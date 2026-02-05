Стало известно, почему Алла Пугачёва решила продать элитный пентхаус на Кипре

05 февраля 2026, 17:17

Критик Рудченко: Алла Пугачёва продаёт недвижимость на Кипре для новых вложений

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Певица Алла Пугачёва, которая сейчас проживает за пределами России, продаёт неиспользуемую недвижимость. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что вырученные средства семья может направить на другие крупные приобретения.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко исключил, что у певицы и её супруга, Максима Галкина* возникли серьёзные финансовые проблемы.

«Не думаю, что Пугачёва с Галкиным* решили продать пентхаус на Кипре из-за каких-то серьёзных финансовых трудностей. Всё-таки запасы, которые эта семейка смогла скопить в России, достаточно приличные, и этой кубышки хватит не только им, но и их наследникам. Мне кажется, происходит определённая рокировка. Возможно, они избавляются от крупной нерентабельной недвижимости и делают покупки в другом каком-то формате», — заявил он.