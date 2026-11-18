18 ноября 2026, 13:09

Дмитрий Дибров рассказал, что бросил пить под влиянием Екатерины Гусевой

Дмитрий Дибров (Фото: кадр видео Rutube-канала «Осторожно, Собчак»)

Телеведущий Дмитрий Дибров на 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортёр» заявил, что полностью отказался от алкоголя и наслаждается жизнью без спиртного.





В беседе с «Газетой.Ru» Дмитрий подчеркнул, что сейчас находится в «полной завязке».

«Уколы (для похудения — прим. ред.) и алкоголь несовместимы. Слушайте, у меня день рождения только что прошёл, и я даже не заметил, что не было алкоголя! Настолько было интересно. С Катей всё проходит очень быстро. Так и Новый год пройдёт. Я, наконец, рассмотрю физиономию Деда Мороза, который уже 67 раз ко мне приходит. Решение принял под влиянием Кати. Выбора не было. Сегодня ведь нетрудно бросать пить. У меня дома есть безалкогольная водка. Гадость страшная! Но теперь понимаю, что мы ж такую и пили», — заявил Дибров.