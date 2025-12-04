Бывшая жена Паши Техника анонсировала лейбл и посмертный альбом рэпера
Блогер Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) объявила о запуске своего лейбла Technique music в конце декабря. Об этом она сообщила в личном блоге.
Карицкая подчеркнула, что на Technique music выйдет электронный альбом Паши Техника, который включит его старые и новые композиции.
«У него очень много невыпущенных треков, которые я планирую опубликовать, естественно. И, конечно же, если кто-то пожелает выпускаться на нашем лейбле — welcome!» — отметила бывшая жена рэпера.Альбом основан на материале, который Паша Техник создал при жизни вместе с рэпером Савелием. Сейчас Савелий не может договориться с Карицкой, которая владеет правами на треки, об условиях релиза.
По словам блогера, одна из компаний предложила за релиз 1,3 млн рублей, но Савелий не согласился с предложенной долей. Позже он нашёл другой лейбл, однако тот хотел выкупить авторские права, и Карина отказалась.