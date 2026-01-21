«Медленно хоронить себя»: Полина Диброва и Роман Товстик дали откровенное интервью
Полина Диброва и предприниматель Роман Товстик дали совместное интервью психологу Ольге Прокоповой. Как сообщает издвание «СтарХит», пара рассказала, что не чувствовала себя счастливой в предыдущих браках и поэтому приняла решение о разводе.
Возлюбленные объяснили свою позицию. Они считают, что сохранение прежних отношений означало бы жизнь «по инерции».
«В наших обоих браках — исчезла энергия, которая строит завтра. Оставаться — значило медленно хоронить себя и партнёра. Это и есть самоуничтожение — когда ты больше не растёшь, а просто доживаешь что ли», — сказали Диброва и Товстик.Они добавили, что не хотели показывать детям модель «жизни в удобной лжи». При этом пара не стала комментировать спекуляции о том, что их отношения начались восемь лет назад. В интервью они выразили надежду, что их история заставит некоторых людей задуматься о собственных компромиссах.
Ранее Полина Диброва намекнула, что думала о разводе с Дмитрием ещё 10 лет назад.