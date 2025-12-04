Стало известно, сколько миллионов рублей Анастасия Решетова вложила в пластику лица

04 декабря 2025, 13:11

Анастасия Решетова потратила почти 3 млн рублей на пластические операции

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Пластический хирург Денис Агапов в эксклюзивном комментарии для «Звездача» рассказал, какие косметологические и хирургические вмешательства, по его профессиональному мнению, могли быть проведены Анастасией Решетовой.