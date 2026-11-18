18 ноября 2026, 16:19

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

19 ноября Евгении Медведевой исполняется 27 лет. Она дважды становилась чемпионкой мира и Европы, завоевала две серебряные медали Олимпиады в Пхёнчхане, устанавливала мировые рекорды и пережила громкий разрыв с тренером Этери Тутберидзе. За пределами спорта её жизнь тоже не раз становилась предметом обсуждения: конфликт с Алиной Загитовой, новые отношения, свадьба и попытки найти себя в других профессиях. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание От первых тренировок до мировой славы: как начиналась карьера фигуристки Этери Тутберидзе и путь к чемпионским титулам Олимпиада в Пхёнчхане: два серебра и упущенное золото Уход от Тутберидзе: почему Медведева переехала в Канаду Травмы и завершение спортивной карьеры Многолетний конфликт с Алиной Загитовой и примирение От романа с фигуристом до свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым Чем Евгения Медведева занимается после спорта

От первых тренировок до мировой славы: как начиналась карьера фигуристки

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Этери Тутберидзе и путь к чемпионским титулам

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Олимпиада в Пхёнчхане: два серебра и упущенное золото

Алина Загитова, Этери Тутберидзе и Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @tutberidze.eteri)

Уход от Тутберидзе: почему Медведева переехала в Канаду

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Травмы и завершение спортивной карьеры

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

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Многолетний конфликт с Алиной Загитовой и примирение

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Алина Загитова и Евгения Медведева (Фото: кадр из выпуска шоу «Бес комментариев»)

От романа с фигуристом до свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

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Чем Евгения Медведева занимается после спорта