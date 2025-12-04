«Ещё себя покажет!»: Филипп Киркоров предсказал Ване Дмитриенко взлёт карьеры

04 декабря 2025, 12:04

Филипп Киркоров сравнил Ваню Дмитриенко с молодым Элвисом Пресли

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров на премии «Итоги года Яндекс Музыки» признался, что Ваня Дмитриенко поразил его своим новым образом, напомнив молодого Элвиса Пресли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Поп-король отметил, что не ожидал от артиста такого перевоплощения, и уверен: Дмитриенко только начинает путь к настоящему успеху.





«Я не ожидал от Вани, что он развернётся в сторону такого идола. Элвиса Пресли мне молодого напомнил… Ой, Ваня ещё так себя покажет, что всем мало не покажется. Я вам зуб даю. Ваня сейчас развернётся так, как никто!» — сказал Киркоров.