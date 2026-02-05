Стало известно, почему Алла Пугачёва решила продать элитный пентхаус на Кипре
Критик Рудченко: Алла Пугачёва продаёт недвижимость на Кипре для новых вложений
Певица Алла Пугачёва, которая сейчас проживает за пределами России, продаёт неиспользуемую недвижимость. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что вырученные средства семья может направить на другие крупные приобретения.
В беседе с «NEWS.ru» Рудченко исключил, что у певицы и её супруга, Максима Галкина* возникли серьёзные финансовые проблемы.
«Не думаю, что Пугачёва с Галкиным* решили продать пентхаус на Кипре из-за каких-то серьёзных финансовых трудностей. Всё-таки запасы, которые эта семейка смогла скопить в России, достаточно приличные, и этой кубышки хватит не только им, но и их наследникам. Мне кажется, происходит определённая рокировка. Возможно, они избавляются от крупной нерентабельной недвижимости и делают покупки в другом каком-то формате», — заявил он.Критик напомнил, что доходы семьи за рубежом сократились из-за падения активности Галкина* и Пугачёвой. Основой их бюджета теперь служат накопления и стриминг.