой человек пошел по стопам отца и выбрал музыкальный путь, став гитаристом. Позже он подарил Сергею Чигракову внука и внучку.
Однако жизнь Влада трагически оборвалась — его сбил автомобиль, и музыкант погиб. Чиграков признавался, что до сих пор не может до конца понять обстоятельства гибели сына. В одном из интервью Сергей Чиграков рассказал, что с матерью Влада он познакомился во время учебы в Ленинграде. По его словам, сын был исключительно талантливым музыкантом, играл на гитаре, имел собственную группу в Санкт-Петербурге и уже обзавелся поклонниками.
«Может быть, так меня наказывает Бог за мои веселые влюбленности. С Владом произошла смутная история в новогоднюю ночь. Говорят разное, но утверждается, что его сбила машина. Тогда ему было чуть за 30. Кто-то проехал по нему на скорости в то время, когда он шел по двору», — вспоминал артист.Он рассказывал, что незадолго до трагедии сын был в хорошем настроении, строил творческие планы, обсуждал будущие записи и шутил, как обычно. Между отцом и сыном, по словам Сергея, были теплые и доверительные отношения.
Смерть брата ВладимираСергей Чиграков также отмечал, что в его жизни сложилась трагическая закономерность — в моменты семейных утрат он оказывался далеко от дома. Когда умер его отец, музыкант находился в Ленинграде. Во время смерти матери он возвращался с гастролей и не успел попрощаться. Когда скончался брат, Чиграков был на гастролях в Швейцарии.
Музыкант признавался, что не может объяснить, с чем связано это постоянное ощущение «неуспевания» и физической отдаленности от близких в самые тяжелые моменты.
Брат Сергея Чигракова Владимир ушел из жизни в 2018 году. Долгое время причины его смерти не разглашались. Позднее стало известно, что трагедия произошла после планового хирургического вмешательства — операция закончилась осложнениями.
«Что-то не так пошло. Я был в это время на гастролях… У нас с Вовкой была девятилетняя разница в возрасте, но ладили мы всегда нормально. Помню, записки от брата переносил его невесте по всему городу», — поделился музыкант.Справиться с тяжелой утратой Сергею Чигракову помогла третья супруга Валентина, которая поддерживала его в этот период.
Сергей Чиграков сейчасВ 2025–2026 годах Сергей Чиграков проживает в Санкт-Петербурге. Музыкант продолжает активную концертную деятельность и гастролирует по России с туром, приуроченным к своему 65-летнему юбилею. По словам музыканта, его принцип прост — каждый концерт должен звучать по-новому.
Выступления «Чиж & Co» проходили в Крыму, в связи с чем артист был внесен в базу сайта «Миротворец»*. Сам Чиграков заявлял, что его в большей степени волнуют вопросы, связанные с учебой сына, а не политическая ситуация на Украине.