«Медленно хоронить себя»: Полина Диброва и Роман Товстик дали откровенное интервью

21 января 2026, 12:26

Полина Диброва и Роман Товстик дали интервью после рассекречивания отношений

Роман Товстик и Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва и предприниматель Роман Товстик дали совместное интервью психологу Ольге Прокоповой. Как сообщает издвание «СтарХит», пара рассказала, что не чувствовала себя счастливой в предыдущих браках и поэтому приняла решение о разводе.





Возлюбленные объяснили свою позицию. Они считают, что сохранение прежних отношений означало бы жизнь «по инерции».

«В наших обоих браках — исчезла энергия, которая строит завтра. Оставаться — значило медленно хоронить себя и партнёра. Это и есть самоуничтожение — когда ты больше не растёшь, а просто доживаешь что ли», — сказали Диброва и Товстик.