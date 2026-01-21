Дважды развелся и женился на внучке Яковлева: как живет музыкант Иван Замотаев и как он пришел в музыку?

21 января 2026, 13:58

Иван Замотаев — актер, композитор и лидер коллектива «Замотаев Бэнд». Он прошёл путь от провинциального городка до столичных театральных сцен и музыкальных площадок, выстроив карьеру собственными силами. Сегодня имя Ивана Замотаева ассоциируется с театром, кино и русским кантри, а его творческая биография включает десятки ролей, проекты федеральных каналов и успешный музыкальный ансамбль. 22 января ему исполняется 43 года. О том, как он живет сегодня и что известно о его семейной жизни с внучкой Яковлевой, — в материале «Радио 1».





Биография Ивана Замотаева: ранние годы и семья

«Муж рассчитался, потому что зарплата была очень маленькая. Надо было детей поднимать, и он работал на заводе с утра до вечера. Не было такой работы, от которой отказывался. Он для детей всё делал, поэтому они его сейчас на руках носят», — вспоминала мама Ивана.

«Денег было очень мало. Иногда мы ездили за продуктами в Москву. И я однажды привезла баянчик детский, миниатюрный. А когда Ваня постарше стал, мы его отдали в музыкальную школу, чтобы он не болтался, от рук не отбивался», — говорила Галина Викторовна.

Образование и начало творческого пути

Театральная карьера Ивана Замотаева

«Замотаев Бэнд»: собственный музыкальный проект

Работа в кино и музыка для фильмов

Фильмография Ивана Замотаева

Личная жизнь и браки Ивана Замотаева

«Все жёны были хорошие, одна краше другой. И характер у всех хороший. Но вот как-то не сложилось, и всё», — отмечает она.

Знакомство Ивана Замотаева с Марией Козаковой

«Когда ты чувствуешь, что это твой человек, не хочешь расставаться, и какие-­то стереотипы уходят на второй план, тем более когда уже есть некий опыт за плечами. Хотя замуж каждый раз я, конечно, не выходила. И у нас случилась такая искренняя история, что мы почувствовали — нет смысла играть в какие-­то игры», — делилась Мария.

Свадьба и рождение дочери

«Потом у меня возникло имя Мишель. Но потом мама сказала: «Замотаева Мишель Ивановна? Вы с ума сошли?» В результате мы так и не выбрали имя до самого рождения. А она родилась такой похожей на Ваню, и имя Иванна почему-­то возникло с разных сторон. Мы посмотрели именины, увидели, что там практически полное попадание по дате, и поняли, что это имя очень подходит ей», — вспоминала актриса.

Иван Замотаев сегодня