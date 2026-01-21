Стало известно о главном условии Аллы Пугачёвой для «величайшего камбэка»

21 января 2026, 11:34

Алла Пугачёва может вернуться на сцену летом для частных зарубежных мероприятий

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва планирует вернуться к выступлениям летом. По информации Telegram-канала Mash, Алла Борисовна готова рассматривать предложения от частных состоятельных заказчиков за рубежом.