18 ноября 2026, 16:36

Эвелина Блёданс рассказала о желании участвовать в шоу на выживание

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс рассказала о желании участвовать в проекте по выживанию, где участники проходят испытания на прочность.





В беседе с Общественной Службой Новостей Блёданс сообщила, что она давно мечтает стать участницей шоу, где каждый день нужно бороться за свою жизнь.

«Это такой экстрим, это так будоражит, что даже передать не могу. Но я знаю, что в таких шоу участников испытывают дефицитом сна и еды, а ночной отдых для меня очень важен. Если я не высплюсь, то я такие скандалы буду закатывать. Именно по этой причине я не иду на громкие шоу, где из тебя все соки выжимают», — сказала звезда.