Бывшая жена Паши Техника анонсировала лейбл и посмертный альбом рэпера

04 декабря 2025, 12:30

Бывшая жена Паши Техника Карицкая откроет лейбл Technique music

Карина Мельничук (Фото: Instagram* @karina_melnichuk_)

Блогер Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) объявила о запуске своего лейбла Technique music в конце декабря. Об этом она сообщила в личном блоге.





Карицкая подчеркнула, что на Technique music выйдет электронный альбом Паши Техника, который включит его старые и новые композиции.

«У него очень много невыпущенных треков, которые я планирую опубликовать, естественно. И, конечно же, если кто-то пожелает выпускаться на нашем лейбле — welcome!» — отметила бывшая жена рэпера.

