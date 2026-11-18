Певица Ханна подарила дом щенку из приюта: теперь Пломбира зовут Рич
Певица Ханна поделилась в соцсетях радостной новостью: в их семье появился питомец из приюта. Артистка призналась, что они с супругом давно мечтали о собаке, но решили не покупать щенка, а подарить дом бездомному животному.
В поисках нового члена семьи супруги объездили несколько приютов. В итоге их внимание привлёк пятимесячный щенок по кличке Пломбир. Пара влюбилась в малыша с первого взгляда и решила забрать его к себе. Теперь собаку зовут Рич.
Жить питомец будет на улице, однако хозяева позаботились о его комфорте. Для Рича оборудуют собственный домик с подогревом и отоплением, чтобы даже в холодную погоду он мог находиться в тепле и уюте.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России