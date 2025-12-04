Стало известно, сколько миллионов рублей Анастасия Решетова вложила в пластику лица
Пластический хирург Денис Агапов в эксклюзивном комментарии для «Звездача» рассказал, какие косметологические и хирургические вмешательства, по его профессиональному мнению, могли быть проведены Анастасией Решетовой.
Специалист подчеркнул, что модель, судя по изменениям во внешности, неоднократно прибегала к услугам специалистов индустрии красоты.
По словам хирурга, у Решетовой вероятнее всего была выполнена ринопластика — причём не одна. Он отметил, что с эстетической точки зрения нос Анастасии мог бы выглядеть более естественно, а также указал на возможные сложности с носовым дыханием, которые иногда возникают при ослабленных латеральных ножках и крыльных хрящах. Подобные изменения могут приводить к проблемам во внутреннем носовом клапане.
Кроме того, Агапов заметил признаки контурной пластики и предположил, что у Решетовой могли быть удалены жировые пакеты щёк (резекция жирового комка Биша), что делает овал лица более подчеркнутым.
Специалист добавил, что стоимость таких процедур в общей сложности может достигать примерно 2,9 миллиона рублей, однако финальная сумма зависит от используемой анестезии, сложности вмешательств и уровня врача, выполняющего операции.
