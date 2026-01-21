«Бог им судья»: Волочкова рассказала, почему родные не пришли на её юбилей
Балерина Анастасия Волочкова отпраздновала юбилей в своём подмосковном особняке. Она собрала близких друзей, но не пригласила родственников, включая мать и дочь.
В беседе с Общественной Службой Новостей экс-прима Большого театра объяснила, что не общается с матерью.
«Моя дочь Ариадна тоже отказала мне в любезности поприсутствовать на моём юбилее, который, к слову, не каждый день. Но, как говорится, Бог ей судья. Кстати, они обе находятся в чёрном списке», — рассказала артистка.Волочкова добавила, что намерена и дальше покорять сцену.
«Люди не хотят понимать, что таких балерин осталось очень мало. А ведь я одна из немногих наследниц и воспитанниц великой Майи Плисецкой. Не каждый может этим похвастаться», — подчеркнула Анастасия.Кроме того, балерина сообщила о планах развивать карьеру певицы и записать несколько студийных альбомов.