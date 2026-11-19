19 ноября 2026, 13:59

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алексей Баталов сыграл Гошу в фильме «Москва слезам не верит» и создал десятки других запоминающихся образов. За его плечами остались работа в театре, рискованные съемки и два брака. После смерти актера его семья столкнулась со спорами из-за имущества. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Алексея Баталова Фильмы и главные роли Алексея Баталова Как Баталов готовился к роли Тибула Первая жена и дочь Надежда Брак с Гитаной Леонтенко и рождение Марии Последние годы и причина смерти Алексея Баталова Что произошло с наследством Баталова Каким запомнили Алексея Баталова

Детство и семья Алексея Баталова

Фильмы и главные роли Алексея Баталова

Как Баталов готовился к роли Тибула

Первая жена и дочь Надежда

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Брак с Гитаной Леонтенко и рождение Марии

Последние годы и причина смерти Алексея Баталова

Что произошло с наследством Баталова

Каким запомнили Алексея Баталова