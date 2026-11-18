18 ноября 2026, 22:53

Певица Ханна взяла собаку из приюта и обустроила для неё тёплый дом

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна поделилась в соцсетях радостной новостью: в их семье появился питомец из приюта. Артистка призналась, что они с супругом давно мечтали о собаке, но решили не покупать щенка, а подарить дом бездомному животному.