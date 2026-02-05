Блогершу Рожкову арестовали на 10 суток за пропаганду экстремистской атрибутики
Московский суд арестовал 23-летнюю блогершу и певицу из Приморья Олесю Рожкову на 10 суток по делу о пропаганде экстремистской атрибутики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поводом стала публикация в соцсетях. На фото блогерша разместила букет, оформленный в виде надписи «Арестантское уголовное единство» (АУЕ*), а также номер автомобиля с тем же буквенным сочетанием.
По информации суда, пользователи предупреждали девушку о возможных последствиях, однако она не удалила пост. Учитывая все обстоятельства, Рожкову признали виновной и назначили административный арест на 10 суток.
