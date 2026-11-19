Две любви Алексея Баталова, риск на съемках и борьба семьи за имущество: что известно о смерти актера и судьбе наследства?
Алексей Баталов сыграл Гошу в фильме «Москва слезам не верит» и создал десятки других запоминающихся образов. За его плечами остались работа в театре, рискованные съемки и два брака. После смерти актера его семья столкнулась со спорами из-за имущества. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Алексея БаталоваАлексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Почти все детство он провел в Москве. Его родители Нина Ольшевская и Владимир Баталов служили во МХАТе, поэтому мальчик рано познакомился с театром. В 1933 году родители развелись. Позже мать актера создала семью с писателем Виктором Ардовым. Их дом посещали известные литераторы и поэты. Во время Великой Отечественной войны семья оказалась в эвакуации в Бугульме. Там Алексей впервые вышел на сцену и задумался об актерской профессии. После войны Баталов вернулся в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Затем он служил в армии, а позднее снова вышел на театральную сцену. Серьезных ролей молодой артист поначалу не получал, зато смог проявить себя в кино.
Фильмы и главные роли Алексея БаталоваВ 1954 году режиссер Иосиф Хейфиц пригласил Баталова в картину «Большая семья». Позже актер снялся в других фильмах постановщика, среди них «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой» и «День счастья». В 1957 году на экраны вышла драма Михаила Калатозова «Летят журавли». Партнершей Баталова по съемкам стала Татьяна Самойлова. Картина принесла успех создателям и получила признание за пределами СССР. Одну из самых известных ролей артист исполнил в фильме «Москва слезам не верит». Его герой Гоша запомнился зрителям как надежный и благородный человек.
Как Баталов готовился к роли ТибулаВ картине «Три толстяка» актер сыграл канатоходца Тибула. Баталов любил книгу Юрия Олеши и серьезно отнесся к работе над экранным образом. Для съемок он целый год тренировался с профессиональными канатоходцами. Сцену на канате артист выполнил самостоятельно, без дублера и страховки.
Первая жена и дочь НадеждаС первой супругой Ириной Ротовой Баталов познакомился еще в детстве на даче. Во время войны они оказались в разных городах, а в 1944 году встретились снова. Молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться, но возраст не позволял им сразу оформить отношения.
Пара купила одно золотое обручальное кольцо на двоих. После совершеннолетия Алексей и Ирина зарегистрировали брак. В 1955 году у них родилась дочь Надежда. С ростом популярности артист все больше времени проводил на съемках. Позже он признавал, что уделял семье слишком мало внимания. В 1958 году супруги расстались.
Брак с Гитаной Леонтенко и рождение МарииСо второй женой, цирковой артисткой Гитаной Леонтенко, Баталов познакомился в 1953 году. Во время съемок «Большой семьи» он жил в одной гостинице с цирковой труппой и обратил внимание на смелую всадницу.
Леонтенко не спешила замуж и не собиралась оставлять манеж ради семейной жизни. Пара поженилась спустя десять лет, в 1963 году. В 1968 году у супругов родилась дочь Мария. После ее появления Гитана завершила карьеру цирковой артистки. Баталов заботился о жене и дочери до конца жизни.
Последние годы и причина смерти Алексея БаталоваВ последние годы жизни актер столкнулся с проблемами со здоровьем. Однажды у него закружилась голова, он потерял равновесие и упал. Врачи диагностировали перелом шейки бедра и провели операцию, но восстановиться артисту не удалось. Алексей Баталов умер во сне 15 июня 2017 года. Причиной смерти стала остановка сердца. В последние дни рядом с ним находились жена и дочь. Прощание с актером прошло в Центральном доме кино. Его похоронили на Преображенском кладбище.
Что произошло с наследством БаталоваЕще при жизни артиста его семья участвовала в споре из-за участка в ДСК «Мичуринец». На территории ювелир Вадим Эльгарт построил баню и отказывался ее сносить. В 2018 году вдова Баталова добилась решения о сносе постройки. После смерти актера семья столкнулась с новым конфликтом из-за имущества. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин предложили Гитане Леонтенко помощь с управлением фондом Баталова и получили от нее доверенность. Документ позволял распоряжаться имуществом и банковскими средствами.
По словам вдовы, она и дочь потеряли деньги и часть недвижимости. Родственники обратились в суд. Суд признал Дрожжину и Цивина виновными в мошенничестве и назначил им реальные сроки. Сделки с недвижимостью, оформленные по доверенности, суд признал недействительными. Имущественные права семьи восстановили.