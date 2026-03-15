Ирина Шейк снялась обнажённой для журнала

Ирина Шейк снялась обнажённой для французского Harper’s Bazaar
Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Супермодель Ирина Шейк рассказала в соцсетях, что стала героиней майского номера французской версии журнала Harper’s Bazaar.



40-летняя звезда мировых подиумов украсила обложку издания и приняла участие в яркой весенней фотосессии, посвящённой моде и художественным экспериментам со стилем.

На обложке Шейк позирует в свободной юбке, прикрывая обнажённую грудь большим букетом цветов. Образ получился одновременно смелым и эстетичным. Его дополнили небрежная растрёпанная укладка, выразительный макияж с акцентом на глаза и графическими стрелками. Особой деталью бьюти-образа стали осветлённые брови — трендовый приём, который придал внешности модели более дерзкий и необычный характер.

Внутри номера опубликована целая серия снимков, где стилисты сделали ставку на яркие весенние оттенки и нестандартные детали. На фотографиях Ирина Шейк примеряет пёстрые наряды, а также необычную цветочную маску, частично закрывающую лицо.

Фотосессия получилась атмосферной и художественной, а сама модель в очередной раз подтвердила статус одной из самых востребованных и узнаваемых фигур мировой индустрии моды.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

