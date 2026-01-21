Дважды развелся и женился на внучке Яковлева: как живет музыкант Иван Замотаев и как он пришел в музыку?
Иван Замотаев — актер, композитор и лидер коллектива «Замотаев Бэнд». Он прошёл путь от провинциального городка до столичных театральных сцен и музыкальных площадок, выстроив карьеру собственными силами. Сегодня имя Ивана Замотаева ассоциируется с театром, кино и русским кантри, а его творческая биография включает десятки ролей, проекты федеральных каналов и успешный музыкальный ансамбль. 22 января ему исполняется 43 года. О том, как он живет сегодня и что известно о его семейной жизни с внучкой Яковлевой, — в материале «Радио 1».
Биография Ивана Замотаева: ранние годы и семьяБудущий актер, исполнитель и руководитель коллектива родился 22 января 1983 года в Первомайске Горьковской области (ныне Нижегородская область). У Ивана трое детей в семье — старший брат Александр, сам Иван и младший брат Алексей.
Мать, Галина Викторовна, преподавала в местном ПТУ. Отец, Александр Замотаев, также имел педагогическое образование и работал вместе с супругой. Однако вскоре уволился из училища ради более стабильного заработка и выского дохода.
«Муж рассчитался, потому что зарплата была очень маленькая. Надо было детей поднимать, и он работал на заводе с утра до вечера. Не было такой работы, от которой отказывался. Он для детей всё делал, поэтому они его сейчас на руках носят», — вспоминала мама Ивана.Именно отец впервые приобщил сына к баяну — инструменту, который впоследствии определил музыкальную траекторию артиста.
«Денег было очень мало. Иногда мы ездили за продуктами в Москву. И я однажды привезла баянчик детский, миниатюрный. А когда Ваня постарше стал, мы его отдали в музыкальную школу, чтобы он не болтался, от рук не отбивался», — говорила Галина Викторовна.Педагоги сразу отметили талант ребенка: Иван мог играть часами, хотя теоретические дисциплины давались тяжелее.
Образование и начало творческого путиЗамотаев окончил музыкальную школу по классу баяна, затем Арзамасское музыкальное училище. Высшее образование получил на эстрадном факультете ГИТИСа, где его педагогом был Геннадий Хазанов. Среди однокурсников — актер и музыкант Александр Нестеров.
Для Ивана актерская профессия стала основной, однако он сознательно совмещал театр, кинематограф и музыкальные выступления, не отказываясь ни от антрепризных проектов, ни от ведения мероприятий, ни от телевизионных программ.
Театральная карьера Ивана ЗамотаеваПосле выпуска из ГИТИСа Замотаев шесть лет служил в Театре Стаса Намина. Там он сыграл Кота в постановке «Бременские музыканты», Атоса в «Трех мушкетерах» и Ирода в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Позже артист выходил на сцену театров «Квартет И», «Ученая обезьяна», «Мастерская» и Театра Российской армии. Среди проектов Московского государственного академического театра «Русская песня» — постановки «Калина красная», «Бабий бунт в нашем колхозе», «За двумя зайцами» и другие.
«Замотаев Бэнд»: собственный музыкальный проектГлавным авторским проектом артиста стал ансамбль «Замотаев Бэнд». Коллектив работает в стиле русского кантри, сочетая фольклор, элементы рока, авторскую лирику и юмор. На сцене звучат баян, аккордеон, гитара, синтезатор и ударные, однако центральным инструментом становится голос самого Замотаева.
В 2024 году группа дважды появилась в программе «Квартирник у Маргулиса». Новогодний выпуск был связан с театром «Русская песня», а весенний эфир был посвящен непосредственно ансамблю.
Весной того же года коллектив дал концерт на площадке «Магнус-Локус» в Москве. В мае артист выступил на книжном фестивале «Китап-байрам» в Уфе, где показал моноспектакль по «Повестям Белкина» Александра Пушкина. Во время внезапной паузы, вызванной порывом ветра, Иван исполнил песню «Ниточка».
К концу года в кинопарке «Москино» был представлен иммерсивный проект Игоря Угольникова «Говорит Москва!», посвященный обороне столицы в первый военный год Великой Отечественной войны, — в постановке принял участие и Замотаев.
Работа в кино и музыка для фильмовТворческая деятельность Ивана в кинематографе идет по двум направлениям: он снимается как актер и пишет саундтреки. Дебют композитора состоялся в 2013 году в комедии Петра Гладилина «Упакованные», где Замотаев также сыграл роль одного из пьяных на автозаправке.
В числе фильмов и сериалов, к которым он написал музыку: «Деревенский роман», «Дорога домой», «Бегущая от любви», «Графомафия», «Синдром жертвы» и другие.
Актерская фильмография открылась в 2006 году: музыкант появился в 61-й серии ситкома «Кто в доме хозяин?» в образе Вани-баяниста. Похожую роль студент ГИТИСа получил в драме Андрея Смирнова «Жила-была одна баба».
Фильмография Ивана Замотаева
- 2011 — «Жила-была одна баба»;
- 2011 — «Москва. Три вокзала»;
- 2013 — «Братья по обмену»;
- 2013 — «Второе дыхание»;
- 2013 — «Упакованные»;
- 2016 — «Деревенский роман»;
- 2017 — «Бегущая от любви»;
- 2017 — «Последний богатырь»;
- 2020 — «Большие надежды»;
- 2023 — «Валюша»;
- 2023 — «Спасская».
Личная жизнь и браки Ивана ЗамотаеваСегодня Иван Замотаев состоит в третьем браке. Первый раз он женился в 21 год — его супругой стала Юлия Русяева. В этом союзе родилась дочь Александра. Однако семейная история завершилась разводом в 2011 году — в тот период артист принимал участие в юмористическом фестивале «Большая разница» в Одессе. Сегодня Александра знает несколько языков и увлекается творчеством.
Вторая попытка семейной жизни также оказалась непродолжительной. Брак с актрисой Екатериной Олькиной подарил Ивану сына Митю, но отношения быстро исчерпали себя и завершились расставанием. Сын Ивана также, как отец, занимается музыкой и выступает на сцене.
Со всеми невестками Галина Викторовна сохранила хорошие отношения.
«Все жёны были хорошие, одна краше другой. И характер у всех хороший. Но вот как-то не сложилось, и всё», — отмечает она.
Знакомство Ивана Замотаева с Марией Козаковой
Со своей третьей супругой — актрисой Марией Козаковой — Замотаев познакомился в Ессентуках. Мария окончила курс Павла Любимцева в Щукинском училище и вошла в труппу Московского академического театра сатиры. Потомственная артистка — внучка звёзд советского кино Юрия Яковлева и Михаила Козакова — приехала на фестиваль детского и семейного кино «Хрустальный источник» и отдыхала в санатории.
В это же время Иван показывал публике спектакль «На каблуках». Игра артиста настолько впечатлила Марию, что после показа она подошла к Замотаеву, сказав: «Какой вы талантливый!» Общение быстро переросло в роман, а через десять дней после знакомства пара уже жила вместе.
«Когда ты чувствуешь, что это твой человек, не хочешь расставаться, и какие-то стереотипы уходят на второй план, тем более когда уже есть некий опыт за плечами. Хотя замуж каждый раз я, конечно, не выходила. И у нас случилась такая искренняя история, что мы почувствовали — нет смысла играть в какие-то игры», — делилась Мария.Выбор дочери одобрила и мать актрисы — артистка Алёна Яковлева. Мария говорила, что Ваню сложно не полюбить: он близок её семье по характеру и мировоззрению, а свекровь и зять существуют «на одной волне». Замотаев уважительно относился к матери Марии и всегда готов был оказать помощь.
Свадьба и рождение дочери
В августе 2020 года Иван и Мария поженились. В июле 2022 года у супругов родилась дочь. Во время беременности Мария рассматривала необычные варианты имени — Мия, Амелия или Мишель. Однако муж и мама будущей Казаковой сочли, что сочетание этих имён с отчеством Ивановна и фамилией Замотаева будет звучать неестественно. В итоге имя выбрали уже после рождения девочки.
«Потом у меня возникло имя Мишель. Но потом мама сказала: «Замотаева Мишель Ивановна? Вы с ума сошли?» В результате мы так и не выбрали имя до самого рождения. А она родилась такой похожей на Ваню, и имя Иванна почему-то возникло с разных сторон. Мы посмотрели именины, увидели, что там практически полное попадание по дате, и поняли, что это имя очень подходит ей», — вспоминала актриса.
Иван Замотаев сегодняСегодня Иван Замотаев продолжает служить в музыкальных постановках театра «Русская песня» и гастролировать с антрепризными спектаклями. Кроме того, артист активно участвует в телевизионных проектах.
В январе 2025 года Первый канал запустил девятый сезон музыкального шоу «Три аккорда», где популярные исполнители переосмысляют песни в жанре блатной романтики и шансона. Уже в первом выпуске нового сезона выступление Замотаева вызвало яркую реакцию зрителей и жюри: за номер «Гоп со смыком», дополненный игровой сценкой, артист получил три туза.