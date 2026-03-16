Дважды развелся и не общается с сыном: биография и творческий путь звезды сериала «Государственная граница» Аристарха Ливанова
17 марта исполняется 79 лет советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа Аристарху Евгеньевичу Ливанову. Народный артист Российской Федерации, получивший это звание в 1999 году, прославился ролями аристократов и военных в кино и на сцене. Широкой аудитории он особенно известен по работе в телевизионном сериале «Государственная граница». Кроме того, артист является старшим братом актера Игоря Ливанова. О жизненном пути, творческой карьере и личной жизни знаменитости — в материале «Радио 1».
Биография Аристарха Ливанова: детство и семьяАристарх Евгеньевич Ливанов родился 17 марта 1947 года в Киеве. Свое редкое имя он получил в честь деда — священнослужителя, который в годы сталинских репрессий был расстрелян по ложному обвинению.
Родители будущего артиста, Евгений Аристархович и Нина Тимофеевна, работали при Доме пионеров и руководили детским творческим кружком. Там ребят учили изготавливать театральных кукол и ставить с ними спектакли. В этой творческой атмосфере прошло детство Ливанова. В семье рос и младший брат Аристарха — Игорь Ливанов, который впоследствии также стал известным актером.
Первый сценический опыт будущий артист получил еще в детском саду, где исполнил роль Лисички-сестрички. После этого мальчик всерьез заинтересовался театром. Несмотря на то что родители занимались кукольными постановками, сам Аристарх мечтал о драматической сцене.
После окончания школы он отправился в Ленинград и поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.
Начало театральной карьеры и работа в театрахВ 1969 году Аристарх Ливанов окончил институт, где обучался на курсе известного театрального педагога Бориса Зона. По совету наставника молодой актер отправился работать в провинцию, чтобы набраться опыта.
В тот период в Волгограде не существовало театра юного зрителя. Ливанов вместе с пятнадцатью молодыми артистами принял участие в создании новой труппы. Первым спектаклем театра стала постановка «Город на заре», и именно Аристарху Ливанову доверили открывать ее.
Работая на волгоградской сцене, актер исполнил несколько заметных ролей. Среди них — кардинал Ришелье в спектакле «Три мушкетера» и Феликс Дзержинский в постановке «Именем революции». Несмотря на успех, артист стремился попробовать себя в разных амплуа и не хотел ограничиваться образами строгих и властных героев.
Позже он покинул Волгоград и переехал в Рязань, где его приняли в местный театр юного зрителя. На рязанской сцене Ливанов сыграл Алешу Карамазова в спектакле «Мальчики», поставленном по произведению Федора Достоевского. Готовясь к роли, актер освоил жонглирование, научился показывать фокусы и играть на балалайке.
Следующим этапом карьеры стал Ростов-на-Дону. Там Ливанов работал в местном театре юного зрителя и быстро приобрел популярность. Актера окружали многочисленные поклонницы, которые старались сохранить на память даже пуговицы с его сценических костюмов.
В этот период он также сыграл в музыкальной постановке «Орфей». Для роли артисту пришлось выучить шестнадцать песен, с чем он успешно справился.
Роль Григория Мелихова и дальнейшая карьераНесмотря на популярность в ТЮЗе, Ливанов принял решение перейти в Ростовский академический театр драмы. Причиной стала возможность исполнить роль, о которой он давно мечтал, — Григория Мелихова в спектакле по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Работа над образом стала важным этапом профессионального роста актера. Постановка имела большой успех у зрителей, а во время гастролей в Москве спектакль десять дней подряд шел с аншлагами на сцене Малого театра.
Позднее артист продолжил работу в Таганрогском театре имени Антона Чехова, где исполнил роль врача Астрова в спектакле «Дядя Ваня». После этой работы Ливанов получил приглашение в Москву.
Первым столичным театром для него стал Театр имени Моссовета. Там он участвовал в постановках «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Сашка». Однако настоящую популярность столичной публики актер завоевал после перехода в Центральный театр Советской армии. На этой сцене Ливанов сыграл князя Мышкина в спектакле «Идиот» по роману Федора Достоевского. Подготовка к постановке длилась девять месяцев, однако результат превзошел ожидания: спектакль имел огромный успех, а билеты на него раскупались за считанные дни.
Позднее актер закрепил успех ролью Сальери в спектакле «Маленькие трагедии» по произведениям Александра Пушкина. Постановка стала одной из заметных в репертуаре Театра имени Моссовета и привлекла внимание широкой аудитории.
В 1987 году Аристарх Ливанов перешел во МХАТ имени Максима Горького, где на протяжении многих лет играл в спектакле «Старая актриса на роль жены Достоевского». Параллельно артист активно участвовал в антрепризных постановках.
Дебют в кино и возвращение на экранКинодебют Аристарха Ливанова состоялся в 1970 году. Тогда он сыграл персонажа по имени Костя в молодежной картине «Эти невинные забавы», снятой по повести Анатолия Рыбакова «Каникулы Кроша».
В том же году актер появился в военной драме «Зеленые цепочки». Однако после этих работ в его кинокарьере на некоторое время наступил перерыв.
Сериал «Государственная граница»В конце 1970-х годов, уже будучи известным театральным актером, Ливанов вновь начал активно сниматься в кино. Режиссеры предлагали ему яркие и характерные роли.
Широкая известность пришла к артисту после участия в телевизионном сериале «Государственная граница», где он исполнил роль белогвардейского офицера Сержа Алексеева. После этого за Ливановым закрепилось амплуа аристократов и офицеров. Этому способствовали его манера поведения в кадре и высокий рост — около 180 сантиметров.
Одной из заметных работ актера стала роль Кирилла Разумовского в историческом фильме «Михайло Ломоносов». Съемки проходили на Соловецких островах. Местные жители активно помогали съемочной группе — участвовали в массовых сценах и готовили декорации.
В 1990-е годы Аристарх Ливанов продолжал активно работать в кино. Он снялся в фильме «На Муромской дорожке», однако одной из наиболее значимых работ того периода считает роль капитана Воронова в боевике «Тридцатого уничтожить!». В этой картине актер работал вместе со своим младшим братом Игорем Ливановым.
Съемочный процесс сопровождался сложностями. Когда работа над фильмом уже подходила к завершению, у проекта неожиданно закончились средства. Продюсерам пришлось искать нового инвестора. В результате финальные сцены снимались в Дамаске при температуре воздуха около 40 градусов. Такое условие поставил новый продюсер картины. В итоге фильм вошел в пятерку лучших европейских кинолент.
Новая волна популярности в XXI векеВ XXI веке Аристарх Ливанов пережил новую волну популярности. Он снялся во множестве телевизионных сериалов, однако не все работы считает удачными. Так, вспоминая участие в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», актер признавался, что остался разочарован предложенной ему ролью.
Гораздо более интересным проектом для него стала биографическая мелодрама «Фурцева», рассказывающая о жизни министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. В этой картине Ливанов сыграл директора миланского театра «Ла Скала» Антонио Гирингелли. Персонажа озвучивал итальянский актер, однако в сценах, где герой говорил по-русски с акцентом, использовали голос Ливанова.
В 2015 году актер присоединился к актерскому составу популярного спортивного сериала «Молодежка». Он исполнил роль председателя Московской федерации хоккея Антона Сергеевича Локтева и позже вернулся к этому персонажу в продолжении проекта.
Еще одной заметной работой стал детективный сериал «Синичка», где экранную дочь героя Ливанова сыграла актриса Глафира Тарханова. Артист воплотил образ Игоря Синицына, который полюбился зрителям. Благодаря этому успеху его приглашали участвовать и в следующих сезонах проекта.
В 2020 году фильмография актера пополнилась исторической картиной «Дед Морозов». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни почетного члена Академии наук СССР Николая Морозова. Ливанов тщательно готовился к роли и изучал биографию ученого, поскольку в картине показана его жизнь как в молодости, так и в зрелые годы.
В беседе с журналистами артист признался, что не планирует работать в кино до глубокой старости и постепенно сокращает количество съемок. Однако, если ему предлагают интересные сценарии, он не откажется.
В мае 2022 года на экраны вышла драма «Мамкина звездочка» с его участием, а в апреле зрители увидели детектив «Анна и тайны прошлого».
Накануне 2024 года актер появился в семейной комедии «Новогодний шеф». В этой картине он сыграл эпизодическую роль вместе с актрисой Ольгой Волковой. Их персонажи — пожилая влюбленная пара, чью жизнь омрачает новость о тяжелом заболевании героини Волковой. Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный.
Личная жизнь Аристарха ЛивановаАристарх Ливанов был женат трижды и предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Тем не менее некоторые детали стали известны благодаря документальному фильму «Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину».
Первый брак с Ольгой Калмыковой
Первой супругой актера стала актриса Ольга Калмыкова. Они познакомились в студенческие годы, когда оба учились в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Сближение молодых произошло во время постановки детского спектакля, где Ливанов играл Деда Мороза, а Калмыкова — Снегурочку. После свадьбы супруги вместе снялись в фильме «Эти невинные забавы», где исполнили роли друзей.
После окончания института супруги по распределению отправились работать в Волгоградский театр юного зрителя. В то время у Аристарха были преимущественно однотипные роли, тогда как его жена быстро стала популярной актрисой. Это болезненно сказалось на самолюбии Ливанова и привело к напряженности в семье. Кроме того, актер не хотел становиться отцом, несмотря на желание супруги. В итоге этот брак распался.
Второй брак и отношения с сыном
В 26 лет Ливанов вновь женился. Его второй супругой стала актриса Татьяна Анищенко. У пары родился сын Евгений, названный в честь отца артиста.
Молодожены вместе работали в одном из ростовских театров, где Ливанов исполнял ведущие роли. Однако и этот брак оказался непрочным. По словам актера, Татьяна тяжело воспринимала его популярность. Позднее Ливанов предполагал, что супруга могла изменить ему с другим актером из труппы, пытаясь таким образом отомстить за его успех.
Развод актер переживал очень тяжело. В этот период он особенно сблизился с сотрудницей театра по имени Лариса, которой доверял свои переживания.
Отношения с сыном стали для актера одной из самых болезненных тем. Когда мальчику исполнилось десять лет, его мать снова вышла замуж и изменила ребенку не только фамилию, но и отчество. В результате Ливанов стал редко общаться с сыном.
Третий брак и семья
Счастье в личной жизни артист нашел именно с Ларисой, филологом по образованию. Она давно испытывала симпатию к актеру — еще со времен его первых ролей в кино.
В этом браке у Ливанова родилась дочь Нина, названная в честь матери артиста. По словам самого актера, именно с третьей супругой он обрел стабильность и поддержку, которые долго искал. Лариса понимала специфику его профессии и помогала ему справляться с трудностями актерской карьеры. В 2023 году супруги отметили 50-летие совместной жизни.
Дочь Нина долгое время жила за границей и часто переезжала из страны в страну, выбирая для жизни необычные и экзотические места. У Аристарха Ливанова есть двое внуков — Елисей и Екатерина.
Долгое время актеру не удавалось часто видеться с ними. Однако во время пандемии дочь вернулась в Москву, что позволило семье проводить больше времени вместе.