Два серебра Олимпиады, разрыв с Тутберидзе, многолетняя вражда с Загитовой и свадьба: как сложилась судьба фигуристки Евгении Медведевой?
19 ноября Евгении Медведевой исполняется 27 лет. Она дважды становилась чемпионкой мира и Европы, завоевала две серебряные медали Олимпиады в Пхёнчхане, устанавливала мировые рекорды и пережила громкий разрыв с тренером Этери Тутберидзе. За пределами спорта её жизнь тоже не раз становилась предметом обсуждения: конфликт с Алиной Загитовой, новые отношения, свадьба и попытки найти себя в других профессиях. Подробности — в материале «Радио 1».
От первых тренировок до мировой славы: как начиналась карьера фигуристкиЕвгения Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Её мама Жанна Девятова в молодости занималась фигурным катанием, была чемпионкой Москвы, однако завершила спортивную карьеру в 15 лет из-за травмы. Поэтому интерес дочери к конькам не стал неожиданностью: Женя встала на лёд примерно в три года.
Сначала девочка занималась в школе фигурного катания при стадионе «Юных пионеров», затем тренировалась в ЦСКА. В раннем возрасте она выступала под фамилией отца — Бабасян, но позднее взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.
В 2007 году Медведева перешла в группу Этери Тутберидзе в центре «Самбо-70». Именно с этим тренером связаны главные победы в её карьере. Постепенно занятия фигурным катанием стали определять весь распорядок жизни девочки: тренировки, соревнования, восстановление и учёба. При этом Медведева успевала заниматься и другими делами, а впоследствии поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. В 2022 году она защитила диплом на отлично, а также училась в МГУ.
Этери Тутберидзе и путь к чемпионским титуламПервые серьёзные успехи пришли к Медведевой на юниорском уровне. Она побеждала на этапах и в финалах юниорского Гран-при, а в 2015 году стала чемпионкой мира среди юниоров. В том же году Евгения выиграла чемпионат России, после чего перешла к выступлениям на взрослом международном уровне.
Сезон 2015/2016 стал для фигуристки настоящим прорывом. В январе она завоевала золото чемпионата Европы, а весной стала чемпионкой мира. В следующем сезоне Медведева повторила оба достижения, вновь выиграла финал Гран-при и чемпионат России.
Её результаты оказались историческими. Евгения стала первой фигуристкой, которой удалось выиграть взрослый чемпионат мира через год после победы на юниорском первенстве. Она также первой из российских фигуристок защитила титул чемпионки мира. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Медведева выиграла все главные старты, в которых участвовала.
Фигуристка устанавливала мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Она первой в истории женского одиночного катания преодолела отметки в 80 баллов за короткую программу, 160 — за произвольную и 240 — по сумме двух выступлений. Четыре раза Медведева обновляла рекорд в короткой и произвольной программах и трижды — в общем зачёте.
Олимпиада в Пхёнчхане: два серебра и упущенное золотоК зимним Олимпийским играм 2018 года Медведева подошла в статусе главной претендентки на победу. Однако незадолго до соревнований фигуристка столкнулась с серьёзной проблемой: из-за перелома стопы ей пришлось пропустить часть сезона и восстанавливаться после травмы.
В Пхёнчхане главной соперницей Евгении стала её партнерша по группе Тутберидзе — Алина Загитова. Борьба между двумя российскими фигуристками оказалась одной из центральных интриг олимпийского турнира.
Медведева завоевала две серебряные медали: в командных соревнованиях и в личном турнире. В командной короткой программе она получила 81,06 балла, установив мировой рекорд. В индивидуальном турнире Евгения вновь превзошла собственное достижение в короткой программе, набрав 81,61 балла.
Но в итоге олимпийское золото досталось Загитовой. Разница между спортсменками составила всего 1,31 балла. Для Медведевой, которая до этого несколько сезонов подряд выигрывала крупнейшие турниры, поражение стало тяжёлым испытанием. Слёзы после проката и церемонии награждения запомнились зрителям не меньше, чем сами выступления.
Уход от Тутберидзе: почему Медведева переехала в КанадуВесной 2018 года стало известно, что Медведева прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе. Решение вызвало большой резонанс: именно под руководством этого тренера фигуристка добилась практически всех главных побед.
Евгения переехала в Торонто и начала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером. В его команде также занималась хореограф и тренер Трейси Уилсон. Для Медведевой это означало не только смену тренировочной системы, но и жизнь вдали от семьи и привычного окружения.
Новый этап не принес мгновенного возвращения на вершину. В сезоне 2018/2019 фигуристка продолжала бороться за высокие места и в итоге завоевала бронзу чемпионата мира в японской Сайтаме. В сентябре 2020 года она вернулась в группу Тутберидзе.
Однако вновь выйти на прежний уровень оказалось непросто. Медведеву продолжали беспокоить физические проблемы, а конкуренция в женском одиночном катании становилась всё жёстче.
Травмы и завершение спортивной карьерыПроблемы со здоровьем сопровождали Евгению на протяжении нескольких сезонов. Еще в конце 2017 года она восстанавливалась после перелома правой стопы. Позднее фигуристка рассказывала и о других последствиях интенсивных нагрузок, в том числе о проблемах с костями и позвоночником.
На официальных соревнованиях Медведева не выступает с сезона 2019/2020. В апреле 2023 года она объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Позднее фигуристка объясняла, что состояние здоровья уже не позволяло ей продолжать выступать на прежнем уровне.
При этом полностью со льдом Евгения не рассталась. Она участвует в ледовых шоу, работает над постановками и творческими проектами. В июне 2026 года фигуристка перенесла операцию на обеих стопах из-за вальгусной деформации. После хирургического вмешательства она вернулась на лёд.
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Многолетний конфликт с Алиной Загитовой и примирениеИстория напряжённых отношений Медведевой и Загитовой началась на Олимпиаде 2018 года.
Тогда 15-летняя Алина, выступавшая на взрослом уровне первый сезон, опередила 18-летнюю Евгению, которая к тому моменту уже была двукратной чемпионкой мира.
После поражения Медведева тяжело переживала результат. В эмоциональном разговоре с Этери Тутберидзе она задала тренеру вопрос: «Неужели вы не могли подержать её ещё год в юниорах?». Тутберидзе объясняла, что не могла искусственно задерживать переход Загитовой и должна была предоставить спортсменкам равные возможности. Позднее Медведева признавалась, что тренерский штаб поступил правильно.
После Олимпиады фигуристки практически не общались и демонстративно не здоровались при встречах. Тему их отношений активно обсуждали поклонники и журналисты. В 2021 году напряжение проявилось во время Кубка Первого канала, где Медведева и Загитова выступали капитанами команд: между ними произошла перепалка.
В 2022 году спортсменки ненадолго возобновили общение на Олимпиаде в Пекине — этому во многом поспособствовала гимнастка Маргарита Мамун. Однако после возвращения в Москву контакт снова прервался.
В мае 2025 года Загитова стала гостьей шоу Медведевой «Бес комментариев». Встреча получилась заметно теплее, чем можно было ожидать после многолетнего напряжения: спортсменки вспоминали прошлое, обсуждали спорные моменты и шутили.
Позднее Загитова рассказывала, что сама сделала первый шаг к примирению. Она написала Евгении короткое сообщение: «Привет, спишь?». Так начался диалог, который помог фигуристкам оставить прежние обиды позади.
После этого бывшие соперницы стали пересекаться и в творческих проектах. Медведева приняла участие в ледовом шоу Загитовой «Ассоль», где сыграла антагонистку Хину Меннерс. Сама Алина, в свою очередь, появилась в проекте «Дискотека нулевых на льду».
От романа с фигуристом до свадьбы с Ильдаром ГайнутдиновымЛичная жизнь Евгении тоже не раз оказывалась в центре внимания. В 2023–2024 годах она встречалась с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. Однако в октябре 2024 года пара рассталась.
Позднее в жизни Медведевой появился танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов. Они познакомились во время работы над телевизионным проектом «Звёздные танцы» в 2024 году. Сначала их связывало сотрудничество, но постепенно профессиональное общение переросло в романтические отношения.
В 2025 году Евгения и Ильдар открыто рассказали о своих чувствах. В ноябре того же года Гайнутдинов сделал фигуристке предложение. В декабре пара официально зарегистрировала брак.
Свадебное торжество состоялось 29 августа 2026 года в московском отеле The Ritz-Carlton. На праздник пригласили около двухсот гостей — родных, друзей и коллег из мира спорта и шоу-бизнеса. За вечер невеста сменила два свадебных наряда. 1 ноября 2026 года супруги также обвенчались.
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Чем Евгения Медведева занимается после спортаПосле завершения соревновательной карьеры Медведева не ушла из публичной жизни. Она участвует в ледовых шоу, появляется на телевидении, ведет собственные проекты, такие как «Бес комментариев», пробует себя в новых профессиях. Среди направлений, которыми занимается фигуристка, — работа ведущей, интервьюера, продюсера и постановщика.
Евгения также давно увлекается японской культурой, аниме и корейской поп-музыкой. Среди её интересов — рисование, кулинария и музыка. В социальных сетях она рассказывает о повседневной жизни, творческих планах и занятиях за пределами спорта.
В 2026 году у Медведевой появился ещё один профессиональный опыт: она дебютировала в спортивной драме «Тренировка гнева». Её партнёром по съёмочной площадке стал актёр Сергей Гармаш. Фигуристка рассказывала, что работа перед кинокамерой оказалась непривычной: даже простые движения приходилось выполнять с учетом ракурса и особенностей кадра.