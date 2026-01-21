Стало известно о главном условии Аллы Пугачёвой для «величайшего камбэка»
Певица Алла Пугачёва планирует вернуться к выступлениям летом. По информации Telegram-канала Mash, Алла Борисовна готова рассматривать предложения от частных состоятельных заказчиков за рубежом.
Пугачёва не исключает выступлений на квартирниках за пределами России. До начала лета артистка сосредоточится на личных и семейных делах и не будет работать с корпоративными заказчиками.
При этом в её окружении намекают на возможный масштабный возврат на сцену в летний период. В последние годы певица проживала на Кипре, готовила новые песни и работала над концертной программой.
Ранее, в 2024 году, уже поступали предложения о выступлениях, и организаторы договаривались с крупными заказчиками, но Пугачёва в итоге отказалась от этих планов. Причиной называют возможный повышенный медийный интерес и сложности с формированием состава музыкантов.
