Достижения.рф

Блогершу Рожкову арестовали на 10 суток за пропаганду экстремистской атрибутики

Фото: iStock/fotoember

Московский суд арестовал 23-летнюю блогершу и певицу из Приморья Олесю Рожкову на 10 суток по делу о пропаганде экстремистской атрибутики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Поводом стала публикация в соцсетях. На фото блогерша разместила букет, оформленный в виде надписи «Арестантское уголовное единство» (АУЕ*), а также номер автомобиля с тем же буквенным сочетанием.

По информации суда, пользователи предупреждали девушку о возможных последствиях, однако она не удалила пост. Учитывая все обстоятельства, Рожкову признали виновной и назначили административный арест на 10 суток.

Читайте также:

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0