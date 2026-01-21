«Бог им судья»: Волочкова рассказала, почему родные не пришли на её юбилей

21 января 2026, 10:40

Волочкова отпраздновала юбилей и рассказала о разрыве с матерью и дочерью

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова отпраздновала юбилей в своём подмосковном особняке. Она собрала близких друзей, но не пригласила родственников, включая мать и дочь.





В беседе с Общественной Службой Новостей экс-прима Большого театра объяснила, что не общается с матерью.

«Моя дочь Ариадна тоже отказала мне в любезности поприсутствовать на моём юбилее, который, к слову, не каждый день. Но, как говорится, Бог ей судья. Кстати, они обе находятся в чёрном списке», — рассказала артистка.

«Люди не хотят понимать, что таких балерин осталось очень мало. А ведь я одна из немногих наследниц и воспитанниц великой Майи Плисецкой. Не каждый может этим похвастаться», — подчеркнула Анастасия.